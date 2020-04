Buques Scirocco y Atlantic Surf III: los testeos de todos los tripulantes dieron negativo

A partir de los resultados, los dos marineros que inicialmente tuvieron coronavirus fueron dados de alta y seguirán el aislamiento en sus casas.

(Foto: Qué digital)

La noticia tan esperada por los tripulantes de los barcos de Mar del Plata Scirocco y Atlantic Surf III llegó este sábado a la noche: luego de días de incertidumbre e idas y vueltas permanentes los testeos realizados en las últimas horas a todos los tripulantes dieron negativo en coronavirus, incluso en aquellos a los que inicialmente se les habían detectado la enfermedad. Por eso, todos los tripulantes quedaron autorizados para abandonar la cuarentena que cumplían en los buques, a excepción de los dos hombres que estuvieron infectados -y que ahora recibieron el alta- ya que deberán seguir el aislamiento, aunque lo harán en sus casas.

Según confirmaron fuentes oficiales a Qué digital, tantos los testeos que se volvieron a hacer a través de un laboratorio privado como los que hizo el SAME y fueron analizados por el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) este sábado arrojaron resultados negativos.

Esto quiere decir que los dos tripulantes infectados con coronavirus -algo que fue detectado en los primeros testeos masivos realizados por las empresas antes de embarcarse- dieron negativo en las pruebas siguientes realizadas por el SAME e ingresadas al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) por lo que se trata de pacientes recuperados y a quienes se les dio el alta.

Y también significa que las tres muestras que tomó el SAME a los tripulantes del Scirocco considerados “contactos estrechos” dieron negativo por lo que se los descartó como casos sospechosos. Lo mismo ocurrió con todos los testeos que realizó un laboratorio privado al resto de las tripulaciones.

A partir de esta situación en la noche de este sábado autoridades y personal del SAME notificaron a las tripulaciones que todos “quedaron liberados” de la cuarentena que mantenían a bordo de los barcos, a excepción de los dos casos que contrajeron inicialmente el virus, quienes deberán seguir su aislamiento por 14 días en sus casas. Cabe recordar que ninguno de esos tripulantes es de Mar del Plata, sino que son de Capital Federal y Luján.

LOS CASOS Y LAS IDAS Y VUELTAS PERMANENTES

El buque Scirocco había partido el viernes 17 hacia la pesca de calamar sin esperar los resultados de los testeos masivos que realizó la empresa Grupo Solimeno a sus tripulantes. Tras dos días de trabajo en altamar, el lunes se conoció el resultado del primer testeo que daba cuenta de un caso positivo en la tripulación.

En consecuencia, el martes luego de que se ordenara el regreso de la nave y a pesar de que la Municipalidad anunció que iba a realizar un segundo testeo al paciente para reconfirmarlo, el buque estuvo un día y medio en rada, sin poder ingresar en el Puerto y sin supervisión médica alguna. “Se activó todo el protocolo de prevención, en el cual queda absolutamente claro que esos barcos quedan en cuarentena, esas personas no pueden bajar del barco“, sostuvo Montenegro.

El jueves a la preocupación trasmitida por los propios tripulantes se sumó el reclamo y un fuerte pedido de los gremios del sector y de familiares para que las autoridades municipales, provinciales o nacionales permitieran que el buque ingresara al Puerto, y que los trabajadores, tras ser controlados, continuaran el aislamiento en un hotel que puso a disposición uno de los sindicatos.

Y finalmente hacia la tarde las autoridades habilitaron su ingreso al Puerto. Una vez que ocurrió eso, desde el Municipio informaron que este sábado se le practicaría un segundo testeo al tripulante infectado y ratificaron que hasta que no estuvieran los resultados todos deberían permanecer a bordo, algo que también a partir de los reclamos fue modificado sobre la marcha: finalmente los hisopados fueron realizados por personal el SAME el viernes a la tarde, no solo al oficial que dio positivo originalmente sino a otros tres que mantuvieron contacto estrecho con él.

El del primer oficial del Scirocco fue el segundo de los casos positivos de coronavirus en el Puerto de Mar del Plata. El primero se dio con un integrante de la tripulación del Atlantic Surf III que también dio positivo en un control masivo realizado antes de embarcar, aunque días después -al permanecer amarrado en el Puerto- el mismo marinero dio negativo en un segundo test, lo que evidenció señales de recuperación.

En este último caso en particular luego de que se detectara el resultado positivo y de que el martes se conociera públicamente la situación, el miércoles el caso ingresó formalmente al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y, por ende, comenzó a ser computado dentro de la estadística oficial y a desplegarse sobre él todos los protocolos oficiales.

Por error, el miércoles cuando el caso ingresó en el SISA el parte diario que emite la Municipalidad habló de una “reconfirmación”; sin embargo eso no fue así, porque si bien se había realizado un segundo test para controlar la evolución del paciente, el mismo había dado negativo. De todas maneras, en ese momento no se lo consideró como un caso “recuperado” a la espera de la realización de nuevas pruebas que rigen por protocolo.