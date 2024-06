A 25 años de su estreno, “Matrix” regresa a las salas de cine de Mar del Plata

Además, la cartelera se renueva con “Bad Boys: hasta la muerte” y dos películas imperdibles como “Observados” y la polaca “La vida de Jagna”.

Pasaron 25 años desde que “Matrix” revolucionó las pantallas de cine en Mar del Plata y el mundo, y para celebrarlo regresa masterizada en 4K. A su vez, esta semana la cartelera local se renueva con tres estrenos: la comedia de acción “Bad Boys: hasta la muerte”; “Observados”, un thriller espeluznante con Dakota Fanning como protagonista, y la polaca “La vida de Jagna”, una verdadera obra de arte.

“Matrix” se estrenó en 1999 y a través de su narrativa revolucionó la industria cinematográfica. Provocadora y desafiante, la película de ciencia ficción cautivó a millones de espectadores. Ahora, al cumplir 25 años, vuelve remasterizada a las salas de cine también en Mar del Plata.

Como parte de los estrenos que llegan a la ciudad, y para cinéfilos nostálgicos, también se podrá disfrutar del estreno de “Bad Boys: hasta la muerte”, la cuarta entrega de la fanquicia protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. En esta ocasión, los policías tendrán que escapar ya que por un error pasan a ser sospechosos de un crimen.

A su vez, otras dos películas engalanan la cartelera. Por un lado, “Observados”, un filme sombrío basado en la novela de A.M. Brillar que sigue la historia de una joven que se queda varada en un extraño bosque donde junto a otras personas permanecerá cautiva de extrañas criaturas que no se pueden ver. Y también hay funciones para ver “La vida de Jagna”, la candidata por Polonia a los premios Oscar 2024 como Mejor Película Internacional, basada en la novela del premio Novel W. S. Reymont. La propuesta se distingue por la historia de una joven en el siglo XIX que busca cambiar su destino y llama la atención ya que fue pintada al óleo fotograma por fotograma.

Las entradas de cine en Mar del Plata parten desde los $5.000 (2D) y $5.500 (3D), y se pueden adquirir a través de la plataforma Mi Boletería, aunque se suman cargos administrativos por compra virtual, o directamente en las ventanillas de cada complejo. A su vez, los tickets en el Paseo Aldrey cuestan a partir de $500 más y en la sala ATMOS la general está $7.000.

Cabe recordar que continúa disponible la venta de entradas para disfrutar del estreno de “Intensamente 2” y próximamente saldrán a la preventa para ver “Mi villano favorito 4”, dos de los títulos más esperados por las infancias este año. Además, se mantienen vigentes diferentes promociones como los “miércoles de rebajas” en todas las funciones con un 50% de descuento hasta que finalice el mes.

Los estrenos de cine en las salas de Mar del Plata – Ambassador, Los Gallegos Shopping, Cines del Paseo y Paseo Aldrey– se suman a la cartelera que actualmente cuenta con títulos como: “Garfield: fuera de casa”, “El planeta de los simios: nuevo reino”, “Furiosa: de la saga Mad Max”, “Haiku: la batalla del basurero”, “Kung Fu panda 4”, “Amigos Imaginarios”, “Tarot de la muerte” y el reestreno de “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”.

BAD BOYS: HASTA LA MUERTE

(Duración: 115 minutos| Estados Unidos| Acción)

Sinopsis: Los “Bad Boys” favoritos del mundo regresan con su icónica mezcla de acción al límite y comedia delirante, pero esta vez con un inesperado giro: los mejores de Miami están huyendo.

Elenco: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez

Dirección: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días 2D (castellano): 17.15, 19.40 y 22

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (subtitulada): 22.30

Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (castellano): 17.40 y 20.10

-Todos los días 2D (subtitulada): 19.50

OBSERVADOS

(Duración: 102 minutos| Estados Unidos|Thriller)

Sinopsis: Mina, una artista de 28 años, que queda varada en un extenso bosque virgen en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por criaturas misteriosas cada noche.

Elenco: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan y Olwen Fouere.

Dirección: Ishana Night Shyamalan

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días 2D (castellano): 20.30

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (castellano): 19.20

-Todos los días 2D (subtitulada): 22.20

Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (casteallano): 17.50

Sala ATMOS:

-Todos los días 2D (subtitulada): 22.40

LA VIDA DE JAGNA

(Duración: 114 minutos| Polonia| Drama)

Sinopsis: Jagna es una joven decidida a forjar su propio destino en un pueblo de Polonia hacia finales del siglo XIX, un lugar donde los chismes y disputas son constantes, y donde ricos y pobres adhieren a bellas tradiciones enmarcadas bajo un sistema profundamente patriarcal.

Elenco: Elenco: Kamila Urzedowska, Robert Gulaczyk, Miroslaw Baka

Dirección: DK Welchman, Hugh Welchman

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (subtitulada): 17.20

Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (subtitulada): 19.50

MATRIX 25 ANIVERSARIO

(Duración: 136 minutos| Estados Unidos |Ciencia ficción)

Sinopsis: la increíble aventura de Neo, un joven hacker que es convocado por un movimiento de resistencia que lucha contra la dominación de los seres humanos por las máquinas.

Elenco: Elenco: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Dirección: Lana Wachowski y Lilly Wachowski

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (subtitulada): 19.40