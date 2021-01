Abel Pintos inicia la gira “Quiero Cantar” en Mar del Plata

El artista realizará una serie de recitales el próximo viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de febrero en la ciudad. Cómo adquirir las entradas.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Este verano y a pesar de la pandemia de coronavirus, Abel Pintos inicia en Mar del Plata la gira “Quiero Cantar”. Las presentaciones se realizarán el próximo viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de febrero en el Teatro Tronador.

“Es el primer tramo de una gira que ojalá podamos hacer durante todo el año”, anunció Abel Pintos a través de su cuenta de Twitter. De esta forma el artista confirmó que regresa esta temporada de verano para ofrecer una serie de recitales con público.

En Mar del Plata, Abel Pintos iniciará la gira que luego continuará por Córdoba y Rosario. A partir de este martes, las entradas a $2.800 están disponibles y solo se podrán comprar a través de tuentrada.com.

Por la pandemia de coronavirus y la situación epidemiológica, cabe recordar que las localidades son muy limitadas. A través del video, Abel Pintos aclaró que cualquier otra página que ofrezca entradas que no sean las que él mencionó serán de reventa. “Les pido por favor que no compren reventa, no alimentemos la reventa”, resaltó.

La última presentación de Abel Pintos en Mar del Plata fue en abril del 2019 en el Estadio Polideportivo con “La familia festeja fuerte”, su último disco grabado en vivo donde hacia un repaso de su carrera musical.

“Quiero Cantar”, es el nombre del primer tramo de la gira que Abel Pintos inicia en Mar del Plata. Será un recital acústico o “electro acústico”, como definió el propio artista. En este sentido, el músico definió que “va a ser un concierto minimalista para lograr cercanía después de un año de tanta distancia”.

El recital contará con un repertorio de canciones de distintas épocas de los 25 años de trayectoria ya recorridos y algunas de las que ayudan a presentir el nuevo álbum de estudio que se editará en mayo de este año.

En cuanto a las entradas, es importante recordar que el precio es por persona, solo podrán comprar hasta 6 entradas por burbuja. Habrá distanciamiento social en bloque de dos asientos. Por cuestiones de seguridad sanitaria, las personas que compren las entradas y las descarguen van a tener que completar con sus datos: nombre, apellido y DNI de quienes concurran.

Por último, Abel Pintos agradeció a sus seguidores por la emoción con la que recibieron la noticia que tanta alegría le dio poder comunicar. “Nos vemos pronto, nos vemos en la música”, cerró el artista de cara a las próximas presentaciones.