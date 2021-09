“Abrazando la Patagonia”: recaudan fondos para estrenar un documental

La directora marplatense Mei Villagra decidió abordar los incendios en el sur y en la película fusiona la destrucción medioambiental con lo que atravesó su madre.

“Abrazando la Patagonia” es un documental en preproducción que busca relatar los incendios forestales que en marzo pasado arrasaron pueblos enteros en la Patagonia. El fuego dejó huellas irreversibles en el bosque y en sus habitantes: se quemaron 13 mil hectáreas y más de 300 viviendas. Una de esas casas era de la madre de la cineasta marplatense Mei Villagra, quien asumió el compromiso de realizar un documental para reflejar lo que ocurre hace años en el sur del país.

“Los incendios en la Patagonia suceden desde hace mucho tiempo, incluso me acuerdo que en 2012 cuando yo vivía allá pasaba seguido pero nunca se le dio mucha importancia, hace unos años hubo un incendio muy grande en Cholila, donde se incendiaron como 70.000 hectáreas, pero al ser zona rural no se difundió tanto”, explicó Mei Villagra en diálogo con Qué digital.

En este sentido, la realizadora audiovisual compartió que en marzo de este año los incendios afectaron casi 13.000 hectáreas y más de 300 casas terminaron incendiadas completamente, entre ellas la de su mamá en Golondrinas, Chubut.

Mei Villagra es de Mar del Plata, pero vivió dos años en El Bolsón, Río Negro, donde finalizó la secundaria, después regresó Mar del Plata a estudiar fotografía en la Escuela de Artes Visuales “Martín Malharro” donde hizo la tecnicatura y está finalizando la carrera de Realización en Artes y Medios Audiovisuales. A su vez, encaró este proyecto con el cual obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes (FNA).

Junto con su prima Danila y la guionista Victoria encararon esta propuesta. Sin embargo, como el incentivo económico no cubre todos los gastos lanzaron distintas iniciativas de recaudación solidaria. La principal es a través del “Cafecito” de Instagram, una aplicación donde se puede donar una voluntad económica para poder seguir adelante con la investigación hasta concretar el estreno en marzo o abril del 2022.

¿Cómo colaborar? Las personas que puedan o deseen realizar aportes para la realización de la película pueden acceder a un Cafecito. “Es una aplicación que se usa mucho ahora para apoyar proyectos artísticos donde se usa la metáfora del cafecito pero cada persona aporta el dinero que puede con un mínimo de 50 pesos”, explicó la realizadora marplatense.

“Abrazando la Patagonia” es un largometraje documental que va hilando la historia colectiva reciente desde la situación personal de la realizadora. De manera sensible el equipo de realización busca develar una problemática que viene destruyendo la flora y fauna nativa de la zona hace décadas y que se fue intensificando en el último tiempo.

Villagra y su equipo están en plena investigación y escritura del guion con el objetivo principal de concretar la película. “Intento generar algo con lo que me atraviesa y a su vez interiorizarme más, entender la problemática ambiental del lugar, poder escuchar también a lxs vecinxs que perdieron todo al igual que mi mamá y que sus voces queden plasmadas en un audiovisual que ojalá se difunda por muchos lugares”, consideró la artista.

– ¿Este proyecto comenzó a raíz de lo que atravesó tu mamá?

-Ella se mudó al sur hace nueve años porque se cansó de la ciudad, básicamente. Recién hace cinco años pudo tener su casa propia gracias a una herencia que le dejó mi abuela, ella siempre dice que esa casa era su refugio y en parte su sueño también de vivir en el medio de la montaña. Creo que todxs necesitamos cada tanto conectarnos con la naturaleza pero sin embargo nos cuesta empatizar con ella. Los incendios están hace mucho y se sabe generalmente que son intencionales pero nunca se indagó mucho al respecto, es lamentable que empecemos a tomar consciencia solo cuando se incendian hogares pero creo que igual nunca es tarde, yo incluso me declaro ignorante en temas de medio ambiente y de las consecuencias irreversibles que tiene el desmonte y recién ahora con la situación de mi mamá es que decido utilizar el documental un poco como excusa para interiorizarme más a fondo en el tema, tomar consciencia y aprender mucho para poder transmitir a lxs demás (espectadores) todo ese aprendizaje a través de la película.

– ¿Cuál fue el disparador para presentar el proyecto?

-Surgió como un impulso propio de querer canalizar el dolor a través de lo que amo que es el cine y al principio decidí postularme a la beca sola, no tenía equipo todavía y lo dejé un poco al azar, si no salía la beca no sé si me animaba a encarar el docu porque lo siento muy personal y es un proceso difícil para mí. Pero cuando se dio lo de la beca lo tomé como una señal de que lo tenía que hacer y hoy cada vez estoy más motivada y rodeada de gente que me apoya y me banca en este proceso. Enseguida cuando tuve la beca la llamé a mi prima Danila porque sabía que era la persona indicada, ella es periodista y venia muy movilizada por los incendios en Córdoba donde se mudó hace poquito, después se sumó Vicky para empezar a escribir el guion y obviamente vamos a seguir incorporando gente en pos de lo que requiera el docu.

– ¿Qué las moviliza a contar esta historia?

-Un poco lo que decía antes, intentar entender el porqué de todo esto (que tal vez nunca lo entienda) pero por lo menos intento generar algo con lo que me atraviesa y a su vez poder interiorizarme más, entender la problemática ambiental del lugar, poder escuchar también a lxs vecinxs que perdieron todo al igual que mi mamá y que sus voces queden plasmadas en un audiovisual que ojalá se difunda por muchos lugares.

– ¿Qué pasos siguen para llegar al estreno?

– Por ahora continuamos con la etapa de escritura del guion e investigación y mientras tanto seguimos buscando formas de financiamiento para poder darle más nivel y profesionalismo a este proyecto. Tenemos pensado tener el rodaje en enero y poder concluirlo para marzo/abril. Hace poquito abrimos la app de cafecito que funciona con Mercado Pago, para que las personas que quieran aportar económicamente al proyecto puedan hacerlo.