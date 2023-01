Alternativas culturales para disfrutar este fin de semana en Mar del Plata

En plena temporada en la ciudad hay opciones para todos los gustos en diferentes espacios y centros culturales.

(Foto: archivo / Qué digital)

La temporada está abarrotada de propuestas y están quienes se preguntan ¿qué se puede hacer en Mar del Plata? Para los miles de turistas que están disfrutando de la ciudad este fin de semana, Qué digital comparte un listado para tener en cuenta al momento de buscar entre las múltiples alternativas vigentes para disfrutar este viernes, sábado y domingo en Mar del Plata.

Una opción para disfrutar en familia es el Espacio Unzué que abre sus puertas de jueves a domingo a las 17 y no se suspende por lluvia. Además, hasta el 5 de marzo, marplatenses y turistas podrán disfrutar de la exposición de arte y diseño que se inauguró frente al Estadio Polideportivo Islas Malvinas.

En cuanto a las propuestas de teatro independiente, este viernes se despide “Muñequitas lindas” en la Sala Teatral Mar de Fondo y la música de 99 Monos llega a un bar de la ciudad.

El sábado regresa al Faro de la Memoria una propuesta que integra talleres, espectáculos y charlas con entrada libre y gratuita. Por otro lado, la música de Pink Floyd copa el jardín de la Villa Victoria a cargo de Prisma. Y el Parque de Mogotes recibirá a Javier Calamaro con su último material “El regalo”. Mientras que el domingo, en la Villa Ortiz Basualdo se ofrece una recorrida atípica por rincones desconocidos hasta a hora para público general y por la noche la Blues Machine ofrecerá un show con sus temas clásicos.

Como parte de las propuestas para saber qué hacer en Mar del Plata, cabe aclarar que si bien en el listado se establece el día y horario informado por las producciones de cada espectáculo y espacio cultural, se recomienda prestar atención a las redes sociales o vías de contacto de cada una de las propuestas ante posibles cambios e imprevistos que puedan surgir.

ESPACIO UNZUÉ

Como cada fin de semana el Espacio Unzué vuelve abrir sus puertas hasta el domingo para el disfrute de las familias. Quienes se acerquen pueden aprovechar de un patio gastronómico diverso, feria de emprendedores, visitas guiadas y espectáculos. “Verano de las infancias” se renueva semana a semana. Cabe recordar que esta temporada está abierto de jueves a domingo a partir de las 17 con entrada libre y gratuita. A su vez, desde la organización aclararon que no suspenden las actividades en caso de lluvia o mal tiempo.

CRONOGRAMA DE ESPECTÁCULOS-DESPLEGÁ- Viernes 20

Javi (circo)

Session Freestylers (Hip Hop)

Dúo vaivén “Fuerte el aplauso” (circo)

Javi (circo) Session Freestylers (Hip Hop) Dúo vaivén “Fuerte el aplauso” (circo) Sábado 21

De todo lados un poco (narración y títeres)

Copla de colores (musical)

Allegro Andante (circo)

De todo lados un poco (narración y títeres) Copla de colores (musical) Allegro Andante (circo) Domingo 22

Sinfonía Popular

Circo Loyola (clown)

Me lo contó un pajarito (musical infantil)

Eliana Sortino (folklore)

Entrada: Gratis

Lugar: Espacio Unzué, Rio Negro 3470

MUÑEQUITAS LINDAS

La obra con dirección de Carlos Torreiro y asistencia de Guillermina Falcone se presenta este viernes a las 21 para despedirse. Una pieza donde la comedia dramática y el humor se entremezclan para el disfrute del público. Claudia Castro, Graciela Tonnier y Noelia Companys interpretan a tres mujeres en tres historias diferentes. Una profesora de piano que sacrifica su juventud, una tachera que enfrenta la calle y el machismo, y una peluquera con un sueño que espera convertirse en realidad. Un anhelo en común: la libertad.

Entrada general: $900 – 2 x $1.200. Reservas al 223 583 2168

$900 – 2 x $1.200. Reservas al 223 583 2168 Sala: Mar de Fondo, 25 de Mayo 2957

99 MONOS

Luego de su última gran presentación en noviembre pasado, la banda marplatense liderada por Pato Duhalde se presentará este viernes a las 21.30 en un bar de la ciudad.

Entradas: reservas al 223 601 9969

reservas al 223 601 9969 Lugar: Hawaii Club Bar, Cardiel y La Costa

EXPOSICIÓN DE DISEÑO PARA LA FAMILIA

Desde este viernes y hasta el 5 de marzo, marplatenses y turistas podrán disfrutar de una exposición de diseño y arte. Según anticiparon desde la organización, cuenta con espacios donde se exhibirán parte de la colección original de las portadas de la revista Nippur de Lagash, DC Comics, Star Wars. Además habrá artistas invitados como Cristian Mac Entyre, arte cinético, entre otros. En tanto que los amantes de la historia del automovilismo, podrán disfrutar de alguna de las joyas mecánicas de época del Museo Fangio, acompañado con obras representativas de carreras de autos, del artista mundialmente conocido, Alfredo de la María.

Lugar: avenida Juan B. Justo 3535 (Frente al Polideportivo Islas Malvinas)

“REENCUENTRO EN EL FARO – CONSTRUIR MEMORIA”

Este sábado a partir de las 16:30, el Faro de la Memoria prepara una actividad para disfrutar de una tarde con amigos, amigas, vecinos, vecinas y turistas que quieran compartir una propuesta local única. Habrá talleres, música, arte, charlas, títeres y feria. Será un festival cultural para todas las edades, organizado por el Colectivo Faro de la Memoria, el Teatro Auditorium y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

CRONOGRAMA-DESPLEGÁ- 16.30

– Feria de Productores de la economía social

– Taller de sensibilización en diversidad. Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género de la Provincia de Buenos Aires

– Feria de Productores de la economía social – Taller de sensibilización en diversidad. Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género de la Provincia de Buenos Aires 17.00

– Compañía de Títeres “Los 4 Gatos” presenta La Verdadera Historia de Drácula de Pepe García, interpretada por Pablo García

-Diseño y construcción de mural. Sabrina Calderín. Construcción de un mural colectivo para el Espacio de Memoria

– Compañía de Títeres “Los 4 Gatos” presenta La Verdadera Historia de Drácula de Pepe García, interpretada por Pablo García -Diseño y construcción de mural. Sabrina Calderín. Construcción de un mural colectivo para el Espacio de Memoria 17.30

– Taller de títeres con Poiesis títeres del Colectivo EPA

– Charla de proyecto ambiente del Colectivo Faro de la Memoria y taller de acuarelas con tintes naturales y flores con Verónica Boyer

– Taller de títeres con Poiesis títeres del Colectivo EPA – Charla de proyecto ambiente del Colectivo Faro de la Memoria y taller de acuarelas con tintes naturales y flores con Verónica Boyer 18.30

– Taller de percusión de la Escuela Guará Espacio Artístico y Social. Verano con derechos en el reencuentro

– Clase de Gimnasia Rítmica Expresiva Danzar en el Faro de la Memoria con Nathalia Zapata

– Taller de percusión de la Escuela Guará Espacio Artístico y Social. Verano con derechos en el reencuentro – Clase de Gimnasia Rítmica Expresiva Danzar en el Faro de la Memoria con Nathalia Zapata 19.00

Mariela Federman presenta canciones de su nuevo LP “Nuestros Rios”. Músicos: Julieta Centurión – Lucas Turquie – Ale Arelovich

-Visita guiada por el sitio histórico ex centro clandestino de detención ESIM

Mariela Federman presenta canciones de su nuevo LP “Nuestros Rios”. Músicos: Julieta Centurión – Lucas Turquie – Ale Arelovich -Visita guiada por el sitio histórico ex centro clandestino de detención ESIM 19.30

– “Purazambo” – Marita Moyano y Juan Sardi. Verano con derechos en el reencuentro

– “Purazambo” – Marita Moyano y Juan Sardi. Verano con derechos en el reencuentro 20.00

– Show ensamble de la Escuela Guará espacio artístico y social . Verano con derechos en el reencuentro

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Faro de la Memoria, Avenida de los Trabajadores 5700.

PRISMA

La banda Prisma Pink Floyd Experience se presentará este sábado a las 22 en los jardines de la Villa Victoria con una nueva propuesta que recorre los éxitos de la banda inglesa. El grupo presentará su nuevo espectáculo The Dark Side of the Moon “bajo las estrellas”.

Entrada: desde $2300 por Articket, también disponibles en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420 y Conex, San Martín 3263.

desde $2300 por Articket, también disponibles en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420 y Conex, San Martín 3263. Lugar: Villa Victoria, Matheu 1851.

MÚSICA EN MOGOTES

Este fin de semana el renovado parque contará con una variada grilla musical. Este sábado a las 21 subirá al escenario Javier Calamaro. El músico presentará su nuevo disco “El regalo”, en el cual expone toda su fibra compositiva más rica en un viaje íntimo a través de las canciones que reflejan el amor a su familia: su esposa paola “Pochi” Montes de Oca, sus hijos Romeo y la pequeña Sacha.

Mientras que este domingo a las 20 Iván y Franco Rey arriban desde Salta con sus canciones. Los variados ritmos latinos, como la cumbia colombiana, la salsa, pero orquestada, su esencia y juventud, son el reflejo de este nuevo proyecto musical, con identidad propia

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Parque de Mogotes frente a balnearios 7 y 8

RECORRIDA POR VILLA ORTIZ BASUALDO

Este domingo a las 19 en la Villa Ortiz Basualdo se realizará un recorrido por el sector de servicio. Quienes organizaron la propuesta anticiparon que la iniciativa busca mostrar por primera vez a aquellos espacios cotidianos en el movimiento de la gente del servicio domestico a principios del siglo XX. El recorrido es por escalera, cuatro pisos por lo cual se sugiere asistir con ropa y calzado cómodo.

Entrada: $400 reservas al 2231861636 o por mensaje privado en Instagram.

$400 reservas al 2231861636 o por mensaje privado en Instagram. Lugar: Museo Castagnino, Avenida Colón 1189

LA BLUES MACHINE

Este domingo 22 desde las 20 la banda de blues presenta los clásicos de siempre y sus nuevos proyectos en una noche que promete ser única. Pedro Peña en guitarra y voz, Damián Miranda en bajo y Santiago Masarone en batería por más de 25 años transitaron diferentes escenarios con bandas reconocidas, donde compartieron shows con grandes músicos de la escena local, nacional e internacional como Memphis La Blusera, La Mississippi, Vox Dei, Willy Crook, Luis Robinson, Juan Antonio Ferreira , La Renga y Deborah Dixon. Ahora suben a escena para compartir toda su experiencia con el público.