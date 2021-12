Amelita Baltar, Raúl Lavie, Elena Roger y Susana Rinaldi en “Piazzolla 100”

Las figuras se presentarán el próximo miércoles en Santiago del Estero 1746, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Proyecto Eléctrico Piazzolla y Escalandrum.

(Foto: Pupeto Mastropascua)

El centenario de Astor Piazzolla cierra con un espectáculo único de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el Proyecto Eléctrico Piazzolla y Escalandrum, quienes acompañarán a artistas como Amelita Baltar, Raúl Lavié, Elena Roger y Susana Rinaldi.

“Piazzolla 100” tendrá lugar este miércoles a las 20 en el Teatro Tronador, de Santiago del Estero 1746. Las entradas a $5000 se pueden adquirir por sistema de venta online o en las boleterías del teatro, de 11 a 17, hasta este sábado inclusive.

En una coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires y con la colaboración de la Fundación Astor Piazzolla, “Piazzolla 100” es un concierto especial para cerrar el año del centenario del nacimiento del compositor con un homenaje en su ciudad natal.

Los conciertos en homenaje comenzarán con el Proyecto Eléctrico Piazzolla con Amelita Baltar como invitada especial. Luego, se interpretará la obra Escalandrum con Raúl Lavié y Elena Roger. También se presentará la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que por segunda vez llega a Mar del Plata, y finalmente cerrará Susana Rinaldi.

Según detallaron, la Orquesta interpretará “Las Cuatro Estaciones Porteñas” de Astor Piazzolla con la dirección musical de Luis Gorelik y la participación del bandoneonista invitado Horacio Romo como solista. En tanto que Susana Rinaldi, en compañía de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, realizará su interpretación bajo la dirección musical de Juan Carlos Cuacci y los solistas Mariano Cigna en bandoneón, y Aníbal Gluzman en piano.

Es importante recordar que este concierto forma parte de una celebración que a lo largo del año se extendió en las ciudades de Berlín, Londres, Madrid, Nueva York, Río de Janeiro y París, con distintas propuestas artísticas programadas en homenaje a Astor Piazzolla, uno de los compositores argentinos más influyentes del siglo XX.

Amelita Baltar es una parte fundamental en la vida y obra de Piazzolla y contó, por ejemplo, la manera de componer del músico que no creía en la inspiración sino en la “transpiración”. Previo al concierto de este miércoles, la cantante recordó que cuando cantó el tema por primera vez la insultaron porque habían repartido panfletos diciendo que este tema era de comunistas, entonces cuando nombraron a Piazzolla y “Balada para un loco”, chiflaron y abuchearon.

“Hace 51 años que la canto y lo haré en Mar del Plata, sino para qué me llevan, si no es para cantar ‘Balada para un loco’. Me ha conquistado la ternura que tiene. Hay momentos que a Piazzolla y al tango hay que hacerlo muy suave. Esa canción y otras las escribieron en casa para que yo las cantara. Hay canciones que son de Piazzolla, Ferrer y Amelita Baltar”, reconoció la cantante.

PIAZZOLLA POR PIAZZOLLA

En el marco del espectáculo “Piazzolla 100” que se desarrollará este miércoles, el nieto de Astor e ideólogo de este homenaje, Daniel “Pipi” Piazzolla expresó cómo surgió la idea de cerrar el año en Mar del Plata con un concierto de tal magnitud.

La propuesta comenzó en el 2019, según Daniel “Pipi” Piazzolla, y tras una serie de conversaciones fue elegido para organizar la parte artística de una serie de homenajes, ya que tenía experiencia al haber curado el festival “Experiencia Piazzolla” en el Kónex. “Esto tenía otra magnitud porque mi idea principal fue recrear la noche de junio del ’83, cuando mi abuelo tocó en el Colón con la Filarmónica y se pudo llevar a cabo. A partir de ahí se me ocurrió que estuvieran las mismas formaciones como el Octeto Electrónico, el Quinteto y obviamente lo sinfónico”, destacó.

A su vez, buscó sumar a los que habían cantado con él, como Amelita Baltar y Raúl Lavié. “Todo eso significó un festejo de aquella noche y trasladarlo a Mar del Plata. Será una noche muy especial y representar y recrear lo que fue aquella noche del ’83”, manifestó el baterista y líder de Escalandrum.

“Debemos conocer un 5% de la obra de Piazzolla porque mi abuelo escribió alrededor de 2500 temas y no sé cuánta gente sabe 250 temas de Piazzolla. Por eso creo que la música de mi abuelo es infinita y universal porque cada año se van a ir encontrando 10 temas nuevos”, consideró.

“Después de un tiempo creo que la gente en Argentina se da cuenta lo que es Piazzolla. Es uno de los más grande compositores de la historia de la música. Y no hace falta mucho para que se empiece a enseñar en las escuelas como patrimonio histórico”, concluyó “Pipi” Piazzolla.