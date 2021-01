Artesanos, sin plaza y a la espera del permiso para mantener su feria en el centro

Desde el Municipio les dieron tres opciones que descartaron y se trasladaron a Mitre y San Martín. Este viernes desde las 16, un festival en el centro.

Las y los artesanos que durante cinco años y hasta el lunes pasado trabajaron cada verano en la Plaza San Martín siguen a la espera de poder seguir montando su feria en la zona céntrica, la que más rédito les da. Tras dos jornadas de feria en la vereda de San Martín y Mitre, realizarán un festival este viernes desde las 16 para que el Municipio responda y les garantice un permiso por escrito.

El conflicto iniciado el 14 de enero por el Municipio, al revertir su postura de permitir de palabra el funcionamiento de la feria de artesanos en Plaza San Martín, sigue sin tener un rumbo claro, aunque por el momento sin nuevas amenazas de desalojo o cualquier acción represiva por parte de Inspección General y la Policía.

Según explicaron, la última vez que tuvieron algún contacto con funcionarios municipales fue el miércoles, en el que, ya despojados de su lugar en la Plaza San Martín, recibieron la propuesta de ser trasladados a tres sectores: el Torreón del Monje, el playón de Varese o la Plaza España.

“Ninguno de los tres lugares nos sirven, así que cuando terminó la reunión citamos a la asamblea y decidimos que esos lugares no nos convienen, no solo por la cantidad de gente, sino porque a los metaleros la costa nos erosiona todo el paño“, explicó Débora, una de las feriantes en diálogo con Qué digital.

Fue en ese momento que decidieron, previo aviso a inspectores del Municipio, pasar a armar su feria desde las 15 en la vereda de San Martín y Mitre, donde tuvieron dos jornadas de trabajo pacíficas, aunque aún sin una respuesta certera por parte de la Municipalidad desde el miércoles en torno al demandado permiso.

“Tanto ayer como hoy los inspectores dejaron feriar pero no hay nada seguro. Lo que estamos pidiendo es el permiso para estar ahí, un papel o lo que fuera para que no sea de palabra. Dijeron que la respuesta la iba a tener Carlos Balmaceda (NdR: secretario de Cultura) y al día de hoy no llegó”, explicó este jueves por la noche Ariel, integrante de la Asamblea de Trabajadorxs por la Cultura.

Ante esta situación de incertidumbre, y tal como tenían previsto, este viernes llevarán a cabo un festival con intervenciones artísticas en las inmediaciones de la feria. Si bien en principio la misma iba a desarrollarse desde las 12, finalmente por las altas temperaturas comenzará a las 16. Esperan que, a partir de esta jornada de visibilización, el Municipio brinde la respuesta que necesitan para poder garantizar seguir trabajando sin temor a ser desalojados.