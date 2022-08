Benjamín Amadeo presenta Quiromancia: “La música es una pasión incontrolable”

Mientras compone nuevos temas, el actor y músico arriba a la ciudad para despedir su segundo álbum y promete un recorrido por las mejores canciones.

(Foto: prensa Benjamín Amadeo)

Benjamín Amadeo llega a Mar del Plata para despedir su segundo álbum “Quiromancia”. El actor y músico desembarcará en la ciudad con lo mejor de su repertorio en pleno fin de semana largo de octubre y las entradas ya están a la venta. “Voy en modo show completo, con toda la banda, con los arreglos y espero estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo para Qué digital.

Luego de presentar “Quiromancia” oficialmente en el Teatro Coliseo de Buenos Aires y recorrer todo el país con sus canciones, Benjamín Amadeo eligió Mar del Plata para presentarse por primera vez con show propio e irse despidiendo de su segundo material discográfico. Según anticipó, aprovechará la ocasión para repasar todos sus hits y por qué no estrenar nuevas canciones.

El show que planeó Benjamín Amadeo para Mar del Plata, tendrá lugar el próximo domingo 9 de octubre a las 21 en Vorterix MDQ, Diagonal Pueyrredon 3338. Las entradas desde $3000 se pueden adquirir a través de EyTicket o en la boletería.

“Es una mezcla entre fecha propia, presentación, los primeros encuentros con la ciudad y con el público; va a ser una noche de música. Llevamos el show de la gira, en el marco de presentación del disco”, contó el artista. Hace un año que Benjamín Amadeo salió de gira con “Quiromancia”, la cual se vio interrumpida ante el nacimiento de su hija. Ahora se presentará en la ciudad y aseguró que la fecha será “un termómetro de cómo se recibió el disco en Mar del Plata“. “La ciudad tiene esta cosa maravillosa de que en temporada hay mucho turismo, ahora va a haber gente de los alrededores y espero conquistar al público que vive en la ciudad”, expresó.

“El show de la gira tiene todas las canciones del disco nuevo y las canciones que más se celebran del disco anterior. En ese sentido me gusta creer que vamos a llevar el concierto de gira a Mar del Plata”, subrayó y agregó: “Por ahí habrá alguna de las canciones nuevas, todavía no sé si llegamos con el lanzamiento. Por ahí estrenamos algo, me divierte mucho encontrar mucho silencio y atención con temas nuevos”.



El artista llega a la ciudad a presentar su segundo disco solista, el cual desde el nombre alude a la lectura de manos. “El universo de la quiromancia me ayudó a ordenar pensamientos a la hora de escribir. Llegué al libro Los secretos de la Quiromancia, fue el que tenía y el que me ayudó a hacer esto. Justo estaba en proceso de armar nuevas canciones, me pareció una idea interesante hacer un disco en donde cada canción represente o hable de aquello a lo que se refiere cada línea de la mano”, señaló.

“Se abrió un manantial de cosas que no había escrito y después tenía otras cosas escritas que se enmarcaban muy bien en los tópicos de las canciones, entonces fue una mezcla que estuvo muy buena. Fue una herramienta que me ayudó mucho para ordenar. A veces tener un hilo conductor para explayar una idea te impulsa un montón. Me generé un concepto y eso me ayudó a poder escribir y avanzar”, compartió.

ENTRE LA ACTUACIÓN Y LA MÚSICA

La versatilidad define bastante a Benjamín Amadeo. El artista se desempeña como actor desde el 2002 en obras de teatro, series de televisión y películas. Pero en el 2015 decidió lanzarse como músico. De forma progresiva, primero reversionó temas del cancionero popular hasta que un año más tarde presentó su primer single “Volare” que forma parte de su primer disco “Vida Lejana”. Para llegar a este momento profesional, el artista confió en su instinto: “Lo primero que me di cuenta es que la música era una pasión incontrolable. Había algo adentro mío, una pulsión que me divertía y era muy natural”.

“Me siento músico desde que soy muy chico. Canto desde que tengo recuerdo y toco la guitarra desde que la puedo sostener, no quiere decir que sea un gran guitarrista o un gran cantante. Siento la música adentro mío durante mucho tiempo y solo me tardé mucho tiempo en mostrarlo y se configuró algo que es combinar las dos cosas. Estoy muy contento de poder hacer las dos cosas, trato de cuidarlo, de nutrirlo”, explicó el artista.

A un mes de subir al escenario de Mar del Plata con “Quiromancia”, Amadeo destacó que hacer música es su manera más genuina de acercarse al público. “El proyecto musical es mío, las canciones las escribo yo, compongo, estoy en la producción y en todos los detalles. Después cuando estoy actuando, estoy bajo las decisiones de otras personas, alguien que pensó el personaje, quien escribió la historia, quien la dirige, quien edita; acá es un camino bastante directo”, reconoció.

No estoy inventando ningún personaje. Cuando vuelvo a mi casa agarro la guitarra y me pongo a tocar. Es una pasión, me hace bien estar conectado con los instrumentos, estar conectado con la música me genera mucho placer.

“Quiromancia” fue un nuevo salto en la carrera musical de Benjamín Amadeo y cuenta con doce canciones que están ligadas a los sentimientos, la toma de decisiones y los caminos que se eligen. El disco contó con la participación de artistas como Los Auténticos Decadentes, Coti, Monsieur Periné y Vic Mirallas.

“Con cada canción sentí que estaba bueno compartirla con alguien. Me gusta creer que el estilo de cada canción tiene mucho que ver con cada invitado, es un modesto homenaje a cada uno de ellos que me inspiró a mí a hacer este tipo de canciones. Les agradezco mucho a estos artistas que lo hicieron en época de pandemia y fue un regalazo saber que lo estaban haciendo en un momento en el que todo era un perno, hubo mucha generosidad”, afirmó.

En este punto, el artista coincide con el suceso que se está dando en la industria musical. “Creo que los jóvenes son un gran ejemplo, me refiero a la movida urbana. Veo cómo se ayudan, cómo se comparten, cómo se acompañan y me parece que eso es muy lindo de ver. En mi época siento que reinaba la competencia y hoy, no sé por qué, siento que hay más buena onda. Siento una hermandad genuina”, sostuvo.

En el plano actoral, Amadeo confirmó que muy pronto se podrá ver la serie “Robo Mundial” a través de la plataforma Star+ de Disney. “Es una muy linda historia que hicimos con Joaquín Furriel y Carla Quevedo así que eso está pronto a estrenar”, indicó.

Luego del show en Mar del Plata, Benjamín se despedirá de “Quiromancia” en el Teatro Vorterix de Buenos Aires para seguir proyectando a futuro. “Estoy trabajando en nuevas canciones, no tiene concepto, no tiene nombre, no tiene nada, son como para bailar, vengo de dos discos con mucha cabeza y por ahí me parece que va a ir por un lado más bailable. Tengo un lado muy nerd con la música, pero creo que el material que viene es más despojado como para bailar, tengo que ver. Estoy en pleno proceso”, cerró.