Bersuit en Mar del Plata: “Estar arriba de los escenarios es hermosamente efímero”

Dani Suárez, una de las voces de la banda, compartió algunas vivencias de carnaval con Qué digital en la previa de la salida de “De la cabeza 2” y antes de cerrar el primer Concurso de Murgas Estilo Uruguayo.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los días de carnaval se viven a todo o nada, como si no hubiera problemas ni deudas; así, durante algunas horas, todo está a disposición de la espuma, los brillos, y la murga. Y por primera vez en el país, Mar del Plata es durante tres días sede del primer Concurso de Murgas Estilo Uruguayo. De esta manera, el carnaval rioplatense llega a la ciudad en un fin de semana a puro color, voces y música, y en un evento que más allá de la competencia, contará con las presentaciones de la Orquesta Cumbia Grande y la Bersuit Vergarabat.

“Cuando me dijeron, al principio me pareció un poco bizarra la situación, en el buen sentido, y después me pareció súper interesante para aprovechar, para ver a las murgas, estar ahí y ver cómo es la cocina, como concurso más que nada y para disfrutarlo”, compartió Dani Suárez, uno de los vocalistas de la banda, en una charla con Qué digital y en ese sentido, sumó: “El carnaval es esa cosa de la bendición que tiene el pueblo de que a pesar de que no te alcanza, de los problemas de laburo, esa semana de carnaval no te importa nada, es carnaval“.

“Para este tipo de shows tenemos una lista de temas que pasea, de alguna forma por todos nuestros estilos y un poco por todos estos años y discos. Como una especie de jalea real y en un musical de este estilo tocaremos unos 20 temas o un poco más, si tenemos esa suerte y paseamos, de alguna forma por todos los hits que la gente quiere escuchar”, destacó sobre el show que cerrará el primer Concurso de Murgas Estilo Uruguayo en Mar del Plata.

Desde este sábado y hasta el lunes inclusive se llevará a cabo en ‘Punto Carnaval’, un evento pensado para disfrutar en familia y que incluirá como gran novedad el primer Concurso de Murgas Estilo Uruguayo en Argentina. Las entradas pueden adquirirse personalmente -con una bonificación del 10 %- en La Casa de Las Guitarras (Belgrano 3420, Mar del Plata), Conex (San Martí 3263, Mar del Plata), Manhattan Instrumentos Musicales (Chacabuco 87, Tandil), ADN Music (Calle 61 N° 2813, Necochea) y también de forma online, en Art Ticket.

En la previa al evento y a días de que salga a la calle “De la cabeza 2” -un disco doble que cuenta con una primera parte grabada en los estudios Romaphonic con los clásicos de siempre de Bersuit- una de las principales voces de la banda recordó las mejores anécdotas en festejos de carnaval y los secretos que mantienen a la agrupación unida, hace 31 años.

Recientemente, los músicos cumplieron tres décadas juntos y lo festejaron junto a su público en una gira mundial que comenzó en la ciudad de Buenos Aires y recorrió 10 países en un año. Estos festejos llegaron a cinco ciudades de México y ocho de España. Además, por primera vez desembarcaron en Rusia con ¨La peña de la argentinidad al palo¨ durante el Mundial de Fútbol 2018. En julio del mismo año regresaron a Colombia, a la ciudad de Bogotá, para luego recorrer siete ciudades chilenas.

“Varias de las cosas que nos llevaron o que nos siguen llevando por todos lados a disfrutar de un escenario juntos, aparte de la música que es nuestra guía -nuestra novia diría Charly García-, también son los más de 10 años de terapia juntos, muchos más años de amistad de los que tenemos como compañeros de banda, y sobre todo el agradecimiento”, confió.

– ¿Cómo se preparan para cerrar este primer Concurso de Murgas Estilo Uruguayo?

– Qué loco, nosotros tuvimos que aprender un poco de murga uruguaya hace años y ahora cerramos en el set. Cuando me dijeron, al principio me pareció un poco bizarra la situación y después me pareció súper interesante para aprovechar, para ver a las murgas, estar ahí y ver cómo es la cocina, como concurso más que nada y para disfrutarlo.

– ¿Por qué al principio te sonó bizarra?

– Lo digo en el buen sentido, es loco que cerremos nosotros un concurso de murgas estilo uruguayo. Está bien, tenemos algunos temas con murgas y candombes, pero no somos una banda netamente murguera.

– ¿Cómo se preparan y qué le van a proponer al público?

– Para este tipo de shows tenemos una lista de temas que pasea, de alguna forma por todos nuestros estilos y un poco por todos estos años y discos. Como una especie de jalea real de tantas canciones, porque imaginate que en 14 discos -justamente ahora va a estar saliendo “De la cabeza 2”- en tantos discos, son cientos de canciones y en un musical de este estilo tocaremos unos 20 temas o un poco más si tenemos esa suerte y paseamos, de alguna forma, por todos los hits que la gente quiere escuchar.

Yo creo que va a estar súper entretenido. Vamos a descontracturar un poco, después de escuchar tantas voces, tantas armonías vocales que va a tener el concurso de murgas estilo uruguayo y va a aparecer un poco el rock and roll, un poco la cumbia, un poco el candombe y un poco la murga de nuestro lado pero sí, vamos a pasar por todos los climas hiteros.



“Habitamos el mismo espacio y el mismo tiempo, un pedazo de tierra en el mundo. Somos parecidos aunque diferentes, pero ese no es motivo para maltratarnos, para lastimarnos, para humillarnos… Podemos estar mejor: un pacto para vivir“. El videoclip fue dirigido por Juan Chappa.

– Comentabas recién que en breve sale “De la cabeza 2″ y ya son más de 30 años con la banda ¿Cómo hacen para sostener la grupalidad?

– A nosotros ya no nos preocupa, en realidad es una mezcla de un montón de condimentos me parece. Te puedo decir varias de las cosas que nos llevaron o que nos siguen llevando por todos lados a disfrutar de un escenario juntos, que aparte de la música que es nuestra guía -nuestra novia diría Charly García-, también son los más de 10 años de terapia juntos, muchos más años de amistad de los que tenemos como compañeros de banda, y sobre todo el agradecimiento.

– Vendrían a ser algunas de las claves… – Más que nada en Argentina esto de dedicarse a la música, poder vivir de la música y viajar por el mundo gracias a la música es un privilegio que tenemos pocos lamentablemente, habiendo tantos talentos y tantas bandas. Gente que se quiere dedicar a esto como una forma de vida. A uno que le sucede, como es nuestro caso, lo primero que tenés que ser es agradecido de poder hacer y yo creo que el agradecimiento es un poco lo que nos viene manteniendo arriba del escenario. Son un par de horitas que se nos permite ser totalmente libres, jóvenes, donde no tenés muchos problemas individuales, medio que se dejan de lado y en ese par de horitas pasan a otro plano.

– ¿Son sensaciones únicas como artista?

– Esa es la libertad hermosa que tenemos quienes nos subimos a un escenario y podemos en ese momento trasmitir, disfrutar y llenarnos de la energía que te manda la gente, ese feedback, esa vuelta por lo que vos le das a las personas que tienen sus momentos tristes o alegres, de amor, de desilusión que también acompaña todo eso y cuando aprendes a valorarlo, lo hacés parte de vos. Creo que también es parte de esa hermosa cosita que te hace seguir y continuar en el show, de subirte a un micro, una combi, tomarte un avión y salir de gira. Y el agradecimiento, como te digo, también es lo principal.

Agradecer que estamos vivos, después de 31 años seguimos tocando, seguimos juntos, y seguimos haciendo lo que nos gusta. Ese agradecimiento es un poco la clave que nos mantiene vigentes arriba del escenario. Esa gran química es parte de por qué seguimos aguantando hacer La Bersuit por tantos años.

– No olvidarse de las raíces de dónde salieron, de aquel grupo de amigos a vivir de gira como banda…

– Tal cual así de naif y sencillo, no olvidarse las raíces porque de hecho volvés a las raíces y no olvidarte de esa cosa, de que estar arriba de los escenarios es efímero, dura un ratito y es hermosamente efímero también. Entonces después construís todo de vuelta o aceptás todo para volver a vivir esa cosa hermosa de subir al escenario. Te levantás para convertirte en ese “mortal” que necesita volver a llenarse de contenido para poder expresarlo ahí arriba. Te volvés a llenar para vaciarte de nuevo ahí arriba y ese círculo que se arma, al menos me pasa a mí, te va dejando en el camino.

Hemos estado en cientos de concursos, participando en algunos en la época under y participando desde el lado de la música en las provincias con chicos que concursaban y eso demuestra cómo la gente también le sigue poniendo todo lo que tiene y eso te hace, más allá de los años de carrera, valorar subirse arriba de un escenario como las primeras veces, que es un poco lo que les va a pasar a esta gente que se va a estar subiendo a competir este fin de semana porque concursa.

– Vienen en plena festividad, son 31 años de banda ¿qué anécdotas recordás del carnaval?

– Vivirlo acá en Gualeguaychú de chico, los primeros recuerdos de carnaval que tengo son con mis padres que me llevaban a los corsos, también recuerdo esas purpurinas volando por los aires; es algo que los ojos y el corazón no se lo olvidan más. Un montón de cosas, recuerdo una vez que subí de invitado con Los Auténticos Decadentes con mi traje de carnaval, con el baterista nos subimos y ellos tocaban en pleno corso en Buenos Aires. Lo recuerdo como algo hermoso, un festejo de carnaval, como un responsable de la música, también como fan, pero viéndolo de arriba mismo.

Después recuerdo en Jujuy, para mí son de los mejores carnavales que he vivido, mirá que he vivido carnavales no solo acá sino en el mundo. El carnaval es hermoso pero cuando fui a Tilcara y descubrí lo que era el pueblo entero en carnaval dije: “Esto es el carnaval”. Era andar perdido por la calle desde la mañana temprano hasta que me cruzaba con alguien que nos avisaba que teníamos que tocar y yo totalmente enharinado, entalcado, un desastre la ropa y bastante entonado también. Subir una montaña y vivir ese carnaval un par de semanas, de hecho ahora vamos también para los carnavales.

Poder vivir cómo lo viví también en Uruguay, me pareció fantástico porque obviamente es parte de su cultura, de sus letras y lo que se dice: las noticias pero dichas por la gente que la vive y en carnaval y encima de eso competir, cómo se arman los vestuarios. El carnaval es esa cosa de la bendición que tiene el pueblo, de que a pesar de que no te alcanza, de los problemas de laburo, esa semana de carnaval no te importa nada, es carnaval.

EL PRIMER CONCURSO DE MURGA ESTILO URUGUAYO

La murga estilo uruguayo se destaca tanto por su canto coral, las representaciones teatrales y los llamativos trajes y maquillajes, como por la parodia humorística de sus letras y la crítica social y política. Comenzaron a desarrollarse en nuestro país a partir de la llegada de uruguayos que escapaban de la dictadura militar (1973-1985) y desde mediados de la década del ‘80 recibieron una fuerte influencia por la emblemática murga Falta y Resto, y hacia el 2000 por Agarrate Catalina.

El carnaval uruguayo, conocido como el “más largo del mundo”, posee una historia de más de cien años. Sus competencias tienen reglas y las murgas son evaluadas en cinco categorías: Parodistas, Revistas, Humoristas, Murgas y Agrupaciones de Negros y Lubolos, tradicionales comparsas más cercanas al candombe.

El jurado en el concurso de Mar del Plata está integrado por personalidades distinguidas del carnaval uruguayo como Marcel Keoroglian (textos e interpretación), Pablo Riquero (musicalidad y arreglos corales) y Valentina Seijo (puesta en escena), sumados a referentes del arte marplatense como Belén Rivero (vestuario y maquillaje) y Nacho Rey (comunicación). La Presidencia del Jurado estará a cargo de la uruguaya Beatriz Rouco, gestora cultural y fundadora e integrante de la Murga Cooperativa La Mojigata, de Uruguay.