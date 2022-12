Branco Troiano presenta su primera novela: “El cielo de los monos”

Previo al evento de este sábado a las 19 en Vitto Espacio Cultural, el autor marplatense conversó con Qué digital sobre su proceso de escritura.

El escritor marplatense Branco Troiano presenta este fin de semana su primera novela “El cielo de los monos”. “Siempre es la necesidad la que marca, al menos en mi caso, la escritura. Me interesa pensarme en esos términos, la necesidad como única vía, y no la voluntad”, señaló el auto para Qué digital previo al encuentro que tendrá lugar este sábado a las 19 en Vitto Espacio Cultural.

Introspectiva y vertiginosa “El cielo de los monos” (Cordero Editor) es la primera novela del marplatense Branco Troiano. Como cada material tiene una búsqueda personal, en este caso se fue dando en la propia ejercitación. “Empecé a escribirlo porque sí, porque era algo que me evidentemente me quemaba, algo que tenía que tomar otra forma de la que ya tenía en mí”, expuso.

La presentación de “El cielo de los monos” será este sábado a las 19 en Vitto Espacio Cultural, San Luis 2755. Junto al autor, estará el editor de la novela y escritor Pedro Yagüe, el productor cultural de Rosario Tomás Trape, el productor cultural y creador de contenidos de Mar del Plata Pablo Navas y la periodista Paola Galano.

“El cielo de los monos” es la historia de un encuentro y de una transformación, o el intento de ella. Es la que lleva adelante Augusto Alfonsi, protagonista y voz central de este relato fragmentado con el que desteje la madeja de emociones e infortunios que lo atravesaron en el momento más determinante de su vida. Y a Branco le llevó alrededor de tres años. “Empezó con un plan bien distinto del que terminó. Algunas voces, y sobre todo el registro. Este último año traté de darle mayor ligereza al texto, lo notaba medio pastoso”, explicó sobre el proceso que se gestó en pandemia y este sábado saldrá a la luz.

“Hace algunos años que todo tomó una dimensión extraña, en la que cada cosa, por más banal que parezca, se me presenta con cierto potencial narrativo”, subrayó.

“No hay, en principio, algo que opere como inspiración, sino algunas obsesiones que en un momento empezaron a tomar una deriva narrativa. En este caso una idea del cuerpo, del cuerpo como índice de verdad y de cómo ese índice se va desfigurando a medida que el cuerpo mismo se desfigura, muta; el fuego; y por último cierto tratamiento del tiempo, que hace rato entiendo roto, o al menos bien distinto al que conocíamos, todo un proceso que la pandemia agudizó”, manifestó el autor. Estas cuestiones que enumeró el escritor convergieron de manera tal que fueron plasmadas en un texto.

Los procesos de escritura suelen ser muy personales. Para Branco nunca le resultó tener un método, sino más bien, está atravesado por esta idea de estar “signado por la necesidad”. “Las veces que quise forzarlo no salió bien, no me gustó ni lo que escribí ni la posición a la que me sometí. De manera que tardo mucho en escribir algo. Puedo pasar cuatro, cinco días sin bajar una palabra”, remarcó.

Aunque siempre está escribiendo, mucho más cuando no está estrictamente en el teclado, el escritor marplatense señaló momentos concretos. “Me pasa mucho en la calle, cuando camino: ahí escribo, me van surgiendo algunas cuestiones que después van a terminar en el papel o la computadora”, compartió.

Autores como Bolaño, Piglia, Zambra o Carlos Busqued, tanto en sus libros como en conferencias, suelen estar presentes al momento de proponerse escribir. “Más allá de eso, son pocos los casos, me parece, que lo que se lee al momento de escribir es lo que detona la escritura. Eso hay que ir a buscarlo a otro lado, incluso fuera de la literatura. Quizás haya más abastecimiento narrativo en un guiño con un amigo que en un libro entero. En eso, en un grito de un vecino, en un desplante”, apreció.

Los encierros, una ciudad en llamas y la posibilidad de habitar lo salvaje para siempre son algunas de las pinceladas que tiñen esta novela vibrante y apasionada, que inaugura una escritura tan personal como fresca del novelista de 28 años.