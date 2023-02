Carnaval: los corsos barriales despiertan pasiones en Mar del Plata

Una celebración con mucha historia detrás. El carnaval despierta pasiones y este verano, cuando todavía están intentando retomar su masividad prepandemia, los corsos barriales desembarcaron en distintos puntos de Mar del Plata entre disfraces, parches de lentejuelas, bombos, mucho color y espuma. Un mes en el que las agrupaciones reflejan el espíritu festivo, pero también hay espacios de reclamo, donde no hay diferencia de clases y el disfrute popular es protagonista.

El carnaval es la fiesta pagana más celebrada a nivel mundial. Las bromas, alegría, música, baile, colores y disfraces tienen su origen en el Imperio Romano. De hecho, iniciaron como celebraciones de los romanos en honor a Saturno, el dios de las cosechas. Con la expansión del cristianismo, el festejo se hizo más popular y fue rebautizado carnaval, término que proviene de unir las palabras “carne-vale”, que significa “adiós a la carne”.

****

Año 2023. El sábado a las 19 el calor de febrero es agobiante y uno de los puntos para celebrar carnaval es el corso Dementes Libres en avenida Colón y Champagnat. La murga festejó sus diez primeros años y fue la anfitriona de Eterno Carnaval, Los Plagas de Camet, Centro Murga Hoy Bailaré y las comparsas Amazona y Estrella de Mar.

Los banderines de telas recicladas de distintos colores que las diferentes murgas cortan triángulo por triángulo son el marco festivo. Personal de Tránsito corta las calles principales, se va armando el escenario, el sonido -con tachos de 200 litros pintados de naranja- y con cordones se arma la calle por donde en unas horas van a desfilar comparsas y agrupaciones. Para todo hay un horario de inicio y de cierre que se acuerda con el Municipio previamente.

Este es el segundo año en el que se realiza un corso en la zona. “Lo venían haciendo en el centro pero era incómodo por eso se trasladó a este punto. Para la murga es como su fiesta de cumpleaños, de agasajo en el cual trabajan toda la semana previa y hasta quince días antes. Quieren recibir de la mejor manera a las demás agrupaciones y darles una buena bienvenida”, explicó para Qué digital el animador Dante Pastrana e integrante de la ONG Al Ritmo del Carnaval (ARC).

“El carnaval es nuestra vida. Es nuestra forma de vivir y sentir, no solamente el mes carnavalero sino nuestra vida en general. Nosotros acomodamos todo para este mes y durante el año para los ensayos, para las presentaciones porque tiene que ver mucho con las pasiones, el sentir que representa y que no es solo desde lo festivo”, contó.

Por eso año a año desde las diferentes organizaciones amplían la diversidad de artistas que forman parte de los corsos. Así, en el corso Dementes tocaron Cresta Rock, La Toma Cumbia y Mati RJ, quien musicalizó una noche de verano que terminó a puro baile en la calle. “Tratamos que también haya bandas de rock, cumbia, reggaetón, folclore, también fiestas de disfraces y juegos para que se acerque más a lo popular y ampliar la participación”, explicó el referente.

Los corsos son los diferentes desfiles que se organizan para que vecinos y vecinas disfruten de la celebración en Mar del Plata y en la ciudad hay dos organizaciones que se hacen cargo de estas actividades: la ONG Al Ritmo del Carnaval y CARMA. “Este año a grosso modo hay unos 20 corsos, incluyendo los centrales que organiza la Municipalidad y participan unas 30 agrupaciones, porque hay murgas, comparsas, murga uruguaya, candombe uruguayo y los caporales bolivianos de la colectividad, entre diferentes estilos”, describió Pastrana.

Con esa veintena de corsos en Mar del Plata, ese verano de norte a sur y de oeste a este la ciudad se palpitaron diferentes “fiestas populares”. “Los lugares donde se hacen los corsos tienen que ver con la cercanía y pertenencia a los que organizan. Siempre se busca un punto cómodo en el acceso, que sea fácil de ubicar y además que reúna las características necesarias: lo ideal es una avenida porque es ancha, con veredas grandes y calles en condiciones para que las murgas y comparsas puedan desfilar con buena iluminación”, describió.

****

En nuestro país, el carnaval comenzó a celebrarse con fiestas y mucha agua. Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, entre 1829 y 1852, las fiestas fueron censuradas en Buenos Aires. Y en 1976, como casi cualquier expresión de denuncia popular, fueron prohibidos por la última dictadura cívico-militar. Recién en 2010 se decretó la restitución de los feriados de carnaval en Argentina.

“Con la dictadura se perdieron los carnavales y se cortó la cultura carnavalera corso tras corso y barrio tras barrio. Desde el 2010, el público va a entendiendo cómo participar, por ejemplo acompañar con las palmas, es el combustible del murguero. De a poco lo vamos recuperando”, explicó Pastrana.

Pasaron más de diez años de la recuperación de la fecha popular y hubo una pandemia en el medio. En el caso de lo sucedido en Colón y Champagnat, la organización del corso está a cargo del Centro de Murga Dementes Libres que celebró su primera década de actividad en Mar del Plata. Con trajes blancos, sus integrantes desfilaron radiantes y cerraron una noche entre música y juegos de espuma. “Nos vestimos todos iguales, el varón un traje y la mujer, otro. Los bombos son todos iguales, los fungi son todos iguales y no tenemos muchos instrumentos, usamos solamente bombos con platillos y campanas (son como cencerros pero más grandes)”, explicó el director Gonzalo Nicolás Oberst.

La murga ensaya en el barrio Centenario y en la rotonda de avenida Colón y Champagnat, punto donde se realizó el corso aniversario. “Nos juntamos en la rotonda en la semana y también por Tierra del Fuego al fondo, y ensayamos en la vereda del polideportivo”, describió sobre la preparación y completó: “No tenemos subsidio como patrimonio cultural, por eso no seguimos en invierno. Hay murgas activas todo el año y otras que no. Nosotros somos una que nos juntamos entre octubre y febrero, después se pausa un poco al no haber un circuito o un espacio donde podamos desarrollarnos”.

Al respecto, el director que cuenta con dos décadas de experiencia compartió, sobre los orígenes de la murga y su presente, que quienes empezaron venían de otras murgas y que un año después de su inicio pudieron definir qué estilo querían tener. “Nunca somos un número exacto, no tenemos pasos ni desfile. Hay un director que va marcando lo que se quiere tocar. La gente sale bailando como las murgas de antes, eso nos permite tener muchas familias, abuelas y madres”, sumó.

Gonzalo no solo dirige el Centro de Murga Dementes Libres, sino que diariamente trabaja como personal trainer, da clases en la Escuela de Policía Juan Vucetich como profesor en Defensa Policial, también es instructor de Tang Soo Do y tallerista en el penal de menores, en la cárcel de Batán . “Estamos en el Centro de Contención y en el Penalcito estamos armando una murga que vamos a presentar a fin de mes. La murga es un espacio de mucha contención en cuanto al vínculo que se genera”, explicó sobre el proyecto cultural bonaerense.

Para nosotros el carnaval es tradición. Es nuestra cultura, nuestra manera de vivir

A fines de febrero del 2020 tuvo lugar el último corso barrial, luego avanzó la pandemia y ahora la actividad fue volviendo de a poco. “Algunas murgas están en pausa y momentáneamente dejaron de funcionar, otras se achicaron en número. Pospandemia, el público se mantuvo activo”, afirmó Pastrana.

En este sentido, Gonzalo apuntó que en su caso, esa situación no los afectó sino todo lo contrario. “Nos sorprendió al comienzo del carnaval porque la gente tenía muchas ganas de volver a la murga. Sé que hay muchas personas a quienes les ha perjudicado mucho, a nosotros no. Cuando salimos, 60 personas vinieron atrás nuestro. Vimos que la gente tenía muchas ganas de expresarse y la murga sirvió para canalizarlo”, compartió.

“Señoras y señores abran los oídos y presten mucha atención

La murga que se presenta no es una más del montón,

Esta murga tiene historia, de familia es un murgón”

Los Plagas de Alto Camet – 20 años

Entre comparsas recientes y otras más históricas, el murgón de Los Plagas de Camet está festejando dos décadas en Mar del Plata, dos décadas desde que dos jóvenes persiguieron un sueño. “Para nosotros es una emoción terrible. El fin de semana pasado tuvimos nuestro corso, fue un gran festejo. Es algo emocionante porque hace 20 años que venimos luchándola, remándola. Trabajamos todo el invierno para disfrutar un mes”, indicó Marcela, integrante del espacio.

El murgón está compuesto por más de un centenar de personas y hasta familias enteras que viven en los barrios Alto Camet, Las Dalias, Félix U. Camet y 2 de Abril, quienes coinciden para integrar y llevar adelante el espacio que cumplió dos décadas en Mar del Plata. “Me sumé acompañando a mis hijos, después me ofrecieron trabajar en los puestos de comida. Mientras atendía bailaba y ahí me di cuenta dónde tenía que estar. El ritmo me llamaba”, subrayó

Es mucha emoción, es una alegría terrible. Muchas veces tenemos trabas desde el Municipio pero lo sacamos adelante a pulmón

Las comparsas y murgas siguen llegando en colectivos alquilados, mientras vecinas y vecinos salen de sus casas con heladeritas de playa para vivir una noche diferente. En simultáneo, grupos de adolescentes se corren con espuma y los más chicos dibujan sobre la vereda mientras juntan latas vacías. Este año, desde la ONG ARC les propusieron que si acercan diez envases vacíos al escenario les regalan un alfajor gracias a la donación del Banco de Alimentos, para así colaborar y dejar el espacio tal cual como lo recibieron.

Los corsos barriales en Mar del Plata se sostienen gracias a la autogestión, en este caso particular, gracias a la gestión de la ONG Al Ritmo del Carnaval. “La principal entrada de dinero es la venta de espuma (el pomo tiene un costo de $500), cubrimos los eventos y normalmente el buffet ahora tipo foodtruck queda para la murga organizadora. Los pochoclos también son a concesión. El corso central logra cubrir los otros corsos y cuando termina la temporada si queda dinero se reparte entre las diferentes murgas”, detallaron desde la organización.

Las comparsas danzan al ritmo de los bombos, las murgas desfilan y también hacen uso del escenario a modo de presentación con algunos reclamos al Estado incluidos, por ejemplo, pidiendo por “salud, educación y trabajo”. En determinado momento se da “La Matanza”, que tiene tres momentos claves de baile: el esclavo intentando liberarse de las cadenas opresoras, la liberación y el baile con el que se celebra mientras se suman espontáneamente otras personas disfrazadas. “Ya sabemos que el disfraz es una forma de que participe el espectador, a veces hacemos concursos de baile o ponemos música y la gente sale a bailar porque sí. Nosotros queremos más que se genere una simbiosis y se vuelva una verdadera fiesta popular”, anheló el animador.

En pleno carnaval no hay reglas pero sí mucha tradición, algo que es complejo definir en simples palabras porque los corsos barriales tienen su impronta y es mejor vivirlo que contarlo. “El sueño es que algún día en el Carnaval de Mar del Plata el público participe activamente y no sea solo un espectador”, concluyó Pastrana mientras de fondo sigue la música, que acompaña el fiestón.