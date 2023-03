Charlotte: “La obra habla muchísimo de esta sociedad intolerante en la que vivimos”

El dramaturgo y director Lalo Alías habla sobre la pieza que resignifica a la artista plástica Charlotte Salomon y que el sábado 18 de marzo vuelve a escena para conmover al público.

(Fotos: Marcelo Núñez)

Esta temporada, dentro de las opciones que ofreció la cartelera de teatro independiente en Mar del Plata estuvo el estreno de “Charlotte (¿vida? o ¿teatro?)”, de Lalo Alías, una pieza que se inspiró al conocer la historia de Charlotte Salomon y la novela de David Foenkinos, que traza cronológicamente la vida de una artista plástica atormentada por su historia familiar y el nazismo. Una tragedia conmovedora y sensible que continúa con funciones durante el año.

“La obra habla muchísimo de esta sociedad intolerante en la que vivimos”, sostuvo el dramaturgo y director en una entrevista con Qué digital en la que habla sobre el proceso de investigación, los desafíos, la pandemia y la importancia de resignificar personajes para sacarlos del olvido.

Lalo Alías es docente de teatro en el Colegio Nacional Illia, actor, dramaturgo y director. Sus últimas propuestas escénicas tienen foco en figuras femeninas y parten de hechos históricos como ocurre en “Zapa”, obra que sitúa en 1817 a dos mujeres que se quieren unir a la red de espías que colaboraban con el General San Martín para poder cruzar los Andes y así cumplir su gesta libertadora. Este verano, y después de cinco años de trabajo, estrenó “Charlotte (¿vida? o ¿teatro?)”, una puesta escenográficamente sencilla pero con una historia que en sí misma conmueve al público.

“Charlotte (¿vida? o ¿teatro?)” se presentará el próximo sábado 18 de marzo a las 19.30 en Cuatro Elementos, Alberti 2746. Las entradas a $1200 o con descuentos para estudiantes o jubilados se pueden reservar a través de Alternativa Teatral o en la misma boletería. También se presentará en Semana Santa el 8 de abril en el mismo horario y complejo teatral.

La propuesta está inspirada en la vida de Charlotte Salomon, una artista plástica alemana contemporánea del nazismo cuya existencia estuvo signada por una tragedia familiar y por su condición de judía. Su vida es un devastador documento de expresión personal nacida de la tragedia, que logra superar a través del arte y de su pulsión de vida. La obra es interpretada por Sol Villarreal, Rosita Pelaia, Pedro Benítez y Patricio Hidalgo.

El teatro muchas veces es una herramienta para rescatar del olvido a personajes y revalidar sus deseos. Y la sala de Cuatro Elementos logra el efecto deseado; hay escenas en las que por la oscuridad pareciera que sus personajes estuvieran flotando en el medio de la nada, como si el tiempo no existiera o si el vacío y las ausencias fueran tales que no permiten el color. Además de la crueldad nazi, la salud mental sobrevuela la historia a raíz de la trágica historia familiar que padeció Charlotte. “Es una tragedia y no había forma de salvarla, lo que ella hizo fue increíble pero padeció mucho la persecución nazi, uno de los períodos más oscuros y horrendos de la humanidad”, analizó Alías.

“Me parece que la obra habla mucho de la sociedad actual. Al principió imagine poner algunos símbolos nazis pero después los saqué. Es una obra que está totalmente desprovista de eso porque quiero abordar la realidad actual, mucho más allá de lo que pasó en el nazismo, creo que lamentablemente nuestra sociedad está llena de esas acciones tan horrorosas que tienen que ver con la intolerancia, con el odio. Hoy se odia: al judío, al pobre, al homosexual”, sostuvo.

En este sentido, el docente buscó a través del teatro recrear una historia trágica para interpelar al público: “Esos contenidos tan crueles atraviesan la realidad de hoy, en Mar del Plata hemos tenido grupos neonazis haciendo cosas terribles en las plazas. Incluso también en la política, hemos visto personalidades que acompañan estos signos que difundían este tipo de mensajes a diferentes colectivos de la ciudad. Así que no está tan alejado de la sociedad”.

¿QUIÉN FUE CHARLOTTE?

Charlotte Salomon fue una pintora alemana de origen judío que nació el 16 de abril de 1917 y murió en Auschwitz el 10 de octubre de 1943. “Su obra pictórica que aun hoy está en el Museo Judío de Amsterdam después empezó a recorrer el mundo. En Barcelona tuvo un éxito rotundo, con cuadras de gente para entrar. Es una historia que estuvo muy oculta, muy cerrada a la opinión para ver sus pinturas”, explicó Alías.

“Mi primer contacto con la historia de Charlotte fue en el 2017 cuando me tocó hacer un taller integrado que hicimos para docentes con una profesora de literatura, de historia y yo. La profesora de literatura trajo para trabajar el texto Charlotte de Foenkinos, una síntesis de la novela. Previo al taller leí la historia de ella y quedé impactadísimo, que después con todo lo que trabajamos sumado a la música real de La muerte y la doncella, me traspasó y me di cuenta que era muy teatral para contarla“, compartió el director.

Lo que la obra busca es interpelar al espectador para que piense, que busque y reflexione sobre la sociedad actual. Lo que Charlotte hace como personalidad es decirle al espectador cómo pudo salir con el arte de un realidad horrible familiar. Pero así y todo por sus creencias religiosas perdió la vida joven y embarazada de cinco meses

Al tiempo, como una suerte de señal, Alías compró la novela “Charlotte”, de David Foenkinos. “Después seguí investigando y al buscar si había una obra de teatro escrita, encontré documentales y documentales ficcionales pero como no había nada escrito me animé”, reconoció. La dramaturgia es propia de Lalo Alías, que comenzó trabajando con la doctora en historia Sonia Bazán: “Es especialista en el Holocausto, me contextualizó la época, los lugares por donde estuvo Charlotte, los campos de concentración judíos, las formas de decir, mi hija estuvo en Auschwitz y me mandó fotos. Así que la historia también me fue llevando a que fuera investigando y nutriéndome de material“.

“En el medio investigué mucho para construir el texto y la dramaturgia, tiene diez reescrituras hasta que llegué a trabajarla con los chicos. Marcelo Marán visó los primeros borradores, fue generando una necesidad de hacer la obra por eso fue una alegría total cuando pudimos estrenar”, confió y agregó: “Incluso me tomé el atrevimiento de escribirle por Facebook al novelista Foenkinos y al día siguiente me contestó que el agradecido era él porque si la novela había servido de inspiración estaba bárbaro que así fuera. Para mí fue fantástico”.

Los ensayos comenzaron en el 2020. “Fueron dos encuentros y tuvimos que parar con la pandemia. En el medio seguí trabajando con mi hijo la música, el villancico en alemán se los enseñó a las actrices una profesora de coro y aprendieron por Zoom y empecé a producir otras cuestiones como el material escenográfico”, describió. Las ganas de continuar estuvieron siempre presentes pero recién pudieron retomar los ensayos en febrero del 2022. “Nos volvimos a encontrar para ensayar la obra y algo que les agradezco es que las cuatro personas que elegí para que hicieran la obra me dijeron que sí y después a pesar de las adversidades, nadie se bajó del barco“, resaltó.

Así, las actrices y actores sumergen al público en una historia trágica que vale la pena conocer. “Pedro (Benítez) y Sol (Villarreal) tuvieron clases de alemán con Mauro D’ Ipólito Blancat, un exalumno mío, abogado que habla muy bien, estuvo muchos ensayos con nosotros. Los chicos aprendieron de memoria el texto, primero la improvisaron en español, se lo aprendieron y después lo pasamos para acomodarlo para sostener una escena que fue de muchísimo trabajo. Es un idioma muy complejo“, destacó.

El 3 de diciembre pasado “Charlotte (¿vida? o ¿teatro?) se estrenó a sala llena y la emoción invadió la sala y al director. “Eran las últimas proyecciones y yo ya estaba emocionadísimo de que se estuviera realizando. Tuvimos un proceso hermoso, limpio, comprometidísimo de parte de todos“, señaló.

La obra es un recorte, inicia con una Charlotte Salomon de 9 años y finaliza con sus 26. “Todo eso es real, lo que ficcionalicé fueron algunos acontecimientos de su vida para que me ayudaran a contar la obra. Ahí sí, me tomé algunas licencias, con flashbacks con su madre, su abuela. Para mí fueron mujeres muy importantes en su vida, puse énfasis en la despedida con Alfred, su gran amor, porque después no se pudieron volver a ver y eso refleja la crueldad de ese momento. Hago referencias a momentos y después me tomé libertades más amplias para que me sirvieran dramáticamente“, detalló.

La pieza teatral no deja de ser un acercamiento y una recreación de lo que en sí ocurrió. “Hay mucha gente que cuando sale de ver la obra, busca quién fue Charlotte y lo que le pasó. Incluso hay gente que fue a verla y leyó la novela de Foenkinos pero es distinto verla corporizada, conmueve igual”, admitió el director.

Después de los contratiempos y a fuerza de investigación, proyecciones, colaboraciones y trabajo grupal sostenido, la obra se pudo estrenar con funciones agotadas durante toda la temporada. “La vamos a continuar y por mucho tiempo esta obra no se baja”, enfatizó el director.