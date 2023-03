Científicos del Palo presenta en Mar del Plata su último disco: “Es un resurgir”

Así definió “Pepo” San Martín el presente de la banda que el viernes 24 de marzo llega a GAP. Además compartió cómo influyó el cambio de baterista y el estado de “transición”.

(Foto: prensa Científicos del Palo)

Para Científicos del Palo, en el último tiempo pasó mucha agua debajo del puente: de la pandemia al cambio de baterista, por lo que la banda vive un presente transicional. En este marco, el trío ahora integrado por José Pablo Pepo San Martín, Carlos Popete Andere y Ángel Greco presentará en vivo su último disco Justicialistas Vol. II. La cita será en GAP, donde la banda compartirá con sus seguidores lo nuevo y temas de los inicios.

“Es una banda a la que le estoy muy agradecido, es una locura tener un proyecto así que me viene alimentando hace 20 años. Es un resurgir, de alguna manera“, reconoció para Qué digital José Pablo Pepo San Martín.

La espera terminó y luego del lanzamiento de canciones como “Mulo” y “Hong Kong”, el próximo viernes 24 de marzo Científicos del Palo subirá al escenario de GAP para presentar oficialmente Justicialistas Vol. II. Las entradas desde $3000 se pueden adquirir a través de Articket o en puntos de venta directa: La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420; Cónex, San Martín 3263 y Disquera Ft Collins, Necochea 2831 (Olavarría).

Además, previo a la fecha en Mar del Plata, la banda se presentará el viernes 17 de marzo en Niceto, Ciudad de Buenos Aires. “Sé la dimensión que tenemos pero no hay ego y agradecemos a la gente que está sacando entradas”, destacó San Martín, en la antesala de los shows.

La vorágine se hizo a un lado y el trío se tomó su tiempo para volver a presentarse en vivo. “Por alguna razón vinculada a la pandemia y que yo sufrí un proceso de pérdida de todo tipo de ansiedad que me redujo las ganas de salir de casa. Antes hacíamos 40 shows por año y ahora se me presentó un escenario de tocar menos y mejor, si se puede“, sostuvo el líder de la banda.



Tres años atrás, de forma esporádica, Científicos del Palo comenzó a lanzar temas nuevos y estaba todo previsto para que lo presentaran en vivo en diciembre del 2021. Sin embargo todo se postergó: “Hace mucho no tenemos una fecha nuestra. Íbamos a tocar hace un año y me quebré jugando a la pelota y estuve como seis meses parado, no soy muy místico pero lo tomé como una señal de que todavía no era momento de tocar”.

Como dice el dicho, Científicos del Palo está, de alguna manera, cosechando su propia siembra. “En la etapa de sembrado nos subíamos a la camioneta y tocábamos tres veces por fin de semana, ahora no. Quisimos hacer algo grande, por lo menos algo ideal de ver una banda en un lugar grande. Me encanta tocar en bares, un lugar de 200 personas lleno tiene una energía, se produce un efecto. En GAP es un incentivo para la gente que piensa vamos a ir a ver si se la bancan en un lugar decente“, consideró.

Es por eso, que el guitarrista y voz de la banda afirmó que están “renovados” y en el próximo show el público lo va a percibir. “Va a ser una presentación de Justicialistas Vol. II pero no va a ser la guía conceptual del show y vuelven temas del primer disco que ya habían quedado olvidados; es una oportunidad de revivir lo que estaba abandonado“, anticipó.

Por su parte desde GAP lanzaron un concurso para aquellas bandas que quieran participar como invitadas. “Traemos la oportunidad única de ser telonerxs de esta banda”, convocaron desde el templo del rock. Para eso, aquellos proyectos musicales quieran postularse,tienen que estar registrados en www.banda invitada.com y luego completar los datos en el siguiente LINK.

EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE CIENTÍFICOS DEL PALO

La banda de rock que fusiona con diferentes estilos como funk, folk y reggae se popularizó por el año 2000. Luego de grabar un demo que llegó a Ricardo Mollo, Pepo San Martín fue invitado a tocar con Divididos en diversos shows. “Científicos del Palo es un proyecto milenario. El nombre lo puse en el ’94, nos juntábamos con amigos pero no tocábamos para el público y ya sabía que me iba a acompañar toda la vida. En el 2004 salió el primer disco”, recordó.

Como una especie de epifanía, Pepo tuvo en claro que con ese nombre iba a tener un grupo de música que cambiaría su historia. “Ahora lo veo y es como que tenía clarísimo que el proyecto iba a existir a pesar de cambiar los integrantes”, reflexionó. Es que la banda tuvo varias formaciones y cambios hasta consolidarse en 2004 con Nicolás Terrén como baterista, lugar que después continuó con Sebastián Quintanilla y ahora con Ángel Greco.

Ante todo buenas tardes es el primer material discográfico de la banda en 2004. “Durante diez años la banda tuvo nombre pero no tocábamos en ningún lado. Ahí empezamos a tocar y la gente que venía cantaba las canciones, ahí vi realmente que no estaba tan errado”, recordó Pepo.

Pasaron veinte años de aquella visualización y en plena pandemia, Científicos del Palo comenzó un proceso de transición. Por diferencias en cuanto a la búsqueda y el estilo musical, el baterista Sebastián Quintanilla se despidió e ingresó Ángel Greco. “Musicalmente me salvó la vida Angelito, sabe todas nuestras canciones, toca bien, no fue traumática su incorporación. Es tan sólido que es igual de bueno en la parte rockera y en los momentos que piden mayor tranquilidad”, reconoció el fundador de la banda.

“Estaba saturado y ya no quería escuchar todo el tiempo la guitarra distorsionada y todo al palo. Necesitaba parar un poco. Justicialistas Vol. II es un disco de transición, es raro, yo lo veo incluso como si fuera ajeno aunque hay temas que creo que van a quedar en futuras listas. Es el paso hacia otra cosa”, sintetizó el músico.

“Ángel siempre estuvo alrededor nuestro, siempre iba a ayudarnos y cuando nuestro baterista no podía tocaba él. Cuando nos divorciamos, estuve un mes pensando, encima estábamos en cuarentena estricta y lo llamé, enseguida me dijo que sí. Lo primero que hicimos, como el resto, fue grabar a distancia ‘Caminos‘, tema del segundo disco”, explicó.

JUSTICIALISTAS VOL II: UN DISCO “EXTRAÑO”

Con “Hong Kong”, canción sin guitarra, “Mulo” y “No es lo mismo” –ft. Emmanuel Horvilleur- Científicos del Palo asumió riesgos y búsquedas musicales que los sacaron del lugar de confort. Ahora, tres años después de esa búsqueda, la banda presentará oficialmente el material en las principales plazas del país. “Es un disco que fue regrabado muchas veces, hay algunas cosas que había empezado a grabar Seba (Quintanilla) y las terminó de grabar Angelito y es la primera vez que aparecieron sesionistas porque en un momento éramos Popete y yo nada más”, confesó Pepo San Martín.

El disco es un proceso de transformación previo al llamado de Ángel, es toda esa época. Me parece saludable igual que sea un disco extraño, a otras bandas les pasó y creo que son simpáticos

“Recién ahora puedo agradecer lo que nos toca, aprendí a agradecer cada cosa. Todo me parece bien. Angelito es el más fan de la banda y nos dice que la gente lo frena preguntando por el show. Popete me dice que lo están volviendo loco en la calle por lo de GAP”, compartió el artista.

En cuanto al presente para San Martín, en 2019 el músico se embarcó en otro proyecto en el canal de YouTube Doble Bovina, donde entrevista y charla con otros artistas. “Con mi amigo Pablo Martín se nos ocurrió hacer un programa dedicado a la guitarra. Empezamos a hacer videos y desde mi casa pudimos charlar con Gustavo Santaolalla, Steve Vai, Mollo, Pato Sardelli de Airbag. (El programa) lo conocen, nos dicen que lo ven. Tiene una dinámica que se genera una comunidad, para mí es increíble y me hizo mejorar como guitarrista”, resaltó.



Por último, de cara a lo que sigue este año con Científicos del Palo, el músico sostuvo que continuarán con la grabación de una “especie de show híbrido”. “Filmamos los recitales: Niceto en Capital que es una sala que nos gusta técnicamente y GAP acá que es una locura, para tener dos buenos shows y después en un mismo tema que conviva gente de Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba; es un experimento que intenta ser federal con grabaciones de todos lados“, apuntó.

“La verdad como no tengo la vorágine de salir a la ruta creo que una vez que grabemos me voy a encerrar a producir este material que es el falso DVD híbrido. Haremos cuatro o cinco shows pero no mucho más. Somos como Los Redondos pero sin el mismo público, como el Indio con dos show al año pero tranquilos”, cerró San Martín.