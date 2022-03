Cinco estrenos actualizan la cartelera de cine de Mar del Plata

“Los tipos malos”, “A ciegas”, “Ambulancia”, “Competencia oficial” y “Terror en el estudio 666” están disponibles para ver en diferentes salas.

Como cada jueves la cartelera de cine comercial de Mar del Plata se actualiza y esta semana suma a la programación vigente cinco películas. A partir de ahora están disponibles para disfrutar: “Los tipos malos”, “Ambulancia”, “A ciegas”, “Competencia oficial” y “Terror en el estudio 666”.

De esta manera la cartelera de cine de Mar del Plata apuesta por la película de animación “Los tipos malos”, quienes luego de ser atrapados cambiarán radicalmente su destino. Otra de las propuestas para disfrutar es “Ambulancia”, que narra en el transcurso de un día cómo en las calles de Los Ángeles tres vidas cambiarán por siempre. Uno de los filmes más esperados es “Competencia oficial”, en el que un multimillonario busca prestigio social y decide hacer una película pero convoca a figuras que por cuestiones de ego no se llevarán de la mejor manera.

También se podrá ver en las salas de cine de la ciudad “A ciegas”, un thriller apasionante que relata la historia de una ex esquiadora ciega que cuida de un gato en una recóndita mansión y debe mantenerse a salvo de unos ladrones que ingresan. Por último, llega “Terror en el estudio 666”, donde los integrantes de Foo Fighters buscan grabar en una mansión en Encino su anticipado álbum número diez, sin embargo deberán lidiar con fuerzas sobrenaturales para cumplir con su objetivo.

Las entradas de cine en Mar del Plata se pueden adquirir a $520 o con descuentos a través del sistema de venta online y en las boleterías físicas de cada sala.

Estas películas se suman a la programación vigente en Mar del Plata que actualmente cuenta con títulos como “Batman”, “Uncharted, fuera del mapa”, “El exorcismo de Dios”, “Muerte en el Nilo” y “Sing 2: ven y canta de nuevo”.

Dada la pandemia de covid-19 las funciones se realizan cumpliendo con los protocolos sanitarios. Por lo cual, desde la empresa solicitan que todas aquellas personas mayores de 13 años presenten el pase sanitario junto al DNI que acredite el esquema de vacunación completo. A su vez, se deberá respetar el uso de tapabaoca-nariz, la ubicación con contactos directos y la higiene de manos.

LOS TIPOS MALOS

(Duración: 100 minutos Estados Unidos| Aventuras)

Sinopsis: En la nueva comedia de acción de DreamWorks Animation, basada en la exitosa serie de libros, una banda de animales exitosos en el crimen está a punto de afrontar su mayor desafío de convertirse en ciudadanos modelo. Nunca hubo cinco amigos tan infames como Los Tipos Malos: el preciso carterista Sr. Lobo, el ladrón que lo ha visto todo Sr.Serpiente, el tranquilo maestro del disfraz Sr.Tiburón, el musculoso Sr.Piraña y la hacker experta Srita. Tarántula. Pero cuando después de años de numerosos atracos y de ser los villanos más buscados del mundo la pandilla es finalmente capturada, el Sr. Lobo rompe un trato (que no tenía intención de mantener) para salvarlos a todos de prisión: Los Tipos Malos serán buenos.

Dirección: Pierre Perifel

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días (castellano): 16:30, 18:20, 20:30 y 21:30

Los Gallegos Shopping:

-Todos los días (castellano): 15:10, 17:10 y 19:20

Cines del Paseo:

-Todos los días excepto fin de semana (castellano): 15:30 y 17:50

-Sábado y domingo (castellano): 14:20, 15:30 y 17:50

Paseo Aldrey:

-Todos los días excepto fin de semana (castellano): 15:40, 17:30 y 19:50

-Sábado y domingo (castellano): 15:10, 15:40, 17:30 y 19:50.

AMBULANCIA

(Duración: 137 minutos| Estados Unidos| Acción)

Sinopsis: Durante un día en las calles de Los Ángeles tres vidas cambiarán por siempre. En este vertiginoso suspenso del director-productor Michael Bay, el condecorado veterano Will Sharp en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa recurre a la única persona que sabe que no debería: su hermano adoptivo Danny, un carismático criminal de profesión, a quien le ofrece el mayor atraco a un banco en la historia de Los Ángeles por 32 millones de dólares. Con su esposa debatiéndose entre la vida y la muerte, Will no puede decir que no. Pero cuando su escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido, aferrado a la vida, y el increíble técnico en emergencia Cam Thompson a bordo del vehículo. En una persecución a máxima velocidad, que nunca se detiene, Will y Danny deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida y de alguna forma tratar de no matarse entre ellos, todo esto, mientras ejecutan la huida más loca jamás vista en la ciudad de Los Ángeles.

Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González

Dirección: Michael Bay

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días (castellano): 16:40 y 19:30

-Todos los días (subtitulada): 22:20

Paseo Aldrey:

-Todos los días (castellano): 17:20

-Todos los días (subtitulada): 22:40

COMPETENCIA OFICIAL

(Duración: 114 minutos| España| Comedia)

Sinopsis: En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero y el actor radical de teatro Iván Torres. Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.

Intérpretes: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Nagore Aramburu, Irene Escolar, Manolo Solo y Pilar Castro.

Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días (castellano): 20:00 y 22:30.

Paseo Aldrey:

-Todos los días (castellano): 18:00, 20:20 y 21:40

A CIEGAS

(Duración: 92 minutos| Canadá| Thriller)



Sinopsis: Cuando la ex esquiadora ciega Sophie cuida de un gato en una recóndita mansión, unos ladrones la invaden en busca de la caja fuerte escondida. La única defensa de Sophie es Kelly, una veterana del ejército que la ayudará a través de una app en su celular.

Intérpretes: Skyler Davenport, Kim Coates, Jessica Parker Kennedy, Laura Vandervoort

Dirección: Randall Okita

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días (castellano): 22:40

TERROR EN EL ESTUDIO 666

(Duración: 106 minutos| Estados Unidos| Comedia)

Sinopsis: Los integrantes de Foo Fighters, banda integrante del prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll, se mudan a una mansión en Encino envuelta en las más escabrosas historias del rock. Su objetivo consiste en grabar su muy anticipado álbum número diez. Dentro de la casa, Dave Grohl debe lidiar contra fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto el buen término de la grabación como la vida de todos los integrantes.

Intérpretes: Dave Grohl, Pat Smear, Taylor Hawkins, Chris Shiflett, Rami Jafee, Whitney Cummings, Leslie Grossman, Eill Forte, Jenna Ortega y JeffGarlin

Dirección: BJ McDonnell

Proyecciones: