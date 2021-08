“Paw Patrol”, “Justicia Implacable” y “Candyman” se suman a la cartelera de cine de Mar del Plata

El clásico infantil y dos películas que mantendrán en vilo al público renuevan la programación. Días y horarios de las funciones.

Este jueves, y como todas las semanas, la programación de las salas de cine en Mar del Plata se renueva, y en esta oportunidad se estrenan tres películas que por la pandemia de covid-19 se hicieron esperar. En esta ocasión, la cartelera suma a la programación vigente a “Paw Patrol”, “Justicia Implacable” y “Candyman”.

Las funciones en las salas de cine de Mar del Plata se mantienen con los protocolos vigentes a raíz de la pandemia. Cada una de las funciones se desarrollan en el marco de la nueva normalidad, luego de la reapertura que habilitó el gobierno nacional a la cual adhirió el gobierno de la provincia de Buenos Aires con una amplitud del aforo del 70%.

Por lo cual, a partir de este jueves “Paw Patrol”, “Justicia Implacable” y “Candyman” se suman y renuevan la cartelera de cine de Mar del Plata. Las entradas a $420 se pueden adquirir a través del sistema de venta online o en las boleterías de las salas.

Dada la pandemia, desde Cinemacenter recuerdan que las funciones se realizan cumpliendo con los protocolos sanitarios para lo cual cada espectador deberá asistir el día de la función con tapabocas – nariz y respetar tanto el uso de alcohol en gel como las burbujas con contactos cercanos.

PAW PATROL

(Duración: 87 minutos| Animación| Apta para todo público)

Sinopsis: Ningún cachorro es tan pequeño para esta gran aventura! ¡Ellos son Paw Patrol! Cuando Humdinger, el rival más grande de todos, se convierte en alcalde de Adventure City comienza a causar estragos, Ryder, y nuestros cachorros favoritos se ponen en marcha para enfrentar el desafío. Mientras uno de los cachorros deberá de enfrentar su pasado en Adventure City, el equipo conoce a un nuevo aliado: Liberty, un inteligente perro salchicha. Juntos, armados con emocionantes nuevos artefactos y equipo lucharán para salvar a los ciudadanos de Adventure City.

Voces: Ian Armitage, Marsai Martin, ron Pardo, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Tyler Perry y Jimmy Kimmel.

Dirección: Cal Brunker.

Proyecciones:

Cinema Los Gallegos Shopping

– Todos los días a las 16:00 y 18:00

Cines del Paseo

– Jueves, viernes, lunes, martes y miércoles: 16:45 y 20:00

– Sábado y domingo: 14:30, 16:45 y 20:00

Paseo Aldrey

– Jueves, viernes, lunes, martes y miércoles: 17:40 y 19:40

– Sábado y domingo: 15:30, 17:40 y 19:40

JUSTICIA IMPLACABLE

(Duración: 118 minutos| Acción| Apta para mayores de 16 años)

Sinopsis: Después de una emboscada mortal en uno de sus autos blindados, la empresa angelina Fortico Securities contrata a un misterioso empleado Patrick Hill, quien llega a ser conocido simplemente como “H”. Inicialmente parece ser un tipo tranquilo, con la cabeza baja, quien está allí para trabajar, ganarse la vida y quien aprende el negocio por parte de su amigo Bullet. De pronto, cuando ambos se convierten en el objetivo de un intento de rbo, se revelan las formidables habilidades de H. No solo es un tirador experto y extraordinario en el cuerpo a cuerpo: H es despiadado y letal. En realidad, es un jefe criminal encubierto que busca desesperadamente una forma de vengar el asesinato de su hijo. Su búsqueda da un giro cuando un grupo de ex militares, trama un atraco único en la vida que les traerá una inesperada ganancia millonaria. Lo que no se dan cuenta es que ese trabajo de alto riesgo también los pondrá en el camino y en la mira del iracundo H.

Intérpretes: Jason Statham,Holt McCallany, jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar, Scott Eastwood, Eddie Marsan.

Dirección: Guy Ritchie.

Proyecciones:

Cines del Paseo

– Todos los días (castellano): 22:40

– Todos los días (subtitulada): 19:50

Paseo Aldrey

– Todos los días (castellano): 17:20

– Todos los días (Subtitulado): 22:10

CANDYMAN

(Duración: 91 minutos| Estados Unidos| Terror| Apta para mayores de 16 años)

Sinopsis: Durante el tiempo que los residentes pueden recordar los proyectos de vivienda del barrio Cabrini Green de Chicago fueron aterrorizados por una historia de fantasmas de boca en boca sobre un asesino sobrenatural con un garfio como mano, fácilmente convocado por aquellos que se atrevieron a repetir su nombre cinco veces en un espejo. Una década después de que se derribara la última de las torres Cabrini, el artista visual Anthony McCoy y su novia, la directora de la galería Brianna Cartwright, se mudan a un condominio loft de lujo en Cabrini, habitado por millennials acomodados. Con la carrera de pintura de Anthony al borde del estancamiento, un encuentro casual con un veterano de Cabrini Green expone a Anthony a la naturaleza trágicamente horrible de la verdadera historia detrás de Candyman. Ansioso por mantener su estatus en el mundo del arte de Chicago, Anthony comienza a explorar estos detalles macabros en su estudio como fuente de inspiración para sus cuadros, sin saberlo, abrirá una puerta a un pasado complejo que desentraña su propia cordura y desata una ola de violencia terriblemente viral que lo pone en un curso de colisión con el destino.

Intérpretes: Yahya Abdul – Mateen II, Teyonah arris, Nathan Stewart – Jarrett, Colman Domingo.

Dirección: Nia DaCosta.

Proyecciones: