Cine en Mar del Plata: “She Said” y “Un Mundo extraño”, las apuestas de la semana

También se podrá ver “Pinocho” de Guillermo del Toro y el documental “1982, la gesta” de Nicolás Canale.

La cartelera de cine comercial de Mar del Plata suma este jueves cuatro películas a la programación vigente. “Un Mundo extraño” y “She said” son los estrenos de la semana, y además habrá funciones especiales para ver “Pinocho” y el documental “1982, la gesta”.

Las entradas 2D a $900 y $1000 para 3D se pueden adquirir por sistema online o en las boleterías de las salas. En cuanto a las promociones, hasta fin de mes se puede aprovechar el 2×1 y continúan los beneficios para afilados a PAMI, entre otros descuentos.

Para celebrar el centenario de Disney se estrena una nueva dupla que conmoverá al público en “Un Mundo extraño”. Por otro lado, a través de “She Said” se podrá conocer la historia que derivó en el #MeToo. La película basada en el bestseller del New York Times “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement” busca reflejar los hechos que desenmascararon al productor de Hollywood.

Tras su participación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, “Pinocho” de Guillermo del Toro se vuelve en proyectar en algunas salas de la ciudad. Y se suma una función especial del documental “1982, la gesta” a 40 años de la Guerra de Malvinas.

Estas películas se suman a la cartelera disponible en las salas de cine de Mar del Plata como Ambassador, Paseo Diagonal, Los Gallegos Shopping y Paseo Aldrey donde se pueden ver títulos como “Wakanda for ever”, “The menu”, “Jeepers Creepers: Reborn”, “Harry Potter y la cámara secreta”, “Taxi Driver”, “La luz del diablo”, “Lilo, Lilo, el cocodrilo”, “Argentina, 1985”, “Smile”, “Black Adam”, “Bardo, una falsa crónica de unas cuantas verdades” y “Once Piece Film Red”.

SHE SAID

(Duración: 129 minutos| Estados Unidos| Drama)

Sinopsis: las reporteras del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor publicaron una de las historias más importantes de una generación, una historia que ayudó a impulsar el movimiento #MeToo, movimiento que eliminó décadas de silencio en torno al tema de agresión sexual en Hollywood y alteró la cultura estadounidense para siempre.

Elenco: Carey Mulligan, Zoe Kazan

Dirección: Maria Schrader

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-De jueves a martes (castellano): 16:30

-Todos los días (subtitulada): 19:30

-Todos los días excepto martes (subtitulada): 22:10

-De jueves a martes (castellano): 16:30 -Todos los días (subtitulada): 19:30 -Todos los días excepto martes (subtitulada): 22:10 Paseo Aldrey:

-Todos los días (castellano): 22:40

-Todos los días excepto sábado (subtitulada): 17:20 y 20:00

-Sábado (subtitulada): única función a las 20:00

UN MUNDO EXTRAÑO

(Duración: 102 minutos| Estados Unidos| Animación)

Sinopsis: la nueva película de Walt Disney Animation Studios presenta un viaje de acción y aventura que transcurre en una tierra inexplorada y traicionera, donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Clade, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con derribar su última misión que es, por lejos, la más decisiva.

Voces en ingles: ake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union, Lucy Liu

Dirección: Don Hall

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días (castellano): 17:40

-Jueves, viernes, lunes y martes: 17:40, 20:20 y 22:30

-Sábado: 20:20 y 22:30

-Domingo: 14:50, 17:40, 20:20 y 22:30

-Todos los días (castellano): 17:40 -Jueves, viernes, lunes y martes: 17:40, 20:20 y 22:30 -Sábado: 20:20 y 22:30 -Domingo: 14:50, 17:40, 20:20 y 22:30 Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (castellano): 19:10 y 21:30

-De jueves a martes 3D (castellano): 16:10

PINOCHO

(Duración: 117 minutos| Estados Unidos| Animación)



Sinopsis: se reinventa el cuento clásico del mítico niño de madera con una fabulosa obra maestra que lleva a Pinocho a una aventura mágica que trasciende mundos y revela el poder vivificante del amor.

Elenco: Ewan McGregor, Cate Blanchett, Christoph Waltz, Tilda Swinton

Dirección: Guillermo del Toro

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Lunes (castellano): 19:00

-Viernes (subtitulada): 19:00

1982, LA GESTA

(Duración: 82 minutos| Argentina| Documental)

Sinopsis: 22 veteranos de la Guerra de Malvinas reviven sus experiencias 40 años después, en un relato donde comparten su propia vivencia.

Personas entrevistadas: Pablo Carballo, VGM Alberto Deluchi Levene, VGM José Luis Denti, VGM Carlos Daniel Esteban, VGM Pedro Galazzi, VGM Daniel Eduardo Gálvez, VGM Eduardo Garcia Puebla, VGM Jorge Guidobono, VGM Lautaro Jiménez Corbalan, VGM Horacio Fernando Lauría, VGM Alfredo Luzuruaga, Jorge Manresam VGM Roberto Reyes, VGM Carlos Rinke y VGM Walter Rubíes.

Dirección: Nicolás Canale

Proyección: