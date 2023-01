Cine: “Gato con botas” y “Las fiestas”, los primeros estrenos del año en Mar del Plata

Después de una década, DreamWorks presenta una nueva aventura del universo de Shrek. También se podrá ver la nueva película protagonizada por Cecilia Roth.

Comenzó el año y se renueva la cartelera de cine en Mar del Plata: a partir de este jueves, marplatenses y turistas podrán ver “Gato con botas” en el esperado regreso de la saga del universo de Shrek y “Las fiestas”, que se suman a la programación vigente.

Antonio Banderas vuelve a ser la voz del famoso Gato con Botas, que en esta segunda película se embarca en un viaje épico al Bosque Negro para encontrar la mítica Estrella de los Deseos y recuperar sus vidas perdidas. Además, llega una película nacional con “Las fiestas”, película protagonizada por Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler y Ezequiel Díaz que se estrena luego de haber participado del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Las entradas 2D a $1000 y 3D a $1200 se pueden adquirir a través de sistema virtual o en las propias boleterías. En cuanto a las promociones, desde Cinemacenter informaron que únicamente en las salas de cine de Mar del Plata hay disponibles 2 x 1 en las funciones de trasnoche de verano.

Los nuevos títulos se suman a la cartelera vigente en las salas de cine de Mar del Plata como el Ambassador, Paseo Diagonal, Los Gallegos Shopping y Paseo Aldrey, donde se pueden ver títulos como: “Agente secreto”, “Avatar: el camino del agua”, “Un mundo extraño”, “Black Panther: Wakanda for ever” y “Jeepers Creepers: la reencarnación del demonio”.

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

(Duración: 104 minutos| Estados Unidos| Animación)

Sinopsis: el temerario y aventurero Gato con Botas descubre que su pasión por el peligro y su indiferencia por la seguridad le han pasado factura. El heroico felino ha gastado ocho de sus nueve vidas, aunque ha perdido la cuenta por el camino. Recuperar esas vidas hará que el Gato con Botas emprenda su más grande aventura hasta ahora.

Voces interpretadas por: Antonio Banderas, Harvey Guillén, Florence Pugh.

Dirección: Joel Crawford

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días 2D (castellano): 18:40, 20:00 y 21:00

-Todos los días 2D (castellano): 18:40, 20:00 y 21:00 Los Gallegos Shopping:

-Todos los días 2D (castellano): 17:00, 19:15 y 21:30

-Todos los días 2D (castellano): 17:00, 19:15 y 21:30 Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (castellano): 22:20

-Todos los días 3D (castellano): 18:00 y 20:00

-Todos los días 2D (castellano): 22:20 -Todos los días 3D (castellano): 18:00 y 20:00 Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (castellano): 17:15, 19:30 y 22:00

-Todos los días 3D: 16:40

LAS FIESTAS

(Duración: 90 minutos| Argentina| Drama)

Sinopsis: Sergio, Mali y luz aceptaron sin ganas ir a pasar Navidad al campo junto a su madre; un poco por la culpa que les da negarse cuando acaba de salir del hospital después de un infarto, un poco porque no les viene mal escapar de sus frutraciones, un poco pensando en la herencia que recibirán a futuro ya no tan lejano. Una vez allí, entre comidas, paseos, fiestas de pueblo, códigos compartidos, cosas dichas a medias y discusiones a gritos, las tensiones irán subiendo. Pero, con todo, quizás los hermanos estén allí porque, aunque no pueden reconocerlo, también quieren estar juntos.

Elenco: Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler, Ezequiel Diaz

Dirección: Ignacio Rogers

Proyecciones: