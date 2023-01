Ciro y Los Persas y un viaje en el tiempo repleto de clásicos en Mar del Plata

Una fiesta de rock, en un Polideportivo colmado, desató Ciro y Los Persas este sábado en Mar del Plata, en su regreso de cada enero. Un verdadero viaje en el tiempo para rescatar algunas joyas piojosas, arengar con los eternos himnos, celebrar con los ya clásicos persas y presentar uno de los últimos temas editado en formato acústico.

Andrés Ciro Martínez ya volvió a llenar Vélez en octubre para reafirmar que el poder de convocatoria lo mantiene intacto tras tantos años, ya tocó en medio de Qatar y cerró el año con conciertos “sinfónicos” en el Luna Park. Y en el nuevo año acá está, otra vez, en Mar del Plata, como una tradición que se repite cada enero y cada verano.

El Polideportivo “Islas Malvinas” estuvo realmente lleno -espera para este domingo recibir a Divididos- y a lo largo de tres horas fue escenario de la vigencia de un frontman histriónico y cautivante que despliega canciones y mensajes marcados a fuego en los corazones piojosos.

Los Persas también hacen lo suyo para completar la puesta ya conocida: calidad musical, virtuosismo y constantes guiños y movimientos para acompañar los lineamientos del gran líder. Ellos son el destacado Juan Gigena Ábalos en guitarra, Rodrigo Pérez en guitarra, Broder Bastos en bajo, Lulo Isod en batería y Martín Löhrengel en teclados, más los vientos.

El año pasado Ciro y Los Persas publicó el segundo disco de una trilogía (“Un viaje en el tiempo”) que repasa -hasta ahora primero de manera acústica y después con la Orquesta Filarmónica de Mendoza- el largo cancionero de Andrés Ciro Martínez. Y ese fue el camino del recital de este sábado en Mar del Plata.

Te diría, Barón rojo y Desde lejos no se ve le dieron inicio a una noche de fiesta rockera en la que de Los Piojos no faltaron canciones como Luz de marfil, Pistolas, Tan sólo, Cruel y Ruleta y de la etapa persa sonaron Vas a bailar, Me gusta, Antes y después, Caminando y Servidor, entre tantas otras.

A la fiesta no le podía faltar el festejo de Argentina campeón del mundo y para eso llegó Luz. El video difundido semanas atrás en las redes sociales con imágenes de Lionel Messi transitando desde los dolores y frustraciones hasta el triunfo y la gloria se proyectó en la pantalla mientras Ciro cantaba eso de “No ha sido en vano imaginar un día de gloria”.

También hubo tiempo para que se lucieran los hijos de Ciro -Manuela y Alejandro-, para algunas perlitas como La luna y la cabra, para repasar tramos de Y qué más y Gris (con el recuerdo y aplauso para Tavo Kupinski) y para presentar Te encontré, uno de los temas nuevos incluidos en el primer disco (“Guerras”) de la trilogía y grabado en pandemia en el living de la casa de Juan Ábalos, según se encargó de contar Ciro.

El Farolito, El balneario de los doctores crotos y Muévelo se empalmaron para empezar a ponerle final a una noche de viaje en el tiempo y fiesta rockera que se volvió tradición cada enero en Mar del Plata.