El éxito de “Sueño de una noche de verano”: “La constancia de los ensayos hizo que llegáramos”

La palabra de Clarita Campos, actriz ganadora de un Estrella de Mar por el espectáculo que hasta marzo tendrá funciones los sábados en Teatro Hostel y los martes en la sala Melany.

(Foto: prensa Sueño de una noche de verano)

“Sueño de una noche de verano” comienza a cerrar una temporada donde la Compañía Mirando al Sur superó las expectativas. A pesar de la pandemia de coronavirus, la propuesta agotó localidades tanto en el Teatro Hostel como en la sala Melany y, a su vez, recibieron tres premios Estrella de Mar. “La constancia de los ensayos hizo que llegáramos a poder hacer esto”, confesó para Qué digital Clarita Campos, actriz reconocida por su Labor de Reparto.

“Sueño de una noche de verano” cierra la temporada en marzo en el Teatro Hostel. Las funciones al aire libre tendrán lugar el sábado 6, 13 y 27 a las 19. Además, continúan las presentaciones los martes a las 21 en la sala Melany del Centro de Arte Roxy + Radiocity. Las entradas a $500 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

Interpretar una obra de Shakespeare puede ser un desafío y sobre todo en medio de una pandemia. El espectáculo “Sueño de una noche de verano” fue una de las propuestas con artistas marplatenses que más cosechó elogios por parte del público en este temporada atípica en Mar del Plata.

La obra cuenta con las actuaciones de: Néstor González (Teseo, Oberón), Andrea Riaño (Hipólita, Titania), Hilario Quinteros (Egeo, Peter Quincey, Polilla), Sebastián Fraternali (Elena), Henry Beliera (Lisandro), Abby Forte (Hermia), Pedro Ballesteros (Demetrio), Jorge Requesens (Bottom), Manu Alma Peon (Flauto, Telaraña, Filóstrato), Clarita Campos (Puck), Leandro Guerra (Jeta, Mostaza), Magalí Mendes (Famélico, Arveja).

La compañía “Mirando al Sur” con dirección de Greta Risa supo expresar una de las piezas teatrales más clásicas de la obra de Shakespeare sobre un tablado y aportó la esencia del teatro físico, por lo cual el jurado de los premios Estrella de Mar 2021 le otorgó tres galardones de las cinco nominaciones: dirección, comedia y labor de reparto.

En una temporada donde reinó la incertidumbre, la actriz Clarita Campos agradeció haberse enterado del casting donde adicionó para ser parte de la obra. “Al casting llegué por una convocatoria que me pasó una amiga, ni siquiera la encontré yo directamente. Me interesó participar de un casting presencial después de una cuarentena”, aseguró la actriz y destacó “fue un casting bastante particular y entretenido. Me fui con conocimientos nuevos de ahí”.

En ese casting la actriz no fue seleccionada para el papel al que había audicionado, sin embargo, una semana después Clarita recibió una llamada de la directora que le proponía hacer el papel de “Puck” porque se había bajado del proyecto quien iba a interpretarlo. “Me contó un poco quién era Puck y me re copó así que de una dije que sí. Empezamos con los ensayos al día siguiente, y seguimos ensayando a full de lunes a viernes de 9 a 14, un mes y medio”, explicó sobre el proceso de creación.

La directora Greta Risa abordó el espectáculo desde el teatro físico y buscó volver a las raíces de aquellos artistas que representaban sus obras sobre tréteaux, caballetes medievales de Commedia dell’arte y en un lenguaje popular. La puesta no cuenta con escenografía y trabaja en una estética de “teatro pobre”, completamente asumida. De esta manera, el énfasis justamente está en el trabajo de interpretación actoral, grupal y coral. “La constancia de los ensayos hizo que llegáramos a poder hacer esto porque físicamente requiere mucha exigencia”, aseguró la actriz.

-¿Cómo fue volver a ensayar y hacer funciones con público?

-Fue re lindo, después de tanto tiempo. Lo más valioso fue ya estar ensayando y estar preparando algo juntos. Empezamos a vivir algo lindo cuando empezamos a ensayar y después con el público se potenció todavía más. Estamos en dos salas diferentes que cada una le da su toque especial y genera cosas nuevas, mismo en nosotros va generando cosas distintas en cada función.

-¿Qué les genera presentarse en dos espacios tan diferentes?

-En el Hostel es al aire libre en un escenario super chiquito, somos doce actores que nos manejamos en ese escenario. Y en la sala Melany tenemos marcado el mismo espacio, pero el escenario de todas formas es más grande, ahí no está el riesgo de caerse si nos vamos contra el borde, es algo completamente diferente e interesante.

-¿Cómo fue el desafío de preparar el espectáculo en pandemia junto con 11 compañeros y compañeras?

-Cuando arrancamos a ensayar asumimos que para generar algo, teníamos que estar mucho tiempo juntos e inevitablemente iba a ser como la segunda familia. Además de estar cada uno en su casa con su gente, también nos íbamos a ver entre nosotros, manteniendo los cuidados y la responsabilidad. Pero sabíamos que si le pasaba algo alguno, nos iba a pasar a todos porque estábamos muy en la misma.

– ¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Puck?

Lo que tiene es que es el personaje de la obra que es el más raro y es el que más se divierte en la obra. Se la pasa haciendo pavadas y cosas, es como muy hiperactivo y yo en ese sentido me sentí identificada porque también soy muy hiperactiva y de hacer chistes, en ese sentido creo que conectamos muy bien. Lo que tiene de lindo es que conecta mucho con el público, como se manda macanas o hace algo para divertirse él busca cómplices y se genera una interacción con el público diferente. Se corta toda distancia y diferencia con el público. Busca esa complicidad para sentirse mejor y para demostrar que lo que hace no sólo lo divierte a él sino a los demás. Me gusta mucho hacerlo y ver a la gente que se divierte con eso. En las funciones busco a las personas, algunos puntos clave y veo que se están divirtiendo y los agarró en la función, no los dejó de mirar y compartir todo con ellos y se nota que llega.

– Puck ¿trabaja en los tres niveles, hace cambio de voces o qué lo caracteriza?

-Todo eso tiene Puck, cuando creamos el personaje con Greta pasaba eso porque todo lo que salía servía. Y Puck terminó siendo un conjunto de cosas todas mezcladas, porque es así. Es algo indefinible, que es todo y nada a la vez, eso se refleja en lo físico, en los movimientos, en el habla, en una parte de la obra Puck imita a dos personajes y a mí me encanta imitar y hacer eso es hacer más que un personaje en la obra; es súper especial también.

-¿Cómo se despertó tu interés por la actuación?

-Empecé a los ocho años acá en Mar del Plata porque era tímida, mi mamá me mandó por eso. Al final me terminé enganchando, seguí haciendo hasta que terminé el colegio, me gustaba tanto que pensé la posibilidad de estudiar actuación y se me dio la posibilidad de irme a Buenos Aires a estudiar en la UNA (Universidad Nacional de Actuación). Hice el ingreso, entre y seguí tres años enteros y metiéndole a todos los casting que había. Sumando experiencia tanto en trabajos como en los castings, porque hay de todo tipo y allá hay un montón de posibilidades todo el tiempo. Fui allá a aprovechar todo al máximo. Con la pandemia me volví a Mar del Plata, porque mi familia es de acá y para estar encerrada allá prefería estar con mi familia. Pero las ganas de actuar nunca dejaron de estar y estaba pendiente de cualquier casting, si había algo acá lo hacía, si era virtual también. De hecho en la cuarentena hice funciones por streaming, para hacer algo relacionado al teatro, después salió este casting y lógicamente fui no podía creer que estaban volviendo los castings presenciales.

-Volver a esa gimnasia era todo un desafío y ponerte a prueba a vos misma…

-Lo que tiene esta obra justamente es mucho físico y mucha actividad para lo que tenemos que tener mucha resistencia. No solo con movernos sino que tenemos textos muy largos y complejos mientras nos movemos. Eso también fue un entrenamiento. La constancia de los ensayos hizo que llegáramos a poder hacer esto porque físicamente requiere mucha exigencia. Nunca había hecho teatro físico propiamente dicho y es muy interesante.

-Ya el hecho de ser nominados es un reconocimiento ¿Cómo recibieron los premios de los Estrella de Mar?

-Fue súper lindo, pero como decís ya que nos hayan nominado fue emocionante. Uno de los chicos antes de una función leyó que habíamos sido nominados y empezamos todos a gritar atrás del escenario, salimos a la función con una energía que no dábamos más. Y después ir a los premios y recibir tres de cinco fue algo súper lindo y gratificante como ver que todo eso que habíamos trabajado juntos había tenido un resultado en concreto y es un reconocimiento re lindo y creo que nos unió un poco más. Como grupo somos muy unidos, fue fundamental estar acompañándonos en todo el proceso, porque es una obra que esta trabajada a partir de lo grupal, fue tanto ensayo, tanta exigencia el acompañamiento que hicimos entre nosotros fue fundamental. Me dieron el premio a mí pero sin mis compañeros, si no se hubiera dado ese vinculo tan lindo, no hubiera hecho nada.

-¿Cómo es trabajar con Greta?

-Es llevarse mucho aprendizaje, nunca me había pasado de aprender tanto en el proceso. Se tomó el trabajo de ver que tenía cada uno de los actores para ofrecer, ver cómo transformaba eso en algo para que sirviera para lo que tenía en la cabeza y de ahí sacar un producto. Fue súper fructífero el trabajo en el que ella nos guió. Es exigente pero creo que va todo de la mano. Es una mujer que sabe muy bien lo que hace, tiene todo bajo control.