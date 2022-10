Comedia, animación y thriller se suman a la cartelera de cine en Mar del Plata

“Amsterdam”, “Tadeo 3”, “Escalera al infierno” y “Vista por última vez” están disponibles para ver en las diferentes salas de la ciudad.

Este jueves la cartelera de cine comercial de Mar del Plata suma cuatro nuevas películas. A partir de esta semana, el público tendrá la posibilidad de ver “Amsterdam”, “Tadeo 3”, “Escalera al infierno” y “Vista por última vez”. Estos títulos y el clásico Blade Runner se suman a la programación vigente.

Las entradas a $800 se pueden adquirir por sistema online o en las boleterías de las salas. En cuanto a las promociones, aún está vigente el 2×1 de lunes a miércoles y los beneficios para afiliados a PAMI, entre otros descuentos. Desde la empresa recordaron que siguen a la venta las entradas para el estreno de Black Adam.

Como todas las semanas, la cartelera de cine en Mar del Plata se renueva. En esta ocasión, se suman cuatro estrenos internacionales. “Ámsterdam” es una de las piezas más relevantes. Ambientada en los años ‘30 y con un gran elenco, cautivará al público con una historia disparatada. El thriller “Vista por última vez” indaga en la desesperada búsqueda de un hombre que no encuentra a su esposa. En tanto que el terror estará presente con “Escalera al infierno”, donde el escenario espeluznante será una mansión.

Además, dentro de la grilla se podrá ver “Tadeo el explorador 3: La maldición de la momia”: la saga continúa para asegurar la diversión de toda la familia. Y dentro del ciclo de clásicos, es una nueva oportunidad para ver en la gran pantalla “Blade Runner” (1982) protagonizada por Harrison Ford.

Estos estrenos se pueden ver en las salas de cine de Mar del Plata Ambassador, Cines del Paseo, Los Gallegos Shopping y Paseo Aldrey. Además, siguen en cartelera títulos como “Argentina, 1985”, “La huérfana el origen”, “Sonríe”, “La liga de las supermascotas”, “No te preocupes cariño” y el reestreno de “Avatar”.

AMSTERDAM

(Duración: 134 minutos | Estados Unidos| Comedia romantica)

Sinopsis: Ambientada en los años ’30, sigue la historia de tres amigos que presencian un asesinato, se convierten en sospechosos y sacan a la luz uno de los más locos complots en la historia de los Estados Unidos.

Intérpretes: Anya Taylor-Joy, Christian Bale, Margot Robbie. Taylor Swift, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Robert De Niro, Mike Myers, John David Washington, Andrea Riseborough, Rami Malek.

Dirección: David O. Russell

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días (castellano): 16:20

-Todos los días (subtitulada): 19:20

-Todos los días (castellano): 16:20 -Todos los días (subtitulada): 19:20 Paseo Aldrey:

-Todos los días (subtitulada): 16:50 y 22:30

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA MALDICIÓN DE LA MOMIA

(Duración: 90 minutos| España| Animación)



Sinopsis: A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptaran como a uno más, pero siempre acaba arruinándolo: cuando destroza un sarcófago y desata un conjuro, pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

Dirección: Enrique Gato

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días: 17:30 y 19:40

-Viernes, sábado, domingo y lunes: 15:40, 17:30 y 19:40

-Todos los días: 17:30 y 19:40 -Viernes, sábado, domingo y lunes: 15:40, 17:30 y 19:40 Cines del Paseo:

-Todos los días: 16:40, 18:40 y 20:30

-Viernes, sábado, domingo y lunes: 14:20, 16:40, 18:40 y 20:30

-Todos los días: 16:40, 18:40 y 20:30 -Viernes, sábado, domingo y lunes: 14:20, 16:40, 18:40 y 20:30 Paseo Aldrey:

-Todos los días: 16:10 y 20:10

-Viernes, sábado, domingo y lunes: 14:50, 16:10 y 20:10

VISTA POR ÚLTIMA VEZ

(Duración: 95 minutos | Estados Unidos| Thriller)

Sinopsis: se centra en Will Spann quien conduce a su futura ex esposa Lisa a la casa de sus padres cuando desaparece misteriosamente, sin dejar rastro, durante una parada en una gasolinera. Will se enfrenta a la policía local en un intento desesperado por encontrarla, pero a medida que pasa el tiempo y las sospechas caen sobre él, debe tomar el asunto en sus propias manos, mientras huye de las autoridades en una carrera contra el tiempo para encontrarla.

Intérpretes: Gerard Butler,Jaimie Alexander, Ethan Embry

Dirección: Brian Goodman

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días (castellano): 20:40

-Todos los días (subtitulada): 22:10

Paseo Aldrey:

-Todos los días (subtitulada): 17:50

ESCALERA AL INFIERNO

(Duración: 94 minutos| Irlanda| Terror)



Sinopsis: Brian y Keira se mudan con sus hijos a una mansión abandonada en el campo irlandés. Sin embargo, sus vidas se transforman en una pesadilla cuando Ellie, su hija de 16 años, desaparece en el sótano y descubren que una entidad maligna habita en la casa. Keira comprende que la única manera de salvar ya no solo el alma de su hija, sino a todos ellos, es enfrentarse al ser diabólico que los atormenta.

Intérpretes: Elisha Cuthbert, Eoin Macken, Dylan Fitzmaurice Brady, Abby Fitz, Aaron Monaghan, Andrew Bennett, Tara Lee, Michael-David McKernan, Marie Mullen, Amy Conroy

Dirección: Brendan Muldowney

Proyecciones:

Ambassador:

Todos los días (castellano): 20:10 y 22:30

Todos los días (castellano): 20:10 y 22:30 Paseo Aldrey:

-Todos los días (subtitulada): 22:50

BLADE RUNNER

(Duración: 117 minutos| Estados Unidos| Thriller)

Sinopsis: principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como Replicante. Los Replicantes Nexus-6 eran superiores en fuerza y agilidad, y al menos iguales en inteligencia, a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los Replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus-6 en una colonia sideral, los Replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policías especiales, con el nombre de Unidades de Blade Runners, tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier Replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro.

Intérpretes: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brion James, Joe Turkel, Joanna Cassidy.

Dirección: Ridley Scott

Proyecciones: