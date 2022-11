Cómo ver las películas ganadoras del 37° Festival de Cine de Mar del Plata

Las producciones premiadas de la edición 37° de la competencia oficial se proyectan este domingo en seis salas de la ciudad. El detalle de las funciones.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Pop y cargado de propuestas, así pasó el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Tras dos años de pandemia, el evento recuperó la presencialidad total en las salas, con películas y momentos que quedarán en el recuerdo. Tras la premiación de este sábado, este domingo se realiza una “maratón” con todas las películas ganadoras y es la última oportunidad para ver en pantalla grande los filmes que obtuvieron galardones oficiales.

Para quienes quieran aprovechar de una verdadera maratón cinéfila del 37° Festival Internacional de Cine que cerró este sábado, en algunos casos, las entradas son gratuitas y se pueden retirar dos horas antes del inicio de la función por boletería y en otras se pueden adquirir también por sistema virtual.

Además de las películas que ganaron premios oficiales, este domingo a las 19 se volverá a proyectar “La memoria que habitamos”, el primer largometraje documental sobre el caso Silvia Filler.

Las últimas proyecciones del festival de las películas ganadoras tendrán lugar en las salas del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo Peralta Ramos 2280), Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665), Cine Ambassador (Córdoba 1673), Cines Del Paseo (Diagonal Pueyrredón 3058), Cinema Los Gallegos Shopping (Rivadavia 3050) y Cines del Paseo Aldrey (Alberti 2115).

TRES HERMANOS

(Duración: 86 minutos| Argentina – Chile)

Sinopsis: La primera secuencia de la película funciona a la vez como declaración de principios y advertencia al espectador: un grupo de hombres con sus mastines le dan caza a un jabalí, en la profundidad de un bosque sombrío. Las imágenes no solo no ahorran ningún detalle de ese ritual cruel y ancestral, sino que una fotografía prístina exhibe la acción con contundencia. A partir de ahí, Tres hermanos se dedica a mostrar de forma pormenorizada el día a día de los tres hombres del título, rudos habitantes de un pueblo de montaña.

Dirección: Francisco Paparella.

Proyección: domingo a las 15.30 Teatro Auditorium.

LOS DE ABAJO

(Duración: 83 minutos| Bolivia)

Sinopsis: Como una premonición o una amenaza, las aves de rapiña sobrevuelan Rosillas. Abajo, entre los hombres, el resentimiento crece: la sequía no da tregua, y la corrupción y la avaricia de los de arriba han dejado sin agua las tierras de Gregorio. Allí ya nada crece y hasta su única vaca se ha ido. Ante sus reclamos, en la comunidad reina un silencio que no se sabe si obedece a la inercia o a la resignación. Ni su hijo ni un posible nuevo amor parecen darle la esperanza de un futuro. A cada paso Gregorio se va sumiendo en la obsesión y la violencia que anida en el pueblo se vuelve cada vez más palpable.

Dirección: Alejandro Quiroga.

Proyección: domingo 15.30 Teatro Auditorium.

LA URUGUAYA

(Duración: 78 minutos| Argentina – Uruguay)

Sinopsis: Lucas Pereyra es un escritor en plena crisis de los 40 que cree encontrar alivio para sus frustraciones cotidianas –su pareja, su paternidad, su economía– en una ansiada escapada a Montevideo. Su excusa es sortear las restricciones cambiarias argentinas, pero la verdad es otra: sueña con reencontrarse con una chica –bastante menor que él– que conoció en un viaje anterior y con quien mantiene desde entonces un juguetón vínculo a distancia. Pero entre el deseo y la realidad puede abrirse un abismo: quizás Lucas descubra a los golpes que ni las mujeres ni las ciudades existen para satisfacer las fantasías masculinas.

Dirección: Ana García Blaya.

Proyección: domingo a las 13 en el Abassador.

TRENQUE LAUQUEN

(Duración: 260 minutos| Argentina)

Sinopsis: La repentina desaparición de Laura en Trenque Lauquen durante un viaje de trabajo propicia el encuentro de los dos hombres que la aman: Rafael, su novio, y Ezequiel, un amigo con quien investigaba unas curiosas cartas eróticas escondidas en la biblioteca municipal. Al igual que otras producciones de El Pampero Cine, la nueva película de Laura Citarella estalla en direcciones impensadas: desde un romance ardiente ambientado en la década de los 60 hasta el misterio de un enigmático ser encontrado en la laguna de Trenque Lauquen. La fascinación por los relatos y el espíritu de aventura funcionan como claves que estructuran la película; la pampa bonaerense, extensa e inabarcable, esconde infinitas ficciones

Dirección: Laura Citarella.

Proyección: domingo a las 16 en el Ambassador.

MATO SECO EM CHAMAS

(Duración: 153 minutos| Brasil)

Sinopsis: Chitara armó su propio negocio: extrae petróleo de unos pozos en la inmensa favela Sol Nascente y lo comercializa en el territorio. A este peligroso emprendimiento, que se convirtió en su único método de supervivencia y resistencia, se suma su hermanastra Léa, quien acaba de salir de la cárcel.

Dirección: Joana Pimenta y Adirley Queirós.

Proyección: domingo a las 13 en el Teatro Colón.

Entrada: Gratis.

CAMBIO CAMBIO

(Duración: 90 minutos| Argentina)

Sinopsis: Si alguien definiera Cambio cambio como un thriller “económico”, cualquiera imaginaría una película densa, llena de conceptos financieros y difícil de entender. Y, si bien es cierto que el segundo trabajo de Lautaro García Cancela es, en efecto, un thriller económico, también es cierto que está muy lejos de una descripción semejante. La película está ambientada en el mundo de los “arbolitos”, esos personajes que, plantados a lo largo de la peatonal Florida, les ofrecen a los turistas en Buenos Aires comprar sus dólares al mejor precio. Ahí transcurre la vida de un joven al que lo mueve la ambición de juntar el dinero que le permita mejorar su vida en el menor tiempo posible, y que no dudará en tomar los riesgos necesarios para conseguirlo. Con partes iguales de ternura y suspenso, Cambio cambio hereda de películas como Pizza, birra, faso o Nueve reinas la voluntad de tomarle el pulso a Buenos Aires ahí donde su vida fluye: en las calles.

Dirección: Lautaro García Candela.

Proyección: domingo a las 16 en el Teatro Municipal Colón.

Entrada: Gratis.

ÁNIMA

(Duración: 20 minutos| Cuba)

Sinopsis: El día transcurre en un centro de cautiverio, mientras se devela el misterioso mundo de los animales refugiados. Los ciclos de muerte y nacimiento enmarcan sus vidas, que transcurren entre rituales cotidianos de cuidado y control. ¿Qué expresan los animales cuando nos miran directo a los ojos?

Proyección: domingo 14.10, Paseo Aldrey.

EL SILENCIO DE LOS NIÑOS

(Duración: 11 minutos| Costa Rica – Chile)

Sinopsis: Soledad intenta recordar su infancia. A sus nueve años, cuando descubre que está enamorada de su primo, comienza a vivir una historia intensa y prohibida. Soledad está segura de que los niños también se enamoran.

Dirección: Sofía Quirós Ubeda.

Proyección: domingo a las 14:10 Paseo Aldrey.

THE NEWEST OLDS

(Duración: 15 minutos| Argentina – Canadá)

Sinopsis: Filmada en la frontera entre Windsor (Canadá) y Detroit (Estados Unidos), la película reflexiona sobre la situación social y ambiental de ambas ciudades, tanto en el pasado como en el presente.

Dirección: Pablo Mazzolo.

Proyección: domingo a las 14.10 Paseo Aldrey.

CARNE DE DIOS

(Duración: 20 minutos| Argentina – México)

Sinopsis: Siglo XVII. En algún lugar perdido entre las montañas de México, un fraile católico que ha caído víctima de una extraña enfermedad es llevado por su discípulo nativo al hogar de una curandera indígena. La anciana intentará curarlo realizando un antiguo ritual que tendrá efectos inesperados en el cuerpo y la mente del evangelizador.

Proyección: domingo a las 14.10, Paseo Aldrey.

HERBARIA

(Duración: 83 minutos| Alemania – Argentina)

Sinopsis: ¿Cómo se relacionan el mundo de la botánica y el de la preservación de material fílmico? El segundo largometraje de Leandro Listorti explora un vínculo posible: tanto las plantas como las películas se deterioran con el paso del tiempo; investigadores de distintas partes del mundo trabajan para conocer mejor aquello que ya no existe y preservar lo que aún no se ha destruido. Filmada en 16mm, Herbaria está construida a partir de visitas a archivos y museos, viejos films en descomposición, máquinas del mundo analógico y documentales sobre botánica de inicios del siglo pasado. La presencia de los cineastas Narcisa Hirsch y Claudio Caldini habilita, también, un diálogo con la historia del cine experimental argentino. Pero en Herbaria no hay lugar para la nostalgia: el pasado pervive en el presente a través de personas cuyo trabajo cotidiano implica conocer y preservar para el futuro.

Dirección: Leandro Listorti.

Proyección: domingo a las 17, Paseo Aldrey.

HACE MUCHO QUE NO DUERMO

(Duración: 90 minutos| Argentina – Colombia)

Sinopsis: Como siguiendo un trazado codificado, una mochila pasa de mano en mano entre runners, pasajeros de colectivos, motoqueros y automovilistas, hasta finalmente caer por error en las desatentas manos de un insomne, un hombre gris que parece fuera de todo tiempo y lugar, y que sin saber bien por qué decide escapar con el botín. Cargada con el absurdo de los sueños, la película nos lleva a un universo extraño, donde el amor se comunica solo con rimas y el destino parece marcado por una combinación de cartas de tarot, cuarzos y páginas de la Guía T. Del mismo modo en que el insomne encuentra en la mochila un vehículo para sostener su vigilia y una razón para creer, la película nos empuja a las corridas por una Ciudad de Buenos Aires interminable e icónica, donde las torpes persecuciones e intrigas son la excusa perfecta para mantenernos aferrados a una narración infinita.

Dirección: Agustin Godoy.

Proyección: domingo a las 20, Paseo Aldrey.

NÁUFRAGO

(Duración: 78 minutos| Argentina – Uruguay)

Sinopsis: Militante, preso político, exiliado: la vida de Guillermo “Willy” Villalobos está atravesada por la convulsionada historia reciente de Argentina. Hoy, décadas más tarde, Willy habita entre las dunas del pequeño pueblito uruguayo de Cabo Polonio, y desde allí vuelve la mirada para recordar sus experiencias. Pero la forma del pasado es el fragmento. Lo mismo sucede con los sueños, que van y vienen desordenadamente como esa arena que el viento arrastra, incesante, hacia las casas. Esos son los formatos que adoptan Martín Farina y Willy Villalobos en Náufrago para contar su historia. Sin dejar de lado el testimonio, pero alejándose de la linealidad y de los típicos relatos sin fisuras de la militancia, construye un experimento onírico, una memoria viva que abraza la complejidad y las contradicciones de la política también como experiencia subjetiva.

Dirección: Martin Farina.

Proyección: Domingo a las 13.50, Paseo Aldrey.

SOBRE LAS NUBES

(Duración: 144 minutos| Argentina)

Sinopsis: Cuatro personajes habitan una ciudad gris; respiran el mismo aire, caminan las mismas calles y, sin embargo, no se cruzan. El segundo largo de la cordobesa María Aparicio (Las calles, 2016) construye una poética personal de lo cotidiano a partir de un deleite en los detalles: la actividad introductoria de un taller de teatro, fragmentos de relatos leídos en la intimidad de una librería vacía o la compra rutinaria de una botella de gaseosa cargan con la densidad sutil de aquello que nos constituye como individuos. Un blanco y negro delicado contribuye a una cualidad flotante, etérea, en la que sin embargo el ámbito de lo laboral tiene un rol clave.

Dirección: María Aparicio.

Proyección: Domingo a las 19.50, Paseo Aldrey.

AMIGOS EN UN CAMINO DE CAMPO

(Duración: 74 minutos| Argentina)

Sinopsis: Un meteorito cae en medio de las sierras. Y como, según dicen, no pasan muchas cosas en ese pequeño pueblo, ir en su búsqueda se vuelve la excusa para el encuentro entre dos amigas de toda la vida, que atraviesan el campo acompañadas por la sombra de una tercera que murió y por los recuerdos, los rencores, las preguntas, las risas y el amor que las atraviesan. Casi en espejo, la hija de una de ellas, que emigró a la ciudad y ha vuelto de visita, intenta dirimir sus propias inquietudes. En diálogo con la poesía de Roberta Iannamico, cuya belleza late en el corazón de la película, Santiago Loza construye un pequeño refugio cinematográfico para cobijar el misterio de lo cotidiano. El paisaje invernal y la música de Santiago Motorizado son el marco para la mejor definición de la amistad: una amiga es alguien con quien podemos compartir el camino en silencio sin que se vuelva incómodo.

Dirección: Santiago Loza.

Proyección: domingo 13.30, Paseo Aldrey.

BARRIO MODELO

(Duración: 64 minutos| Argentina)

Sinopsis: Silvia visita Moscú a fines de los 60, con el régimen soviético en su esplendor. Allí conoce los complejos de diseño estructuralista pensados para albergar a las familias obreras. Al volver a Buenos Aires, descubre que en los edificios que construye la cooperativa El Hogar Obrero anida el mismo espíritu colectivista. Abrazando el ideal del socialismo, Silvia abandona todo, incluso esposo e hijos, para mudarse a uno de estos departamentos y escribir una novela en la que proyecta retratar a sus más de 200 propietarios. Poco después viaja a Italia y su rastro se pierde para siempre. Medio siglo más tarde, una sobrina encuentra sus manuscritos y decide concretar desde el cine lo que quedó inconcluso en la literatura. Combinando material de archivo con escenas de los actuales habitantes, Barrio modelo da forma a una bitácora en la que lo familiar y lo político se funden en un hipnótico retrato de época.

Dirección: Mara Pescio.

Proyección: domingo a las 16.30, Paseo Aldrey.

TE PROMETO UNA LARGA AMISTAD

(Duración: 69 minutos| Argentina)

Sinopsis: La historia cultural argentina es pletórica de amistades curiosas y proyectos fallidos. Te prometo una larga amistad trata sobre un caso específico en el que se conjugan ambas situaciones: el vínculo entre Victoria Ocampo y el escritor rumano-francés Benjamin Fondane, una amistad a distancia impulsada por una pasión común por el arte. Fondane, quien fallecería en 1944 en un campo de concentración en Auschwitz, dirigió en Argentina una película delirante: Tararira, prendida fuego por su productor y actualmente perdida. El primer largometraje de Jimena Repetto se corre de los lineamientos del documental tradicional para explorar, desde un costado humorístico, la relación entre Ocampo y Fondane, a partir de entrevistas, investigaciones de archivo y representaciones ficcionales que invitan a problematizar la propia forma del film. Una aventura que, en definitiva, habría hecho las delicias de sus personajes

Dirección: Jimena Repetto.

Proyección: domingo a las 19.30, Paseo Aldrey.

FILME PARTICULAR

(Duración: 90 minutos| Brasil)

Sinopsis: Para revivir un viejo proyector, Janaína Nagata compra por internet un carrete de 16mm. El producto llega con un agregado, una cinta de 19 minutos que muestra unas vacaciones familiares en la Sudáfrica de los años 60. Luego de mostrarnos la cinta completa, Nagata rebobina y comienza un meticuloso trabajo de disección de la imagen deteniendo, recortando, ampliando. ¿Qué hay detrás de aquellas caras sonrientes, de esta familia feliz? Nagata se vale de toda herramienta online para continuar la autopsia de la imagen, y así hace de Filme particular un inquietante thriller de escritorio. Totalmente expuesta en sus condiciones de producción, la investigación se abre paso entre publicidades y paywalls para revelar, sobre aquel idílico recuerdo familiar, las huellas de décadas de violencia racista.

Dirección: Janaína Nagata.

Proyección: domingo a las 14.30, Paseo Aldrey.

ERRANTE. LA CONQUISTA DEL HOGAR

(Duración: 77 minutos| Argentina)

Sinopsis: Entre enero de 2019 y mayo de 2020, Adriana Lestido emprendió un viaje, sin compañía ni asistencia alguna, por el círculo polar ártico y por las islas Svalbard, una gélida e inhóspita región que comparten Noruega e Islandia. Durante esos meses la fotógrafa argentina registró, en todo su esplendor, un ecosistema todavía desconocido. En ese desierto blanco, lo inabarcable, lo enigmático y lo melancólico se funden con las elegantes imágenes fijas que se apoderan de gran parte de la película. Si bien por su registro sonoro y visual ERRANTE. La conquista del hogar se acerca al documental observacional, la etiqueta de “documental de exploración” describe, de manera aún más precisa, la auténtica búsqueda de la directora.

Dirección: Adriana Lestido.

Proyección: domingo a las 17.30, Paseo Aldrey.

GEOGRAPHIES OF SOLITUDE

(Duración: 103 minutos| Canadá)

Sinopsis: A diferencia de otros documentales sobre biólogos dedicados a la tarea de escudriñar la naturaleza, en Geographies of Solitude Jacquelyn Mills invierte los términos de la ecuación, dándole al entorno el rol de sujeto protagónico en lugar de relegarlo al papel habitual de mero objeto de observación. Ese lugar es la isla Sable, cuyos 36 kilómetros de longitud por menos de dos de ancho se encuentran a 200 kilómetros de la costa canadiense. Una franja de tierra curva que flota como una uña recién cortada sobre las aguas del Atlántico, habitada por caballos salvajes, focas y gran variedad de aves marinas. En ese territorio que parece salido de una novela de piratas, la ambientalista Zoe Lucas se entrega desde hace 40 años a la tarea de catalogar la flora y la fauna autóctonas. La cámara de Mills la registra como un elemento más del paisaje, con los sonidos de la isla como única música incidental.

Dirección: Jacquielyn Mills.

Proyección: domingo a las 20.30, Paseo Aldrey.

EL VISITANTE

(Duración: 86 minutos| Bolivia – Uruguay)

Sinopsis: ¿Es posible reconstruir los vínculos familiares y sociales después de pasar años en la cárcel? Martín Boulocq explora este conflicto a través de la figura de Humberto, un hombre religioso y apasionado por la ópera que sale de prisión con un objetivo definido: afianzar el lazo con su hija adolescente, quien vive en un barrio privado junto a sus abuelos maternos, dos pastores evangelistas famosos y adinerados. Tanto las ceremonias religiosas como otras escenas en interiores contribuyen, con su barroquismo, a la densidad de la película: los planos están cargados de detalles, predominan las luces bajas, refulgen múltiples tonalidades de azul. Un hecho del pasado marca a Humberto y a la película: la muerte de la madre de la hija, que sufría depresión. Los detalles de esta muerte quedan rigurosamente fuera de campo; la responsabilidad de Humberto y de sus suegros es un misterio que late como núcleo del film.

Dirección: Martin Boulocq.

Proyección: domingo a las 14.50, Paseo Aldrey.

ANHELL69

(Duración: 72 minutos| Alemania – Colombia – Francia – Rumania)

Sinopsis: es el retrato estallado de una ciudad sin horizonte; un collage en el que coexisten la sexualidad, la violencia, la religión, la familia, las drogas, la noche y la amistad como único refugio. Pero también es una historia distópica de fantasmas clase B.

Dirección: Theo Montoya.

Proyección: domingo a las 17.50, Paseo Aldrey.

TENGO SUEÑOS ELECTRICOS

(Duración: 100 minutos| Costa Rica – Bélgica – Francia)

Sinopsis: Tras un prólogo teñido de violencia, una elipsis marca el quiebre de la familia de Eva. Mientras su madre intenta armarles un nuevo hogar a sus hijas, su padre no parece tener muchas intenciones de asumir responsabilidades. Pero Eva, en plena ebullición adolescente, ve en su relación con él la posibilidad de franquear el límite que la separa de la adultez y de acercarse a lo que imagina que es la libertad. Impulsada por el deseo, se sumerge en un mundo de adultos tan desorientados como ella, en el que acechan riesgos que no puede prever. Sin maniqueísmos ni respuestas sencillas, con un montaje y un trabajo de cámara capaces de dar forma tanto a la violencia como al afecto y la intimidad, Valentina Maurel nos sumerge en un vínculo padre-hija signado por la ambigüedad y un pasaje hacia la adultez en el que quizás lo único que haya para aprender es que nadie sabe muy bien cómo vivir.

Dirección: Valentina Maurel.

Proyección: domingo a las 20.30, Paseo Aldrey.

LAS HABITACIONES VACÍAS

(Duración: 15 minutos| Argentina)

Sinopsis: Andrea (35) comparte la mayor parte de su tiempo con su hija pequeña, Valentina (5). Los días son monótonos y agobiantes, y su estado de fragilidad y silencio crece. Un día, en la plaza del barrio, una idea se esboza: ¿qué pasaría si ella desapareciera?

Dirección: Julia Pesce.

Proyección: domingo, 13:40, Cines Del Paseo.

TRES CINEMATECAS

(Duración: 20 minutos| Argentina – Brasil)

Sinopsis: Los fantasmas de un matadero del siglo XIX recorren la Cinemateca Brasileira: adonde antes iban a morir las vacas, ahora van a parar las películas. El ex Mercado Central de Montevideo alberga la Cinemateca Uruguaya. Una usina eléctrica es hoy el Museo del Cine de Buenos Aires. Este tríptico retrata y conecta tres archivos cinematográficos a través de la arquitectura y la interacción de los edificios con la vida urbana. Entre las ruinas de la historia latinoamericana resuenan voces que, sorteando dictaduras, derrumbes e incendios, resisten lo mejor que pueden en una carrera contra el paso del tiempo y la obsolescencia del cine.

Dirección: Nicolás Suárez.

Proyección: domingo a las 13.40, Cines Del Paseo.

LAS ARAÑAS

(Duración: 14 minutos| Argentina)

Sinopsis: Los avances tecnológicos nos abren todo un mundo de posibilidades. Internet y las redes sociales revolucionaron la manera de conectarnos. Ahora todo es online. Pero ¿qué pasaría si toda la información personal que está almacenada en nuestros dispositivos cayera en las manos equivocadas?

Dirección: Sol Giancaspro.

Proyección: domingo a las 13.40, Cines Del Paseo.

LOS MISTERIOS DEL MUNDO

(Duración: 17 minutos| Argentina)



Sinopsis: Comienzos de los 2000. Crisis económica y últimos años en los que aún reina la televisión y el público es más crédulo. Un presentador y un camarógrafo viajan a la montaña a filmar un programa documental, convencidos de que la ficción es la mejor manera de tomar contacto con el mundo.

Dirección: Mariano Luque.

Proyección: domingo a las 13.40, Cines Del Paseo.

JUANA BANANA

(Duración: 80 minutos| Argentina)

Sinopsis: En las calles de Villa Crespo transita un cuerpo a las corridas: una masa de energía y emociones llamada Juana, actriz cordobesa que, entre castings fallidos, los consejos de su mentor y una relación deshilachada, busca una señal de trascendencia y luz. Los planos cerrados en los momentos de paz parecen querer capturar algo de su dinamismo y voracidad, pero Juana se escapa, no da respiro, y guiada por los hallazgos de un misterioso libro se entrega a un recorrido errático e intenso por una ciudad abierta a la aventura (al menos para aquellos que saben cómo encontrarla). No apta para cínicos, la nueva película del prolífico Matías Szulanski nos lleva en bicicleta por un sendero que puede parecer naif, y en el que toda risa, llanto y fantasía son bienvenidos; pero que también muestra en su superficie las huellas de una insatisfacción que no siempre puede expresarse con palabras.

Dirección: Matías Szulanski.

Proyección: domingo a las 16.40, Cines Del Paseo.

LUMINUM

(Duración: 64 minutos| Argentina)

Sinopsis: ¿Qué buscamos cuando contemplamos el infinito? En un rincón de Entre Ríos, a orillas del Paraná, una madre y una hija pasan sus noches mirando el cielo en busca de vida extraterrestre. Tras ellas va este documental que acompaña sus aventuras y se sumerge en el numeroso material de archivo generado a lo largo de décadas de investigación. Y que también, poco a poco, le va abriendo la puerta a la ficción. ¿Cómo hablar de extraterrestres sin pensar en cómo el cine les dio cuerpo a nuestras fantasías? Luminum nos invita a preguntarnos no tanto qué pasa en otros planetas como qué está pasando en este: ¿qué encierra esa búsqueda de toda una vida? No en vano en varias ocasiones la cámara elige quedarse con las protagonistas en vez de mirar hacia las estrellas. Quizás, tanto en el cine como en la ufología, correr tras las imágenes no sea más que otra forma de encontrarnos.

Dirección: Maximiliano Schonfeld.

Proyección: domingo a las 19.40, Cines Del Paseo.

SAUDADE FEZ MORADA AQUÍ DENTRO

(Duración: 107 minutos| Brasil)

Sinopsis: Una novedad impacta en la vida de Bruno, un adolescente de 15 años que vive junto a su madre y su hermano en un pueblo pequeño de Brasil: los médicos le informan que está perdiendo la vista de manera irreversible. No se sabe en qué momento exacto llegará la ceguera definitiva, la única certeza es que ocurrirá pronto. Mientras se prepara para enfrentar un futuro inquietante, Bruno intenta lidiar con preocupaciones típicas de un chico de su edad: charla y baila con su hermano menor, juega al fútbol, asiste a fiestas y fortalece una amistad ligeramente romántica con una compañera de clase.

Dirección: Haroldo Borges.

Proyección: domingo a las 20.20 en Cinema Los Gallegos.

THERE THERE

(Duración: 94 minutos| Estados Unidos)



Sinopsis: El último experimento de Andrew Bujalski es una película en episodios teñida de humor y algo de oscuridad; en ella, personajes y situaciones se van encadenando en un juego de tema y variaciones. Pero esta no es su única peculiaridad. Realizada durante la pandemia, en There There las restricciones materiales se transformaron en un desafío formal y narrativo: ¿cómo hacer una película sobre los vínculos sin que los actores, ni así tampoco los personajes, puedan compartir el encuadre? Pero, como en todos los buenos experimentos cinematográficos, aquí forma y sentido dialogan: explorando eso que nace en la tensión entre intimidad y distancia, entre la dificultad de encontrarse y el intento de sortear el vacío, Bujalski dota al plano/contraplano de una nueva dimensión y nos recuerda, de paso, por qué es uno de los cineastas independientes contemporáneos más interesantes de Estados Unidos.

Dirección: Andrew Bujalski.

Proyección: domingo a las 16.20, Cinema Los Gallegos.

EL ROSTRO DE LA MEDUSA

(Duración: 75 minutos| Argentina)

Sinopsis: Sin que nadie pueda darle una explicación, y mucho menos brindarle una solución, Marina descubre un día que su cara cambió por completo. Este es el punto de partida, fantástico y absurdo, para una indagación sobre la identidad que se dispara en múltiples direcciones: las desventuras que enfrenta la protagonista, inmersa en un conflicto extrañísimo –y también las nuevas posibilidades que esto abre para ella–, se van entrecruzando con una serie de reflexiones audiovisuales en torno a las imágenes y el rostro, tanto humano como el de esas otras especies con las que de alguna manera u otra convivimos y nos conectamos. ¿Qué significan una cara, una huella, un nombre? ¿Qué nos hace ser quienes somos? En un formato híbrido entre la ficción, el documental y el ensayo.

Dirección: Melisa Liebenthal.

Proyección: domingo a las 19.20, Cinema Los Gallegos.

LA MEMORIA QUE HABITAMOS

(Duración: 85 minutos| Argentina)

Sinopsis: Las hermanas de Silvia Filler, junto a un periodista, se lanzan al desafío de retomar la investigación del crimen de la joven estudiante marplatense ocurrido el 6 de diciembre de 1971, en una asamblea universitaria. Una vez recreada, 50 años después, la asamblea vuelve a ocurrir.

Dirección: Diego Ercolano.

Proyección: domingo a las 19 en el Teatro Municipal Colón.

Entrada: Gratis.