Con humor, “Alicia por el momento” busca reflexionar sobre la identidad

En una charla con Qué digital, Manuel Fanego describió el proyecto que dirige Maruja Bustamante y se puede disfrutar hasta este domingo a las 21.30 en la sala Laureti.

La temporada teatral suma este fin de semana a “Alicia por el momento”, una obra divertida pero que invita a reflexionar sobre la búsqueda de identidad y las consecuencias del exilio. La puesta con el protagónico de Mariana “Cumbi” Bustinza junto a Tincho Lups, Julián Lucero, Pablo Fusco y Manuel Fanego se puede ver hasta este domingo a las 21.30 en la sala Laureti del Puerto de Mar del Plata.

Veranos anteriores, Los Bla Bla desafiaban al público con números de comedia donde regía el absurdo. Ahora, el grupo se encuentra en un momento de transición y por eso aceptaron conformar un proyecto de la naturaleza de Alicia por el momento. “Estamos en un proceso de cambio, estamos reformulando después de la pandemia y estamos entrando en nuevos códigos. Tenemos ganas de hacer otras cosas”, reconoció Fanego para Qué digital.

“Alicia por el momento” se presenta hasta este domingo a las 21.30 en la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium, que se encuentra en el Centro Comercial del Puerto (local 9). Las entradas a $900 se pueden adquirir a través de Plateanet o directamente en la boletería.

Maruja Bustamante dirige la puesta que surge a partir de un texto del escritor francés Sylvain Levey. Alicia por el momento cuenta la historia de una adolescente, hija de refugiados políticos que, durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, debe rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma ni la idiosincrasia pero logra sobrevivir a diferentes situaciones. “Es tierna y simpática a pesar que habla del horror de tener que irse del lugar de origen, abandonar familia, amigos y saber que estás viviendo de prestado, por poco tiempo e ir detrás de una seguridad que no llega con una melancolía muy fuerte”, reconoció el actor.

Para llegar a hacer una gran temporada en Buenos Aires, el grupo tuvo que adentrarse en un proyecto que salió de los cánones habituales. “Tenemos un trabajo particular, es más lúdico que tiene que ver con divertirnos con lo que hay. La protagonista es Alicia y nosotros venimos a ser el corifeo que la acompaña. Al principio no teníamos definido un personaje en particular, la dinámica de la puesta nos fue modificando para favorecer el relato”, describió Manuel Fanego.

A través de esta propuesta, la directora logró plasmar con tonos de humor, los sentimientos de las personas migrantes, el corazón de quien por uno u otro motivo debe dejar el lugar donde nació. “Esta puesta la mirada desde la niña que va creciendo y permite tener otra visión para que el relato llegue de otra manera al público”, sugirió el actor hijo de Daniel Fanego, quien justamente este fin de semana se presenta con su unipersonal.

“NOS LANZAMOS A UN EXPERIMENTO”

Al ser un tema muy delicado, para el elenco fue un trabajo que tomaron con mucha responsabilidad y así lo reconoció Manuel: “Se armó un equipo muy hermoso de personas que armó Maruja (directora). Tuvo mucha inteligencia de elegir componentes que sobre todo sean buena leche porque nos lanzamos a un experimento”.

Y, en esta línea, sostuvo: “En la actuación los procesos suelen ser inciertos y dificultosos. Sobre todo la parte interna, porque te da vergüenza, porque te exponés a algo que no sabés, entonces fue muy inteligente esta congregación de gente que supo acompañar y contener en cada uno de los rubros. En la música también estuvimos por momentos componiendo y sugiriendo, aportando nuestras pavadas”.

“El público se puede quedar solo con lo gracioso y va a estar bien. Pero se puede rescatar este tipo de historias para reflejarlas con amistades o algún familiar”, señaló Manuel Fanego.

La comedia dramática brinda una mirada incisiva, lúcida y llena de esperanza sobre la vida de Alicia y así la reciben quienes ya la pudieron ver: “Para nosotres fue muy llamativo cómo el público fue reaccionando. Se trata de un tema muy delicado, muy profundo, muy político que tiene mucho diálogo con el presente. Lo tomamos de la forma en la que concebimos como actuar con un lenguaje que tiene absurdo y la directora fue mucho por la asociación y no de forma lineal para llegar desde otro lugar”.

La puesta está pensada para compartir y poder habilitar otros espacios de reflexión. “La vino a ver mi tía que vive en España desde los ‘80 y se sintió muy tocada por el texto y también la vieron niñas de entre 6 y 9 y se recontra divirtieron, estuvieron muy atentas todo el show. Y vino mucho público treintañero que sigue a Los Bla Bla, porque tiene muchas capas”, resaltó.

“En proyectos más comerciales cada uno se ocupa de su rol, cobra y no tiene mucha sintonía con el grupo, con el material o con el trabajo. Siento que Alicia por el momento tiene un compromiso por el trabajo”, analizó el intérprete. En un año que recién comienza, Manuel Fanego compartió que a partir de ahora el grupo comenzará a llamarse: “Bla & Cia”. “Va a entrar Caro Oyarbide y a partir de abril vamos a estar en el teatro Caras y Caretas en CABA”, cerró.