Con “Solo Política”, Federico Simonetti invita a “digerir con humor” la realidad

Previo a la función de este sábado en Mar del Plata, el periodista compartió los recursos que utiliza para hacer stand up y chistes sobre la actualidad.

(Foto: prensa Federico Simonetti

El periodista y comediante Federico Simonetti llega a Mar del Plata con su último espectáculo de stand up “Solo política” a través del cual percibe que “la gente necesita del humor para digerir esta realidad durísima” ya que la comedia o los chistes surgen de “malas noticias”. Por eso, afirma en la previa del show, el humor se vuelve una “herramienta para empoderarse”.

A las diferentes propuestas que ofrece la agenda cultura de Mar del Plata, uno de los destacados del fin de semana es el show de stand up “Solo Política” de Federico Simonetti. Así el creador del canal de YouTube “País de Boludos” y referente del humor político arriba a la ciudad con una propuesta en la cual reflexiona sobre la actualidad desde una mirada muy personal.

“Solo Política” tendrá lugar este sábado a las 21 en la sala Melany del Centro de Arte Radio City, ubicado en San Luis 1750. Las entradas a $8.000 se pueden comprar directamente en la boletería del complejo o a través de la plataforma Plateanet, a la cual se le suma un recargo administrativo.

Federico Simonetti es periodista, comediante y guionista. Comenzó haciendo humor en radio y el traspaso del periodismo al género de comedia confiesa que se “dio naturalmente”. Hace 15 años que subió por primera vez a un escenario y ni la pandemia lo detuvo ya que, al contrario, pudo llegar a un nuevo público a través de una propuesta por el canal de YouTube. “Arranqué a hacer humor en radio y después pasé derecho al stand up. Me parece que hoy en día las herramientas humorísticas las podés complementar con todo y la verdad se puede hacer chistes sobre todo”, asegura.

Simonetti se define como “contestatario por naturaleza” y agrega a sus rutinas críticas sociales a la familia típica, al trabajo en la oficina, a la seguridad del hogar, los medios de comunicación y profundiza sobre la política. Esa mirada aguda y sagaz las combina en escena con una multiplicidad de recursos que aprendió en su paso por teatro, clown, improvisación, bufón, pantomima y teatro de máscaras.

“EL HUMOR SURGE DE LAS TRAGEDIAS”

Actualmente, Federico Simonetti continúa con presentaciones de “Solo Política” los fines de semana en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales ciudades del país. A su vez, de lunes a viernes de 8 a 10 conduce el ciclo “Desayuno Intermitente” por el canal de streaming Blender. En ambos formatos despliega lo que mejor sabe hacer: compartir sus análisis sobre la realidad en tono de comedia.

“Solo Política es un show obviamente sobre política pero desde el stand up que le da una mirada más subjetiva, cómo estoy viviendo yo la política”, explica previo a la función en Mar del Plata tras una semana intensa donde se aprobó la Ley Bases impulsada por el gobierno nacional.

En este sentido, el humorista adelanta que “el chiste de coyuntura sobre lo que pasó esta semana obviamente va a estar”: “Trato de meter las cosas de agenda y los chistes que se me ocurren con esas cosas. Pero el eje central es cómo lo vivo”.

Como indica la sinopsis, este espectáculo no acerca ninguna respuesta, pero plantea las preguntas adecuadas. De alguna manera, devuelve una mirada “honesta y autocrítica” para reirse de los miedos y la incertidumbre que atraviesan las personas. “Ahí hay algo que se hace muy interesante porque no es solo hablar del afuera sino también de cosas personales”, anticipa.



“En realidad no son distintos los chistes sobre política sobre los que uno haría sobre otros temas, la estructura humorística es increíblemente parecida, eso es algo bastante interesante”, reflexiona y cita de ejemplo: “De hecho creo que hay una alemana que contó los tipos de chistes que usa la humanidad entera y no son más de 60 a nivel estructuras y después lo que cambian son las temáticas”.

Por esta razón, afirma que “cuanto más densa y triste sea la realidad, más necesita del humor y más fácil es. Porque básicamente el humor surge de tragedias, no de aciertos, no hay humor sobre buenas noticias, hay humor sobre cosas chotas que pasan y que son complejas. Te fue bien en un examen y no ocurren chistes con eso, sino se convierte en una publicidad”.

En el último tiempo, Simonetti percibe que la sociedad necesita reírse más sobre la actualidad, como un bálsamo para la rutina diaria. “El público está respondiendo más y en un punto en cada show veo esa necesidad de alivio, como me pasaba con ‘País de boludos’ cuando la gente durante la pandemia me decía que los había ayudado a sobrellevarla. Acá siento que pasa un poco lo mismo, la gente necesita digerir esta realidad durísima a través del humor y está volcándose a consumir cosas de humor sobre política”, evalúa.

“La máxima de en cuanto peor, mejor, en el humor se aplica. Es una herramienta para empoderarse; con las malas noticias el humor nos empodera”, sostiene Federico Simonetti previo al show de este sábado en Mar del Plata.