Cuatro estrenos de cine se suman a las salas de Mar del Plata

“Encanto”, “La casa de Gucci”, “El nido” y “Asalto a la casa de la moneda” renuevan la cartelera. Además se puede disfrutar de un ciclo de películas de Clint Eastwood.

Por fuera del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, este jueves la cartelera se renueva con cuatro estrenos. En esta oportunidad se suman a la programación vigente: “La casa de Gucci”, “El nido”, “Encanto” y “Asalto a la casa de la moneda”. Además, se puede disfrutar del ciclo de Clint Eastwood, para celebrar sus 50 años como realizador audiovisual.

Cabe recordar que por la pandemia de covid-19, las funciones de cine en Mar del Plata se realizan cumpliendo con los protocolos sanitarios. Así, el público puede disfrutar de los estrenos en las salas que están funcionando en el marco de la “nueva normalidad” desde la reapertura que dispuso el gobierno nacional, a la cual adhirió la Provincia de Buenos Aires.

Como parte de las novedades en la cartelera de cine de Mar del Plata se podrá disfrutar de “Encanto”, “La casa de Gucci”, “El nido”, “Asalto a la casa de la moneda” y un ciclo especial dedicado a Clint Eastwood. Las entradas a $490 se pueden adquirir a través del sistema de venta online o en las propias boleterías físicas.

De esta manera, en las salas de cine de Mar del Plata que integran la empresa Cinemacenter las personas que asistan el día de la función deben respetar el protocolo sanitario: el uso de tapaboca – nariz, la ubicación con contactos directos y la higiene de manos con alcohol en gel.

ENCANTO

(Duración: 99 minutos | Estados Unidos | Animación | ATP)



Sinopsis: Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica de un pueblo situado en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia de un don único, desde la súper fuerza hasta el poder de curar… pero se ha olvidado de una niña llamada Mirabel. Cuando Mirabel descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la única Madrigal normal, podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia.

Voces interpretadas por: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Rhenzy Feliz, Ravi Cabot-Conyers, Sylvie Adassa, Maluma, Rose Portillo y Juan Castano.

Dirección: Jared Bush, Charise Castro Smith y Byron Howard

Proyecciones:

Ambassador:

– Todos los días excepto fin de semana: 18:00 y 20:00

– Sábado y domingo: 15:00, 15:40, 18:00 y 20:00

– Todos los días excepto fin de semana: 18:00 y 20:00 – Sábado y domingo: 15:00, 15:40, 18:00 y 20:00 Los Gallegos Shopping:

– Jueves y viernes: 17:15, 19:45 y 22:10

– De sábado a miércoles: 14:30, 17:15, 19:45 y 22:10.

– Jueves y viernes: 17:15, 19:45 y 22:10 – De sábado a miércoles: 14:30, 17:15, 19:45 y 22:10. Cines del Paseo:

– Jueves, viernes y martes: 16:50, 17:30 y 20:30

– Sábado, domingo, lunes y miércoles: 14:20, 16:50, 17:30 y 20:30

LA CASA DE GUCCI

(Duración: 150 minutos | Estados Unidos | Drama basada en hechos reales)

Sinopsis: Drama criminal en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la “viuda negra de Italia”. Adaptación del libro de Sara Gay Forden, publicado en 2001, ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’.

Intérpretes: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek, Jack Huston, Alexia Murray, Vincent Riotta, Reeve Carney, Gaetano Bruno, Camille Cottin y Youssef Kerkour.

Dirección: Ridley Scott

Proyecciones:

Cines del Paseo:

– Todos los días (castellano): 19:10

– Todos los días (subtitulada): 22:10

ASALTO DE LA CASA DE LA MONEDA

(Duración: 118 minutos | España | Suspenso | Apta para mayores de 13 años)

Sinopsis: La leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no se puede atracar no asusta a Thom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va a estar depositado en el banco solo diez días. Para descubrir el secreto de la caja, diez días para urdir un plan, diez días para preparar el asalto, diez días para aprovecharse de un plan de fuga irrepetible, cuando la esperada final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica reúna a cientos de miles de aficionados a las puertas del propio Banco. Diez días para alcanzar la gloria… o para acabar en prisión.

Intérpretes: Freddie Highmore, Liam Cunningham, Astrid Bergès-Frisbey, Luis Tosar, Sam Riley, José Coronado, Emilio Gutiérrez Caba, Axel Stein, Famke Janssen, Julius Cotter, Hunter Tremayne, James Giblin, Craig Stevenson, Daniel Holguín y Tomás del Estal

Dirección: Jaume Balaguero

Proyecciones:

Ambassador:

– Todos los días (castellano): 22:30

EL NIDO

(Duración: 107 minutos | Italia | Terror | Apta para mayores de 16 años)



Sinopsis: Samuel es un niño parapléjico que vive con su madre Elena en una mansión aislada. Cuando conoce a Denise, encuentra la fuerza para abrirse al mundo. Pero Elena no lo dejará ir tan fácilmente.

Intérpretes: Francesa Cavallin, Ginevra Francesconi, Justin Alexandder Korockin, Maurizio Lombardi, Elisabetta De Vito, Fabrizio Odetto y Troy James.

Dirección: Roberto De Feo

Proyecciones:

Ambassador:

– Todos los días (castellano): 22:20

CINE EN MAR DEL PLATA: CICLO CLINT EASTWOOD

HARRY EL SUCIO

(Duración: 102 minutos | Estados Unidos |Thriller)

Sinopsis: Harry Callahan (Clint Eastwood) es un duro policía que se ha criado en la calles de San Francisco. Sus compañeros le llaman Harry, el sucio por sus particulares métodos de lucha contra el crimen y porque siempre se encarga de los trabajos más desagradables. Cuando un francotirador que se hace llamar ‘Scorpio’ asesina a una mujer desde una azotea y promete matar a más personas si la ciudad no le paga 100.000 dólares, el inspector Callahan será el encargado de intentar resolver el caso.

Intérpretes: Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon, Andrew Robinson, John Larch, Mae Mercer, John Mitchum, Woodrow Parfrey y Josef Sommer.

Dirección: Don Siegel

Proyección:

Cines del Paseo : viernes a las 21:00

FRANCOTIRADOR

(Duración: 80 minutos | Francia | Documental)

Sinopsis: Documental que explora la obra cinematográfica de Clint Eastwood a través de su propio testimonio, abarcando distintas épocas y las motivaciones que le han llevado a ser uno de los directores/actores más prolíficos de la historia del cine.

Proyección:

Cines del Paseo : martes a las 21:00

GRAN TORINO

(Duración: 119 minutos |Estados Unidos| Drama)

Sinopsis: Walt Kowalski un veterano de la guerra de Corea (1950-1953), es un obrero jubilado del sector del automóvil que ha enviudado recientemente. Su máxima pasión es cuidar de su más preciado tesoro: un coche Gran Torino de 1972. Es un hombre inflexible y cascarrabias, al que le cuesta trabajo asimilar los cambios que se producen a su alrededor, especialmente la llegada de multitud de inmigrantes asiáticos a su barrio. Sin embargo, las circunstancias harán que se vea obligado a replantearse sus ideas.

Intérpretes: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her, John Carroll Lynch, Cory Hardrict, Brian Haley, Geraldine Hughes, Dreama Walker, Doua Moua, Chee Thao, Scott Eastwood y Brian Howe.

Dirección: Clint Eastwood

Proyección:

Cines del Paseo: Domingo a las 21:00

LOS IMPERDONABLES

(Duración: 126 minutos| Estados Unidos| Drama)

Sinopsis: William Munny es un pistolero retirado, viudo y padre de familia, que tiene dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos. Su única salida es hacer un último trabajo. En compañía de un viejo colega y de un joven inexperto, Munny tendrá que matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta.

Intérpretes: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Jaimz Woolvett, Saul Rubinek, Frances Fisher, Anna Thomson, Anthony James, Rob Campbell, David Mucci, Liisa Repo-Martell y Beverley Elliott.

Dirección: Clint Eastwood.

Proyección:

Cines del Paseo : lunes a las 21:00

LOS PUENTES DE MADISON

(Duración: 135 minutos| Estados Unidos |Drama)

Sinopsis: La apacible pero anodina vida de Francesca Johnson un ama de casa que vive en una granja con su familia, se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid, un veterano fotógrafo de la revista National Geographic, que visita el condado de Madison (Iowa) para fotografiar sus viejos puentes. Cuando Francesca invita a Robert a cenar, un amor verdadero y una pasión desconocida nacerá entre ellos.

Intérpretes: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk y Richard Lage.

Dirección: Clint Eastwood.

Proyección:

Cines del Paseo: sábado a las 21:00

SULLY

(Duración: 96 minutos| Estados Unidos| Drama)

Sinopsis: Chesley “Sully” Sullenberger es un piloto aéreo que en 2009 se convirtió en un héroe cuando, al poco de despegar, su avión se averió y logró realizar un aterrizaje forzoso del aparato en pleno río Hudson, en Nueva York, con 155 pasajeros a bordo.

Intérpretes: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Autumn Reeser, Sam Huntington, Jerry Ferrara, Jeff Kober, Chris Bauer, Holt McCallany, Lynn Marocola, Max Adler, Valerie Mahaffey, Ashley Austin Morris y Michael Rapaport.

Dirección: Clint Eastwood

Proyección:

Cines del Paseo: miércoles a las 21:00

LA MULA

(Duración: 116 minutos | Estados Unidos| Drama)

Sinopsis: Un octogenario que está en quiebra, solo, y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo aparentemente fácil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convierte en traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates

Intérpretes: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Michael Peña, Taissa Farmiga, Laurence Fishburne, Ignacio Serricchio, Alison Eastwood, Andy García, Diego Cataño, Robert LaSardo, Lobo Sebastian y Clifton Collins Jr.

Dirección: Clint Eastwood

Proyección: