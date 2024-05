De gira, Andrés Calamaro volverá en diciembre a Mar del Plata

Se presentará el 6 de diciembre en el escenario del Estadio Polideportivo como parte del tour “Agenda 1999″.

(Foto: archivo/ Qué digital)

A dos años de su último show en la ciudad, Andrés Calamaro volverá a Mar del Plata como parte de su gira “Agenda 1999” y se presentará el próximo viernes 6 de diciembre en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas.

La última presentación de Andrés Calamaro en Mar del Plata fue en noviembre del 2022 en el mismo escenario. En esta ocasión, en las últimas horas desde la productora de Martín Alfiz dieron a conocer el cronograma que tiene previsto en el país, el cual incluye tres fechas en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires -la ultima el 3 de diciembre- y después desembarcará el 6 de diciembre en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, escenario en el cual es habitué.

Por el momento no se dieron a conocer precisiones en cuanto a la venta de entradas para disfrutar de Andrés Calamaro en Mar del Plata. Y mientras tanto, en este momento, el artista tiene una serie de recitales programados en España.

Según dieron a conocer, la gira “Agenda 1999” en su faceta “Cono sur” comenzará en octubre en Chile, Paraguay y Uruguay. En noviembre, Calamaro tiene previsto una serie de recitales en Jujuy, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. Y este recorrido por las diferentes plazas tienen por ahora fecha final el 6 de diciembre en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata.

El último show de Andrés Calamaro en la ciudad fue en noviembre de 2022 en el que sonaron temas como Bohemio, El Salmón, Cuando no estas, Para no olvidaryVerdades afiladas aunque no faltaron clásicos que forman parte de su prolífica carrera como Loco, Mi enfermedad, Flaca, Alta suciedad, Paloma y Maradona.

Como solista, Andrés Calamaro alberga una discografía potente que cosecha 16 álbumes de estudio, a los que se suman grabaciones en vivo y reversiones. Entre sus últimos lanzamientos se encuentra “Cargar la suerte” (2018) y “Dios los Cría” (2021), en el que reunió a una variedad de músicos como Julio Iglesias, Vicentico, León Gieco, Raphael, Mon Laferte, Sebastián Yatra, Alejandro Sanz, Carlos Vives y Julieta Venegas, entre otros artistas con nuevas interpretaciones y melodías de canciones que recorren su carrera.