Después de tres años, Amores Tangos regresa a Mar del Plata

El grupo subirá al escenario de la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium el próximo sábado 17 de septiembre.

(Foto: prensa Amores Tangos)

Luego de tres años, Amores Tangos regresa a Mar del Plata para reencontrarse con su público. El prestigioso grupo subirá al escenario de la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium el próximo sábado 17 de septiembre y las entradas ya están a la venta.

Pasaron tres años desde que Amores Tangos desembarcó en Mar del Plata para celebrar su cumpleaños número once junto a su público. Tras el impasse que provocó la pandemia, ahora el grupo de música rioplatense regresa a la ciudad con un nuevo espectáculo.

Amores Tangos se presentará el sábado 17 de septiembre a las 21 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. Las entradas a $800 se pueden adquirir a través de la plataforma Plateanet o en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2280.

El grupo integrado por Jose Teixidó en guitarra y dirección, Juan Tarsia en piano, Nicolás Perrone en bandoneón, Augusto Argarañaz en percusión, Mayumi Urgino en violín, Marcela Galván Alberti en saxo y Pablo Motta en contrabajo, vuelve a Mar del Plata para presentar su nuevo show.

El grupo surgió a principios de 2008, como un encuentro de músicos y amigos, que luego de haber tocado en distintas orquestas y escenarios de Buenos Aires, decidieron juntarse y armar una banda. Rápidamente, la música de Amores Tangos se popularizó no solo por su particular sonido y su original puesta en escena que trascendió al género, sino también por la participación del público que se da en sus shows. En sus presentaciones en vivo es inevitable no vibrar con la energía potente y alegre que logran contagiar.

Con una visión particular y renovadora de la música del Río de la Plata en la que conjugan el tango, la música latinoamericana, el jazz, la cumbia, los Balcanes, y en la que hay espacio para la improvisación y el juego, ya se sabe: un show de Amores Tangos es una fiesta con espíritu de carnaval que se vive con intensidad y en la que destacan el talento, la alegría y la fuerte comunión entre los músicos y el público.

Durante estos 13 años, editaron “Orquesta de Carnaval” (2011), “Altamar” (2013), “Fronterabierta” (2017) y “VIVO” (2020), y el DVD “Amores Tangos VIVO” (2015), premiado como mejor documental en el Primer Festival de Cine Marplatense.

De esta manera, Amores Tangos regresa a Mar del Plata después de tres años y subirá al escenario para reencarnar espíritu festivo que los distingue dentro del género más representativo de Buenos Aires.