Diego Capusotto: “No estoy haciendo televisión porque no está la posibilidad”

El artista se presentará este martes en Mar del Plata en el escenario de Abbey Road junto a Nancy Giampaolo con una especie de “anecdotario”, según definió.

Diego Capusotto vuelve a Mar del Plata este verano junto a Nancy Giampaolo para brindar una charla abierta. En este encuentro “sincero” que tendrá lugar el próximo martes a las 21 en Abbey Road el protagonista compartirá los secretos de sus personajes y su “lado oculto” como tiene todo artista. “Evitaría anunciar con qué se va a encontrar la gente para no andar bocinando antes, es preferible tocar bocina cuando estás por chocar”, señaló para Qué digital previo a la función. También explicó que hoy no está en televisión “porque no está la posibilidad”.

Capusotto regresa a Mar del Plata para vivir una noche de anécdotas, entre alegrías y tristezas. En una propuesta diferente, el actor y humorista repasará su trayectoria, algo que no hace habitualmente a través de las redes sociales porque no le gusta ese tipo de exposición. “Los relatos siempre son interesantes en la medida de qué se dice y cómo está contado. Algo de eso tiene que ver lo que hacemos con Nancy”, anticipó.

“El lado C de Capusotto” en Mar del Plata tendrá una única función el próximo martes 17 de enero a las 21 en Abbey Road, Juan B. Justo 620. Las entradas a $4000 están en venta por Articket o en boletería.

En “El lado C de Capusotto” se combina material audiovisual en donde el propio protagonista brindará detalles poco conocidos con pasajes de su biografía personal y luego mantendrá una charla distendida con el público que se acerque a Mar del Plata. “Creo que no es un espectáculo teatral, es un espectáculo en término de dos personas que están manifestando arriba del escenario algo que tiene que ver con un anecdotario con la vida pero que se puede traducir en algo de que quienes estén escuchando les es cercano y sino solo la fascinación de estar escuchando un relato”, manifestó el artista.

Protagonista de sucesos como “Todo x 2 pesos” (1999) y “Peter Capusotto y sus videos”, el humorista llega a Mar del Plata con la producción de Damián Sequeira. En este formato que estrenó en Buenos Aires, una de las figuras más populares de las últimas décadas explicará sin pruritos detalles de sus creaciones.

Bombita Rodríguez dentro de la organización es la línea opuesta a Patricia Bullrich, siempre fue eso. Y Violencia Rivas no haría terapia, la única que concibe es la terapia intensiva para sus enemigos, según me dijo ella el otro día.

La versatilidad de Capusotto es tal que supo encarnar papeles dramáticos como en “Sol negro”, con Rodrigo de la Serna y Carlos Belloso, pero también hizo temporadas teatrales con Fabio Alberti con “Una noche en Carlos Paz”, escrita por Pedro Saborido y dirigida por Néstor Montalbano, y en el 2006 llegaron a Mar del Plata con “Que noche Bariloche”. También marcó generaciones con su paso en el cine en películas como “Zapada, una comedia beat”, “No llores por mí Inglaterra”, “Kryptonita”, “Chasqui”, “Pájaros volando” y “Peter Capusotto y sus tres dimensiones”.

Si algo destaca a Capusotto es saber elegir de qué trabajar en un medio que puede resultar agresivo, aunque el humorista aseguró que ha hecho programas de televisión que como espectador no le resultaron atractivos. “No estoy haciendo televisión ahora porque no está la posibilidad y porque no necesariamente el programa debe volver en ese medio. Se puede hacer por otro lado y si lo hiciera se llamaría ‘Para todo falta poco’ o ‘Para todo queda poco’, también no está mal ese”, cerró.