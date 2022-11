Durga McBroom por primera vez en Mar del Plata: “A Pink Floyd le debo mi carrera, es mi familia”

Desde su debut en 1987, la vocalista no se detuvo. Con Qué digital adelantó qué sorpresas habrá en el show con The End este sábado en la ciudad.

Este fin de semana, por primera vez Durga McBroom se presentará en Mar del Plata con “The End”, la banda tributo a Pink Floyd. Quien fue la voz femenina de la mítica banda será parte de un espectáculo imperdible que tendrá lugar este sábado en el Teatro Radio City. “Nunca me he presentado ahí, así que estoy muy emocionada de conocer este lugar”, señaló la cantante antes de llegar a la ciudad.

The End con la participación de la vocalista Durga McBroom desembarca en Mar del Plata con un espectáculo internacional. El show será este sábado a las 21 en el Teatro Radio City, de San Luis 1750. Las entradas desde $3000 están a la venta a través de sistema Plateanet y en las boleterías del complejo teatral.

“A Pink Floyd les debo toda mi carrera. Y, por supuesto, como todos nos conocemos desde hace tantos años, son como una familia”, afirmó para Qué digital Durga McBroom previo a la presentación en Mar del Plata.

Desde 1991, The End interpreta la obra de Pink Floyd con una fidelidad y precisión asombrosa, recorriendo los teatros y escenarios más importantes de Argentina y Latinoamérica. En sus más de 30 años, la banda pasó por el Teatro Luna Park, Gran Rex, Ópera, Coliseo e innumerables salas de diferentes países. Recientemente se presentaron en el teatro El Círculo de Rosario y el Gran Rex con localidades agotadas, siguieron en la Casa España de Santa Fe, el jueves repiten en el Rex; el viernes en el Teatro José Asunción Flores de Paraguay y el sábado arriban a Mar del Plata para el disfrute de marplatenses y turistas.

Previo a la presentación de este sábado, la voz femenina de Pink Floyd aseguró que es una gran responsabilidad abordar la obra original y la precisión es una parte fundamental para estar a la altura de un gran show. Además, compartió cuáles son los temas que más disfruta interpretar. “Les sugiero que compren su boleto para venir al espectáculo y averiguar cuáles son las canciones que me encantan. Solo diré que me gusta especialmente interpretar a Mother con The End”, adelantó.

The Pink Floyd Connection es la gira internacional que reúne a The End y Durga McBroom, la destacada vocalista del grupo de rock inglés liderado por Roger Waters y David Gilmour.

McBroom fue la voz femenina de Pink Floyd hasta 1994, su trabajo en vivo quedó registrado en el álbum “Delicate Sound of Thunder” y “Pulse”. Tras esta experiencia continuó junto a David Gilmour sumando su voz en las performances de la carrera solista del guitarrista. “Mi debut en 1987 fue bastante surrealista. Pasé de tocar en lugares con una capacidad de no más de 400 al Omni en Atlanta, que tiene una capacidad de 15.000. ¡Y por supuesto seguí con la banda porque me pidieron que me uniera a la gira! ¿Quién le va a decir que no a Pink Floyd? ¡Yo no!”, compartió la artista sobre sus inicios.

Ahora por fuera de sus proyectos, la música de Pink Floyd junto a The End y Durga McBroom llega a Mar del Plata con un show en el que repasa lo mejor del repertorio de la histórica banda británica. “Recibí un mensaje de Gorgui en Facebook, invitándome a ser su invitada especial”, recordó y agregó: “Es la primera banda tributo que me invita a hacerlo y, como resultado, tienen un lugar muy especial en mi corazón”.

Por último y previo al show en Mar del Plata, Durga McBroom detalló cuáles son los últimos trabajos de los que formó parte. “Tengo una canción llamada ‘Dark Shadows’ con Bjorn Riis, y otra canción llamada ‘Time For A Change’ con Gino Joubert. También estoy en el nuevo lanzamiento de Dave Kerzner llamado ‘The Traveler’, así como en mi álbum con mi hermana Lorelei llamado ‘Black Floyd’”, finalizó.