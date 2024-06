Dynamo Cineclub y una película sobre “el Woodstock argentino”

EL PRESENTE DE DYNAMO CINECLUB

Esta proyección se da en un momento particular del proyecto Dynamo Cineclub, ya que para poder continuar tienen que buscar un espacio alternativo al que actualmente tienen en Santiago del Estero al 2720, donde además cuentan con una biblioteca especializada que se mantiene activa a través de un sistema de membresías.

En Mar del Plata el cine tiene una gran relevancia, ya sea por el potencial de realizadores locales o por los eventos que se realizan en torno al género, y es por eso que el cineasta y fundador del Cineclub, Carlos Müller, apunta a sumar personas que se asocien al Cineclub en la ciudad para seguir proyectando.

“Nos tenemos que ir de casa Dynamo, tenemos un mes para hacerlo que no era lo hablado cuando alquilamos la casa, pero bueno se dio así. Con un poco de amargura pero con optimismo para lo que se viene, he decidido que el emprendimiento siga y comunicarlo para que me ayuden a encontrar un nuevo espacio y a hacer la mudanza. Es momento de apoyar al cine club”, expuso Müller.