El Circo La Audacia, sin certezas de cara a la temporada de verano

El director, Facundo Mosquera, mostró su preocupación de cara al verano tras los anuncios realizados el lunes por autoridades provinciales.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

La incertidumbre respecto a cómo será la temporada para artistas no solo abarca a las salas teatrales. En Mar del Plata quienes llevan adelante el circo “La Audacia” -tras los anuncios del gobierno provincial en el Museo MAR- estiman, sin mayores certezas, que tampoco será habilitada la actividad. “Estamos igual que las salas de teatro independientes supongo que tampoco se va a habilitar”, sostuvo Facundo Mosquera en dialogo con Qué digital.

A siete meses de las medidas de aislamiento, social preventivo y obligatorio (ASPO) por el coronavirus, el director se refirió a la crítica situación que atraviesan y la poca ayuda estatal que recibieron: “No tenemos nada, es una devastación total”, aseguró.

Al igual que lo hicieron diversos sectores y referentes de la cultura desde este lunes a la tarde al conocer la decisión del gobierno provincial con respecto a las proyecciones para la temporada de verano, desde el primer circo independiente de la ciudad manifestaron su preocupación por lo que sucederá con respecto a la actividad.

Si bien el espacio físico donde desarrollan sus espectáculos es una carpa que si se levantan los ruedos a los costados no sería un espacio cerrado, Mosquera, impulsor del proyecto circense, resaltó que “hay incertidumbre por todas partes porque no hay consignas claras”.

Desde que se declararon las medidas de aislamiento ante el avance del coronavirus, desde el circo La Audacia, ubicado frente al Faro de la Memoria, decidieron suspender las funciones y talleres, ejes fundamentales del proyecto. Sin vacaciones de invierno ni shows para escuelas, el grupo artístico está atravesando una situación crítica no solo desde lo económico, sino también desde lo anímico. En este tiempo, se organizaron guardias diarias para cuidar el espacio y solo recibieron ayuda del Estado a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “No tenemos nada, es una devastación total”, aseguró Facundo Mosquera.

Desde el circo, al igual que el sector teatral, sintieron que el discurso de este lunes sobre la actividad en salas teatrales “sonó un poco tajante” y que frente a esas definiciones es “complejo” imaginar la realización de funciones este verano.

A la incierta realidad y la poca claridad en cuanto a la posibilidad de realizar espectáculos como en el caso de La Audacia se suma, según sus integrantes, que el circo es un “sector que históricamente no tuvo apoyo”. Al respeto y a casi ocho meses de inactividad Mosquera sostuvo: “Estamos en lo peor de lo peor”.

La carpa quedó instalada en Avenida los Trabajadores 5701 y en este tiempo se mantuvo con guardias que realizan integrantes del circo, donde han tenido que pedir la ayuda solidaria del publico para cubrir gastos mínimos para el mantenimiento. “Es importante no perder el espacio”, aseguró Mosquera y compartió que en este tiempo cada integrante “sobrevive como puede”. Los malabares se volvieron parte de la diaria y para tener sustento las y los artistas de La Audacia realizan obras de pintura o construcción, además elaboran comida y venden productos.

Con respecto a la ayuda del Estado, Mosquera se mostró escéptico. “Ya he hablado con tantos secretarios de Cultura que no tiene sentido. El otro día me llamó el actual (Carlos Balmaceda) para decirme la nada misma”, señaló y agregó que en el transcurso de estos años el proyecto no pudo contar con el apoyo de la Secretaria de Cultura municipal. “En este momento menos, no nos tiran nada, es devastación total”, manifestó.

A su vez, dada la emergencia sanitaria, el artista marplatense destacó el lanzamiento del Ministerio de Cultura de Nación, “Fortalecer Cultura” pero que en el caso de quienes integran la compañía de circo no sirvió porque en estos meses percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y no cumplen con el requisito para recibir este apoyo económico que les serviría en este momento tan crítico. “La gran mayoría de los artistas quedó afuera de esa ayuda”, insistió.

“No hay nada, se han presentado protocolos pero no hay intención, es una restricción total”, denunció Facundo Mosquera.

Con respecto a la posibilidad de realizar espectáculos al aire libre, consideró que puede llegar a ser una alternativa al costado de la carpa pero “no está muy claro si habilitan, sobre todo para una compañía independiente, si es una super producción por ahí se sostiene”, subrayó. Es que el primer circo de Mar del Plata es una actividad que se gestó de forma independiente, a pulmón y no cuenta con los recursos que exigen, por ejemplo, los autoeventos.

A su vez, Mosquera recordó que de realizar espectáculos al aire libre hay que contemplar el sistema de sonido y tener en cuenta “el clima de Mar del Plata” que por momentos puede llegar a cancelar una función programada con antelación.

Por último, Mosquera admitió que “veían venir” un anunció como el que se realizó en el Museo MAR por lo cual junto a referentes de murgas, teatro y música llevaron adelante días atrás una intervención con el objetivo de visibilizar la angustiante situación que están pasando. “Sentíamos que con las notas al Secretario de Cultura no hacíamos nada, que no va a quedar ni un artista vivo en la ciudad”, cerró.