“El equilibrista” de Mauricio Dayub regresó a Mar del Plata con funciones plenas

Por tercer verano consecutivo y a sala llena se presenta todos los lunes en el Teatro Atlas con el multipremiado unipersonal.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de haber recorrido Uruguay con “El equilibrista”, Mauricio Dayub regresó a Mar del Plata por tercer verano consecutivo. El compromiso del actor volvió en una temporada plena, sin restricciones ni aforos por la pandemia. La máquina ilusoria que construyó se completa con el público que llena la sala y ovaciona cada función.

“El equilibrista” volvió a Mar del Plata y le quedan dos funciones: este lunes 13 a las 21 y el 20 de febrero a las 20 en el Teatro Atlas, de avenida Luro 2335. Las entradas a $4500 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo.

“Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo”, compartió Dayub en una nota previa con este medio sobre la pieza teatral que indaga sobre su historia familiar.

Quería hacer un espectáculo con determinadas características, cuando arranqué decía que el teatro se había adulterado, que todo subía arriba del escenario pero no era teatro. La forma de contar en ‘El Equilibrista’ tiene ese deseo de devenir en el teatro. Se construyó un estilo a través de distintas cosas para contar un todo

Con esta obra, Mauricio Dayub obtuvo el premio Ace de oro 2019 y el premio Ace como Mejor Actor en Unipersonal y además César Brie obtuvo el galardón como Mejor Director. Por otro lado, durante la temporada teatral 2020, la obra fue reconocida por el jurado de la Secretaría de Cultura en los Premios José María Vilches. Y además, la pieza recibió el premio Estrella de Mar de Oro, pero también fue premiada en el rubro Iluminación, Mejor Unipersonal, Mejor Actuación Protagónica Masculina de Drama y/o Comedia Dramática. A su vez, obtuvo el Premio Konex 2021 y dos premios Trinidad Guevara.

“Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía ‘frágil’. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía ‘frágil’. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”, señala en la sinopsis el protagonista de esta conmovedora obra de teatro.

La autoría de “El equilibrista” es de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub, en tanto cuenta con la dirección de César Brie. El unipersonal es una pieza sumamente artesanal y entrañable que cuenta también con diseño de escenografía móvil y vestuario a cargo de Gabriella Gerdelics. El diseño de fondo lumínico es de Graciela Galán y la iluminación está a cargo de Ricardo Sica. La musicalización, de Pablo Brie.