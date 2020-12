“El Equilibrista” vuelve a hacer temporada en Mar del Plata

El premiado unipersonal de Mauricio Dayub se presentará, cumpliendo protocolos, desde este sábado a las 21 en el Teatro Atlas, Luro 2335.

Mauricio Dayub, "el equilibrista". (Foto: archivo / Qué digital)

Luego la exitosa temporada del año pasado que contó con el reconocimiento de distintos premios, este verano regresa “El Equilibrista” a Mar del Plata. El galardonado unipersonal de Mauricio Dayub se presentará desde este sábado a las 21 en el Teatro Atlas, ubicado en Luro 2335.

Por la pandemia, las funciones se realizarán en la sala del Teatro Atlas, ubicada en Luro 2335. Las entradas mantienen los valores del año pasado, tienen un valor de $1000 a $1300 y se pueden adquirir a través de www.plateanet.com. Y a partir de enero, las funciones solo tendrán lugar de viernes a domingo en el mismo horario.

A pesar de ser una temporada teatral atípica por la pandemia de coronavirus, la producción de “El Equilibrista” volvió a apostar por Mar del Plata para presentar el espectáculo que logró cautivar al público el verano pasado.

“El teatro es seguro con cuidados, ventilación, limpieza, distancia, barbijo y alcohol”, señalaron desde la producción en la previa a la función que dará inicio a la temporada y agregaron: “No seremos tantos pero la fiesta será la misma”.

“Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”, señala en la sinopsis el protagonista de esta conmovedora obra de teatro.

“Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo”, indicó Dayub sobre la pieza teatral que es un retrato de su vida y su familia.

La autoría de “El equilibrista” es de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub, mientras que la obra cuenta con la dirección de César Brie. El unipersonal cuenta también con diseño de escenografía móvil y vestuario a cargo de Gabriella Gerdelics. El diseño de fondo lumínico es de Graciela Galán y la iluminación está a cargo de Ricardo Sica. La musicalización, de Pablo Brie.

Es importante destacar que con esta obra Mauricio Dayub obtuvo el premio Ace de oro 2019 y premio Ace como Mejor Actor en Unipersonal y César Brie como Mejor Director. Por otro lado, durante la temporada teatral 2020 fue reconocida por el jurado de la Secretaría de Cultura en los Premios José María Vilches 2020. Además, recibió el premio Estrella de Mar de Oro, pero también fue premiada en el rubro Iluminación, Mejor Unipersonal, Mejor Actuación Protagónica Masculina de Drama y/o Comedia Dramática.

Cabe recordar que en el teatro independiente Dayub fue autor, actor y productor de una de las obras emblemáticas y premiadas como “El amateur”, ganadora de 17 premios, realizada en todos los países de habla hispana, obra de la cual se hicieran tres ediciones del libro y una versión cinematográfica.

Mientras tanto, en el teatro comercial, protagonizó la comedia más vista de la historia del teatro argentino, “Toc Toc” con más de 2.700 funciones en sus nueve temporadas consecutivas. En 2021, también estrenará en el teatro comercial “Los inmaduros”, donde dirige a Adrián Suar y a Diego Peretti.

Por último, también se lo podrá ver actuando en breve en la película “El cuaderno de Tomy” que se estrenará por Netflix, dirigida por Carlos Sorin, donde participa como actor.