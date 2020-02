(Fotos: Qué digital)

Los Premios Estrella de Mar 2020 tuvieron en “El equilibrista”, de Mauricio Dayub, a la gran ganadora de la noche al quedarse con el Estrella de Mar de Oro 2020. Además, también la obra fue galardonada en los rubros al Mejor Unipersonal, Iluminación y Actuación protagónica masculina de drama. Cabe destacar las obras más premiadas fueron: “Trastorno”, de Pompeyo Audivert; la comedia “Departamento de Soltero” y “La Fiesta Inolvidable”.

Aclamada por el público de miércoles a domingo en la en la Sala Bristol y con numerosas premiaciones desde su estreno, Dayub y su unipersonal fueron los grandes protagonistas de los Estrella de Mar 2020 con tres distinciones y la máxima distinción de la noche. “Es un galardón que me enorgullece. Cuando uno coincide con el público, el teatro se completa. Uno trabaja para llegar al corazón de la gente y cuando se logra, como en este caso, dan muchas ganas que llegue el día de la función para que se concrete”, manifestó emocionado ante la prensa.

Días atrás, Dayub habló en exclusivo con Qué digital, en el marco de otra distinción como lo fueron los José María Vilches 2020, donde aseguraba que “al teatro lo voy haciendo casi siempre por necesidad, siempre me surge por algo que necesito claramente. No podría decir cómo voy a seguir trabajando a futuro porque va a ser cómo necesite, según el estado en el que me encuentre”. Y finalmente esa necesidad se convirtió en el espectáculo más premiado de la temporada marplatense.