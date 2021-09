El Festival de Cine de Comedia apunta a recuperar “el ritual de meterse en la sala”

Este sábado en el Museo MAR con entrada gratis comienza la séptima edición del Funcinema. Mex Faliero dialogó con Qué digital sobre los desafíos y regaló cinco recomendaciones.

Después de un año y medio, este fin de semana regresa el Festival Internacional de Cine de Comedia Funcinema. Este sábado a las 15 con entrada libre y gratuita el Auditorio del Museo MAR abre sus puertas para que realizadores y el público se divierta. “Buscamos darle a la gente la posibilidad de volver al cine y a los realizadores de mostrar su película ante una audiencia física”, afirmó en dialogo con Qué digital Mex Faliero, uno de los organizadores.

La pandemia de covid-19 impuso cambios en hábitos o costumbres y el festival de cine de comedia no fue ajeno a eso. En este sentido, Faliero reconoció que desde la organización optaron por eliminar la competencia y convocar a invitados de otras regiones. “Este año será ir a mirar películas, recuperar el ritual de meterse en la sala con otras personas”, sostuvo.

Es importante recordar que la séptima edición del festival de cine de comedia de Funcinema, se desarrollará a lo largo del mes todos los sábados, con doble función y domingos en una única presentación. El acceso será por orden llegada y bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios aplicados para actividades culturales. Durante el ingreso y la estadía será obligatorio el uso de tapaboca nariz y la sanitización de manos. No estará permitido el consumo de bebidas y alimentos, y dentro de la sala se deberá respetar el distanciamiento entre butacas.

Por otro lado, este año entre las cincuenta y cuatro producciones que forman parte de la programación se desatacan producciones realizadas en Mar del Plata: “Arriba la birra” y “El rey del bagayo”. El crítico de cine destacó que estas propuestas “encuentran comicidad en los límites del documental, uno desde el falso documental para retratar algo que es identitario de la ciudad y el otro desde algo fundamental en el género: encontrar un personaje y darle un marco preciso”.

Es importante destacar que el Festival Internacional de Cine de Comedia “Funcinema” es autogestionado y cuenta con importantes apoyos institucionales. “Provincia nos cede la sala del Museo MAR, que nos da un marco técnico y estético invalorable; el Incaa nos reconoce como festival nacional y nos incluye en su nómina; y el Emtur nos brinda difusión”, señaló Mex.

Previo al inicio del séptimo Festival, desde la organización sienten que hay una necesidad de volver a las salas de cine pero por otro lado “hay una necesaria cautela y los números de venta de entradas en el circuito comercial demuestran que el regreso es moderado”. “En algún sentido experiencias como las de Funcinema servirán como termómetro”, concluyó Mex Faliero.

PROGRAMACIÓN SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 Sábado 4

15:00| Cortos hispano-argentinos: “Gualicho” de Damián Mastroleo (Argentina / 4 minutos), “Polter” de Alvaro Vicario (España / 11 minutos), “Racismo positivo” de Pedro Rudolphi (España / 5 minutos), “El médium” de Matías Marra (Argentina / 20 minutos), “Sin filtro” de Manu Montejo (España / 4 minutos), “Mi padre muerto” de Roberto Porta (Argentina / 15 minutos), “Youtubeception” de Esteban Wolfenson (Argentina / 4 minutos), “La última flor” de Jorge Croce (Argentina / 9 minutos), “Arriba la birra” de Rodrigo Vega Laffranconi (Argentina / 13 minutos), “Globo” de José Antonio Campos (España / 8 minutos). 17.30| programa de cortos internacionales: “Rebooted” de Michael Shanks (Australia / 13 minutos), “On the road” de Blomme Molenstra (Bélgica / 5 minutos), “Pile poil” de Yvonnick Muller y Lauriane Escaffre (Francia / 21 minutos), “Delito de odio” de Palo Vara (España / 6 minutos), “Housekeeping” de Andrew Margetson (Inglaterra / 18 minutos), “Alunizaje” de Melany Mora (Costa Rica/ 8 minutos), “Cristiano” de Adán Pichardo (España / 11 minutos). Domingo 5 17.30| programa de cortos españoles con “Delito de odio” de Palo Vara (6 minutos), “Loca” de María Salgado Gispert (15 minutos), “Colada” de Ibon Hernando (9 minutos), “Mad In Xpain” de Coke Riobóo (13 minutos), “Una vida asegurada” de Jesús Martínez (13 minutos), “El monstruo invisible” de Javier Fesser y Guillermo Fesser Perez de Petinto (29 minutos) y “Calvario” de Lluis Margarit (12 minutos).

-¿Cómo llegan a esta séptima edición de Funcinema?

-La verdad que fue un proceso tan largo, que atravesamos todas las etapas emocionales, como Homero en aquel capítulo de “Los Simpson” en el que le anuncian que se va a morir y pasa de la negación a la resignación en cuestión de segundos. Fue tan complejo todo, hubo tantos pasos para atrás y para adelante a lo largo de un año y medio, que finalmente tener la posibilidad de reencontrarnos en una sala de cine con los espectadores nos obliga a llegar con el mejor ánimo del mundo y la expectativa bien alta de que el Festival sirva como una suerte de alivio para mucha gente, y en eso incluimos a los realizadores que tienen la oportunidad de mostrar su película en una pantalla grande.

-¿En qué pusieron las fichas para poder concretar el festival este año?

-Por nuestro lado nos concentramos exclusivamente en retomar la gimnasia de organizar el Festival, porque invariablemente uno se desalienta y perdés el ritmo de trabajo que habías ganado a lo largo de todas las ediciones. Se te termina un objetivo y de repente se te hace un vacío que te lleva por todas las emociones. Pero también en darle a la gente la posibilidad de volver al cine y a los realizadores de mostrar su película ante una audiencia física. Por eso desistimos de la competencia, que le pone otro espíritu al Festival. Este año será ir a mirar películas, recuperar el ritual de meterse en la sala con otras personas. Creo que eso pasa en Funcinema y pasa en todas las actividades culturales o deportivas que, por suerte, van regresando a la normalidad paulatinamente.

-¿Hay una necesidad de ir y asistir a las salas de cine?

-Por un lado creo que sí, porque es algo inconsciente: somos seres sociales y tratar de sobrevivir en pandemia, que es a lo que algunas autoridades nos invitaron como si solo fuéramos algo que apenas respira, nos agotó y necesitamos salir, relacionarnos. Nos define aquello que hacemos, no la forma en que sobrevivimos sin hacer nada. Ahora bien, también me parece que hay una necesaria cautela y los números de venta de entradas en el circuito comercial demuestran que el regreso es moderado, se da más en algunos sectores etarios que en otros, y es comprensible. En algún sentido experiencias como las de Funcinema servirán como termómetro.

-¿Cuáles fueron las premisas para llevar adelante esta edición del festival de cine de comedia?

-La premisa principal fue no emocionarnos y saber que era un paso a paso. Porque podíamos tener todo organizado y, de repente, una nueva cepa te podía tirar todo abajo en razón de horas, con nuevas restricciones.

-¿Qué tuvieron que relegar?

-En ese sentido decidimos desistir de la idea de competencia de cortos y de invitados, porque para nuestro equipo reducido iba a ser un esfuerzo de producción muy grande para someterlo al azar de la pandemia. También es cierto que entendemos la situación general y pedir apoyos comerciales para cubrir los gastos que significa la presencia de invitados en un festival iba a ser una tarea en vano. Hay muchas necesidades, para peor en sectores que han sufrido mucho todo este tiempo como el hotelero o el del transporte. Y otra cosa que relegamos fue que por cuestiones organizativas del Museo, este año tuvimos que llevar al Festival a un formato casi de ciclo, a lo largo de un mes, con menos proyecciones. Por eso el corte de selección de material fue más abrupto, quedó muchísimo afuera. Estamos pasando casi la mitad del material que proyectamos en las últimas dos o tres ediciones.

-Con toda esta situación ¿Sienten que el público tiene la necesidad de divertirse?

-Eso es algo que se dice mucho y debe ser cierto. Digamos que en un país como Argentina uno tiene la necesidad de reírse siempre, aunque si tenemos un humor enroscado puede que nos den motivo suficiente como para reírnos a carcajadas todos los días. Ojalá la gente tenga la necesidad de reírse y que elijan Funcinema para descomprimir. Y, obvio, esperemos que nuestra selección ofrezca esos momentos de risa que todos necesitan. Aunque, aviso, siempre se filtra alguna comedia dramática que nos hace llorar un poco.

-¿Qué creen que falta en la ciudad para que haya más producciones audiovisuales?

-Hay algo concreto, pero que nadie menciona porque en los espacios artísticos y culturales hablar de plata parece un pecado, aunque después todos corran por subsidios. Me parece que algunas ideas que se están poniendo en práctica ahora desde el Estado municipal, como encuentros de capacitación y formación, son necesarios, más todavía en un universo audiovisual que todavía muestra demasiadas dosis de artesanía mal entendida y precariedad. Ahora, en el fondo, lo que precisan los realizadores de la ciudad para poder filmar con mayor asiduidad es presupuesto. Y si la Comuna no cuenta con dinero porque antes hay múltiples necesidades básicas que se deben cubrir, al menos se debería trabajar en una figura como la del mecenazgo que ha dado muy buenos resultados en otros distritos.

-¿Cuentan con algún apoyo para llevar adelante el evento?

-Contamos con apoyos institucionales que son fundamentales para nuestro desarrollo. Provincia nos cede la sala del Museo MAR, que nos da un marco técnico y estético invalorable; el INCAA nos reconoce como festival nacional y nos incluye en su nómina; y el Emtur nos brinda siempre difusión, que es clave para que una producción autogestionada como esta trascienda las fronteras de sus propias limitaciones comunicacionales. Otros años, cuando necesitamos traer invitados, contamos con la ayuda de empresarios gastronómicos, hoteleros y transportistas que nos han facilitado lo operativo para poder recibir bien a la gente. Y no quiero dejar de mencionar a los medios, que siempre nos han difundido y son una pata indispensable para que esto funcione. Pero no contamos con apoyos pecuniarios, un poco por nuestra propia incapacidad para “vender” el Festival y otro tanto porque el mercado marplatense es sumamente difícil.

-¿Si tuvieras que recomendar cinco propuestas para ver este festival cuáles serían?

-Me gustan mucho la animación “Rebooted”, que es un homenaje hermoso al cine y a los marginados; el corto español “Cristiano” con su desprejuicio; “Waffle”, que es una comedia con todo el timing pero se va poniendo cada vez más macabro; el largo canadiense “James Vs his future self”, que juega inteligentemente con todo lo que el cine nos enseñó de los viajes en el tiempo; y una doble recomendación, los marplatenses “Arriba la birra” y “El rey del bagayo”, porque encuentran comicidad en los límites del documental, uno desde el falso documental para retratar algo que es identitario de la ciudad y el otro desde algo fundamental en el género: encontrar un personaje y darle un marco preciso.

REBOOTED



EL REY BAGAYO

ARRIBA LA BIRRA