El Festival Internacional de Cine de Comedia “Funcinema” regresa al Museo MAR

Llega la séptima edición tras la suspensión del año pasado por la pandemia. Se realizará los sábados y domingos de septiembre con entrada libre y gratuita.

Luego de una pausa forzada por las restricciones ante la pandemia de covid-19, finalmente la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia “Funcinema” se realizará en septiembre en el auditorio del Museo MAR, con entrada libre y gratuita, aunque con un formato diferente, ya que las proyecciones se harán los sábados y domingos a lo largo de todo el mes.

En el 2020 la edición de festival -que es organizado por el sitio web de crítica cinematográfica funcinema.com.ar– no se pudo concretar ya que desde la organización del evento consideraron que no estaban dadas las condiciones a raíz de la situación sanitaria y por las restricciones decidieron postergarlo. Este año, en cambio, ante la amplitud de los aforos en salas y centros culturales, optaron por realizar el ciclo aunque con un formato distinto: en lugar de una semana como se realizaba habitualmente, en esta oportunidad se podrán ver películas de comedia todos los sábados y domingos del mes en el Museo MAR, ubicado en López de Gomara y la costa.

Sin dudas que para la organización, la de este año será una edición muy especial y el principal objetivo es promover el reencuentro de los espectadores con la actividad cinematográfica, respetando todos los protocolos sanitarios. El acceso a la sala será por orden de llegada y hasta cubrir el aforo permitido por las autoridades.

En este sentido, Mex Faliero, uno de los organizadores del evento compartió con Qué digital las sensaciones de cara a la edición de este año: “La expectativa está puesta en ver cómo reacciona la gente y si tiene ganas de participar”.

En cuanto a las proyecciones, las mismas se realizarán dos los sábados 4, 11, 18 y 25, mientras que los domingos 5, 19 y 26 habrá solo una función. Es importante recordar que el domingo 12 no habrá festival debido a que ese día se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Que sea solo los fines de semana le da más la lógica de un ciclo. Por ahí el festival, que son cinco días de corrido, te da esa cosa enfervorizada que invita a que la gente se involucre más”, consideró Mex Faliero aunque sostuvo: “Había que hacerlo porque ya dos años sin festival nos pinchaba mucho”.

DE ARGENTINA A INGLATERRA: 54 PELÍCULAS PARA REÍR

En concreto, la programación del 7° Funcinema estará integrada por 54 producciones: 51 cortometrajes y 3 largometrajes, lo que incluye 16 películas nacionales. “Fue una selección difícil, como siempre, ya que llegaron más de 220 producciones de todo el mundo”, reconoció el crítico de cine. La grilla con los horarios de las proyecciones se conocerá en los próximos días.

En ese sentido, la programación contará con tres largometrajes: “All about who you know” de Jake Horowitz y James Vs, “His future self” de Jeremy LaLonde -ambas propuestas de Canadá- además del documental argentino “Papelito” de Sebastián Giovenale.

Además por Argentina se verán los cortos “Arriba la birra” de Rodrigo Vega Laffranconi y “El rey del bagayo” de Matías Irigoin, ambos marplatenses. También se podrán ver “El médium” de Matías Marra; “En sesión” de Gonzalo Mellid; “Falsa alarma” de Juan G. Rodríguez; “Gualicho” de Damián Mastroleo; “La última flor” de Jorge Croce; “Los pájaros” de Natalio Pagés; “Mi padre muerto: una comedia y Mono” de Roberto Porta; “Necesitamos un tiempo” de Alejo Rébora; “Un 6” de Mariano Alvarez Coria, Sergio Parrella y Fernando; “Velada de ajedrez en el museo” de Andrés Llugany; “Yo puedo explicártelo” de Hernán González y “Youtubeception” de Esteban Wolfenson.

También se lucirán cortos latinoamericanos como “Alunizaje” de Melany Mora (Costa Rica) y “Mercado” de Omar Pérez Carrillo (México). A su vez, habrá producciones norteamericanas de la mano de “Blocks” de Bridget Moloney; “Meats” de Ashley Williams; “Moneybag head” de Patrick O’Brien; “Stormchaser” de Gretl Claggett y “Waffle” de Carlyn Hudson.

Asimismo, los fines semanas de septiembre, el público podrá disfrutar de películas de España. Así, se proyectarán los cortos “Calvario” de Lluis Margarit; “Colada” de Ibon Hernando; “Confeti” de Mila Luengo y Sergi Miralles; “Delito de odio” de Palo Vara; “El monstruo invisible” de Javier Fesser y Guillermo Fesser Pérez de Petinto; “Globo” de José Antonio Campos; “Guarda” de Pablo Arreba; “Loca” de María Salgado Gispert; “Los olvidables” de Laura Calavia Safont; “Mad In Xpain” de Coke Riobóo; “Mujer sin hijo” de Eva Saiz; “Nulíparas” de Fabia Castro; “Polter” de Alvaro Vicario; “Racismo positivo” de Pedro Rudolphi; “Sin filtro” de Manu Montejo; “Sociales” de Eneko Botana; “Tu día de suerte” de Fele Martínez y “Una vida asegurada” de Jesús Martínez.

A su vez, habrá una importante delegación francesa con los cortos “Les baleines ne savent pas nager” de Matthieu Ruyssen; “Lauriane Escaffre, So long, Paris!” de Charles Dudoignon-Valade y “Teen horses” de Valérie Leroy.

Por último, se proyectarán propuestas de comedia inglesa con “Housekeeping” de Andrew Margetson y “Water off a duck’s back” de Thomas Morelli. Y finalmente, se podrá ver “Just a momento” de Evgeny Shevchenk (Rusia);“On the road” de Blomme Molenstra (Bélgica); “Rebooted” de Michael Shanks (Australia) y “The jackpot” de Alice von Gwinner (Alemania).