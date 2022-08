El ilustrador y músico Facundo Burghi invita a divertirse con su arte

En una charla con Qué digital, el artista compartió cómo surgió “Buscando a Wally MDP” y su presente con la banda Fantasía Utópica y el proyecto “Utopic News”.

(Foto: Somos Necesarios)

Astor Piazzolla, la familia Weinbaum de MDQ para todo el mundo, Nora Vega, Alfonsina Storni, Guillermo Vilas, Juan Curuchet y Norbert Degoas son algunos de los personajes que a través de su cuenta de Instagram el ilustrador y músico marplatense Facundo Burghi popularizó y busca integrar en su proyecto “Buscando a Wally MDP”. Es solo una de las facetas de un artista inquieto que además integra la banda Fantasía Utópica y el proyecto “Utopic News” porque, como él define, “el humor y la música, son dos aspectos infaltables” en su vida.

En los últimos años y más aun con el avance de la pandemia, Instagram se convirtió una red social con importante tráfico de contenido a nivel global. Hay personas que saben capitalizar este espacio, como Facundo Burghi, un ilustrador marplatense que a través de su cuenta logró salir adelante ante una situación crítica y con la interacción de sus seguidores decidió llevar adelante “Buscando a Wally MDP”.

La iniciativa surgió tras un robo en la puerta de su casa, al corroborar que faltaba la batería recién comprada en el auto que heredó de su abuelo. Facundo se frustró y decidió canalizarlo a través de ilustraciones. “Venía invirtiendo billete tras billete en mi auto y cuidándolo muchísimo, por lo que esta situación me hizo sentir muy enojado y cansado, así que decidí poner en uso mi cuenta de Cafecito, que es una página donde uno puede recaudar fondos de una manera tan amena como invitar un café simbólico”, explicó para Qué digital.

Desde su cuenta personal decidió compartir historias de manera humorística en donde hacía chistes con la situación de la batería del auto y los gastos que tenía por delante. “El objetivo que compartía era poder comprarme una batería nueva, ya que el seguro del auto no me la cubría y no tenía la plata en ese momento para poder comprarla”, señaló. A partir de eso y de la interacción que surgió con el público, el ilustrador primero ofreció hacer caricaturas de personas en formato Simpson. La recepción fue tal que unió todos los pedidos en una sola imagen.

“Una amiga, a la que había ilustrado respondió una historia mía en donde le preguntaba a la gente qué otro estilo de dibujo les gustaría que hiciera y ella nombró ‘Buscando a Wally’, y gracias a eso se me ocurrió la idea de dibujar a cada persona en un mapa gigante de la ciudad en donde pudieran buscarse a sí mismos y a Wally al mismo tiempo. Así fue como nació este proyecto”, reconoció Burghi.

La idea principal era poder ilustrar a cada persona que quisiera participar, colaborando con lo que pudieran. “Cada diez personajes aparece un ícono local”, indicó y agregó: “El primero en aparecer fue Ernesto Carci, el patinador alegre de la costa, quien fue elegido como el Wally de este proyecto a través de una votación de Instagram. Todo lo consulto con la gente, por lo que es un proyecto absolutamente interactivo”.

Otros íconos que aparecieron fueron: Norbert Degoas, El Jesús del centro, la familia Weinbaum de MDQ, Astor Piazzolla, Nora Vega, Alfonsina Storni, Guillermo Vilas, Juan Curuchet, entre otros. El objetivo inicial era llegar a 100 personajes, pero ya van anotadas casi 200 para participar, por lo que con su público establecieron que el proyecto concluirá al llegar a dibujar a 300 personas.

“Estos personajes son presentados individualmente, pero todos van a aparecer en un mapa final de la ciudad, en donde puedan buscarse a sí mismos, a los íconos y a Wally (el patinador)”, adelantó. En cuanto al dibujo de Mar del Plata, detalló que el mapa contará con todos los lugares icónicos marplatenses.

LA MÚSICA: SIEMPRE SE VUELVE AL PRIMER AMOR

“Mi objetivo principal de vida es poder vivir de la música. Amo hacer música, siento que es lo más cercano a la magia”, manifestó Facundo Burghi. Así en el 2015 junto a Lautaro Secilio conformaron Fantasía Utópica. Se habían conocido un año antes, justo cuando Facundo había decidido irse de la banda de su adolescencia. “El problema clásico, mis amigos lo tomaban como un hobbie pero yo quería formar un proyecto serio. Uno de los miembros de esa banda llamada ‘Hopes Alive’, Juan Pocorena, me acompañó cuando le comenté de formar algo nuevo con un chico que tocaba el piano y el violín de manera espectacular”, reconoció.

Después de muchos años de trabajo, en el 2020 la banda lanzó el primer álbum “Realidad Distópica”, como contraparte total al nombre de la banda. “Dejamos de ser un trío para gradualmente convertirnos en un quinteto. Lautaro Secilio continúa en el teclado y el violín y Facundo en la guitarra y la voz y a ellos se sumaron Vicky Ivani en segundo violín, coros y bajo; Nahuel Arrúa en bajo y guitarra y Jose Aiello en batería.

“Este año pudimos lanzar dos videoclips de canciones de nuestro primer álbum y planeamos sacar el tercero en los próximos meses, pero este con la primera canción oficial de nuestro segundo álbum a salir a fin de año”, resaltó el artista multifacético.



Fantasía Utópica se podrá disfrutar en vivo el próximo domingo 18 de septiembre en El Argentino Bar, ubicado en Chacabuco 3627. “Compartimos fecha con músicos muy talentosos como Nacho Contreras y la banda TheMoriRussoExperience”, invitó

En simultáneo, hace dos años Facundo también lleva adelante “Utopic News”, un proyecto ligado con la banda que se define en Instagram como “Tu medio de desinformación preferido”. “Cuenta con la premisa musical, pero también me permite incursionar en otras actividades que siempre me entretuvieron. En este proyecto conviven el humor y la música, dos aspectos infaltables en mi vida. Es formato pseudoradial, realizamos entrevistas a músicos, hacemos sketch y cubrimos eventos”, agregó.

“Comencé a hacer entrevistas a artistas gracias a la gente de FTM producciones, con quienes tenía un trato laboral y me permitieron avanzar con la idea que les propuse de poder cubrir los eventos que desarrollaban en la ciudad, ya que nadie lo hacía. Luego de cuatro entrevistas en el verano cayó la pandemia, y todo el mundo comenzó a entrevistar a todo el mundo”, recordó con ironía.

Más tarde en el proceso se unieron de manera virtual el baterista José Aiello y Eve Rodríguez. Así, llevaron adelante un programa de radio juntos mientras, en simultáneo, él seguía generando contenido humorístico. “Al finalizar el programa y buscar diferentes radios y presupuestos por la ciudad, decidí armar una especie de estudio en la habitación de mi casa. Eve y José me ayudaron en todo este proceso y juntos formamos el equipo estable de Utopic News”, compartió. Por último, apareció Nahuel Arrua, quien actualmente es bajista de Fantasía Utópica pero primero estuvo presente en este proyecto.

El nombre del proyecto y la idea inicial surgió de un video de sketch humorístico y musical que hicimos para mi banda Fantasía Utópica, en el cual creamos un medio falso para un video titulado como ‘Utopic News’.

Al trazar un balance de su presente profesional, Facundo consideró que como dibujante atraviesa un buen momento. “Estamos en la era visual y la imagen tiene un solo idioma. He realizado trabajos para gente de otros países y todos necesitan que la imagen acompañe a sus productos. En Mar del Plata hay mucha movida de artes visuales y cada vez más. Siento que se respeta a la profesión”, reconoció.

“En la parte musical es diferente. Tenemos una economía difícil en el país, eso es lógico, pero se complica mucho a la hora de presentarse a tocar en lugares. Siento que con la pandemia varios lugares ofrecen cachet y tratos justos, pero el sector musical está muy limitado en la ciudad. Siempre son los mismos lugares y la misma gente”, cerró.