El Museo MAR participa de forma virtual del “Museum Week”

El evento internacional que reúne las principales salas del mundo se desarrollará hasta este domingo a través de las redes sociales.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Durante esta semana el Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR forma parte del evento internacional “Museum Week”, un encuentro que ante el avance de la pandemia de coronavirus se realiza a través de internet con la participación de museos, galerías y espacios de arte de todo el mundo.

El “Museum Week” es un evento a nivel mundial que se creó en 2014 a partir de la iniciativa de doce museos franceses y cada año se promueve una causa internacional. En esta octava edición, desde la organización señalaron que “durante siete días, las instituciones culturales y el público serán invitados a ser creativos con sus teléfonos inteligentes”.

En este marco, desde la organización de la #MuseumWeek solicitaron que realicen diferentes propuestas a su red de más de 6.000 instituciones culturales, entre los que se encuentra el Museo MAR, y al igual que el año pasado el eje es “7 días, 7 temas, 7 hashtags”.

A partir de esta invitación, el Museo MAR ofrecerá diariamente a través de sus redes sociales una serie de propuestas artísticas transversales de divulgación, información, participativas y pedagógicas. Según compartieron, los principales objetivos tienen que ver con llegar al público conectado que no está interesado en la cultura y el arte exponiéndolo a contenidos culturales originales, y a su vez incentivan el espíritu de creatividad y creación para quienes trabajan en las instituciones, y particularmente en las personas más jóvenes.

Así, y durante esta semana el Museo MAR ofrecerá contenidos a través de sus redes sociales para interactuar en torno a 7 hashtags: el lunes compartieron #ÉraseUnaVezMW, el martes se realizó #TrasBambalinasMW y este miércoles ofrecieron contenido con #LaMiradaDeLaInfanciaMW.

Para este jueves tienen previsto compartir #EurekaMW, el viernes #TitúlaloMW, en tanto que el fin de semana culmina la participación en el evento con dos propuestas. Por un lado, este sábado realizarán #ElArteEstáEnTodasPartesMW y el domingo será el cierre con #PalabrasParaElFuturoMW. Quienes deseen obtener más información pueden ingresar en la página web: www.gob.gba.ar/museomar.

La pandemia de coronavirus impactó en diferentes sectores a nivel socioeconómico por lo cual millones de personas se refugiaron en la cultura como una fuentes de consuelo y conexión. “En tiempos de crisis, aún más, el apoyo a las industrias creativas es crucial, como lo es el propio espíritu de la creatividad, en todas sus formas”, consideraron. Por lo cual, Culture For Causes Network, una asociación sin fines de lucro que apoya causas de interés general en nombre de organizaciones nacionales, europeas e internacionales, y ResiliArt de la Unesco, una fundación filantrópica con ambiciones internacionales, nómadas, no coleccionistas y digitales, así como el programa ResiliArt de la Unesco se unieron y organizaron la octava edición de #MuseumWeek 2021.