El Plan de la Mariposa y un show para “desahogarnos un poco entre todos”

En plena gira y a días de regresar con un show a Mar del Plata, Sebastián Andersen conversó con Qué digital sobre “Estado de Enlace” y los recitales en pandemia.

(Foto: prensa Rubén Arzamendia)

Tras el éxito en el Teatro Buenos Aires y en el marco de una gira por el interior del país, “El Plan de la Mariposa” regresa a Mar del Plata en un show presencial íntimo y único. El próximo sábado 11 de septiembre a las 20 en el Teatro Radio City, de San Luis 1750, seguidores y seguidoras de la banda compartirán en vivo su nuevo disco “Estado de Enlace”.

“Es un momento que disfruto mucho de vivir, eso de compartir la música y tocar en Mardel que siempre nos reciben con mucha onda y se cantan todo, es un público tremendo. Tengo la expectativa de ir allá a desahogarnos un poco entre todos“, sostuvo Sebastián Andersen, voz de la banda, en diálogo con Qué digital.

Luego de actuar por primera vez en el Teatro de Buenos Aires con entradas agotadas en julio y sumar una nueva función para el 17 de septiembre, El Plan de la Mariposa vuelve a Mar del Plata para presentar su nuevo disco “Estado de Enlace”. El recital tendrá lugar el próximo sábado 11 de septiembre a las 20 en el Teatro Radio City, de San Luis 1750, y las entradas desde $1400 se pueden adquirir en la boletería del teatro y en Plateanet.

El Plan de la Mariposa está integrada por Sebastián Andersen en voz, Camila Andersen en voz, Valentín Andersen en guitarras y voz, Máximo Andersen en teclado, Santiago Andersen en violín, Andrés Nör en bajo y Julián Ropero en batería.

En este 2021 aún atravesado por la pandemia del coronavirus la banda fundada por los cinco hermanos Andersen realizó shows en Necochea, Rosario, Santa Fe, Paraná, Río Cuarto, Córdoba, La Plata y en la Patagonia.

Y recientemente realizaron el lanzamiento de “Enlace en Estado Vivo”, una sesión y álbum doble en vivo del registro de su singular show por streaming que se realizó en noviembre pasado, en el marco de una puesta escenográfica distinta. “Queríamos dejar un material donde estuviéramos tocando, haciendo lo que nos gusta hacer y que la cámara estuviera como espiando esa cosa de tocar en círculo, esa situación es el hábitat normal”, compartió el cantante.

“Enlace en Estado Vivo” son 22 canciones, divididas en dos discos de 11 temas grabado y mezclado por Santiago McCarthy. La primera parte se centraliza en las canciones más “luminosas” y reconocidas del grupo, mientras que en la segunda se escucha el costado más “psicodélico”, incluyendo las canciones “Agradecimiento (La danza de la realidad)” y “La Ofrenda”, grabadas durante la experiencia colectiva “Demos en Aislamiento”, realizada en cuarentena.



En este último trabajo, el grupo continúa con su forma integral y autogestiva de realizar su arte, participando activamente en todos los aspectos de la realización tanto musical como audiovisual. En esta oportunidad, Santiago Andersen se encargó puntualmente en el arte visual del disco, para el que realizó pinturas y así completó el universo estético de la obra.

A lo largo de este álbum doble interpretan toda su última obra “Estado de Enlace” sumada a reversiones de una elegida selección de canciones de sus discos anteriores. Y, en ese marco, en plena pandemia de covid-19 El Plan de la Mariposa reafirma sus deseos de encontrarse con el público para interpretar su arte.

– ¿Con qué expectativas vienen a Mar del Plata?

-Estamos contentos con volver a tocar, manijas con seguir con la gira que fuimos para el sur y estuvo alucinante. Nos queda Mar del Plata y en este caso estamos muy entusiasmados por tocar en un teatro, venimos tocando en teatros muy lindos de ciudades del país y ahora poder tocar en Mar del Plata en un teatro va a estar bueno. Va a ser diferente a las fechas que venimos haciendo históricamente en la ciudad que siempre han sido otros contextos. Alucinando con ese momento, con ese teatro que nos dijeron que tiene muy buena acústica. Vamos a estar compartiendo “Estado de Enlace” que es el disco que sacamos y “Enlace en Estado Vivo” que tiene reversiones de los temas anteriores, con una puesta de luces alucinante a cargo Pablo y el sonido a cargo de Santiago McCarthy. Estamos muy entrenados porque ahora venimos tocando mucho ahora y eso me gusta.

Las primeras fechas están buenas por las ganas de salir a tocar y tenés toda esa felicidad pero cuando vas por la fecha diez la gimnasia de la música se pone más fluida, más ejercitada así que las canciones salen cada vez mejor y flotan mejor. Es un momento que disfruto mucho de vivir, eso de compartir la música y tocar en Mardel que siempre nos reciben con mucha onda y se cantan todo, es un público tremendo. Tengo la expectativa de ir allá a desahogarnos un poco entre todos.

– ¿Cuáles fueron los mayores desafíos para la banda en este contexto pandémico?

-Sobrevivir, mantenernos en pie y encontrar formas de hacer cosas por no estar acostumbrados, salíamos todo el tiempo de gira o hacia alguna actividad y poder encontrar cosas para hacer en un marco de encierro fue difícil. Fue un desafío en sí para un montón de gente pero creo que el desafío más duro lo tuvieron los que están en el frente de batalla, quienes están en hospitales y en esos espacios. Lograr sobrevivir también, porque vivimos de tocar en vivo y no teníamos laburo. Por suerte le encontramos bastante la vuelta, hicimos un montón de cosas y tuvimos muchas actividades. Algo para resaltar que me parece hermoso es que el público de “El Plan” entendió que estábamos pasando un momento difícil y nos apoyaban un montón desde las redes sociales. Nos escribía gente comprándonos la discografía, espontáneamente así que estuvo muy buena esa forma de bancarnos.

-¿Qué buscaron provocar con “Enlace en Estado Vivo”?

-Queríamos dejar un material que estuviera colgado en internet, aparte de la presentación en vivo del disco que fue en su momento por streaming. También queríamos dejar un material donde estuviéramos tocando, haciendo lo que nos gusta hacer y que la cámara estuviera como espiando lo que es, más allá que ese día había mejores luces, mejores vestuarios y un espacio que estaba muy bueno para tocar con obras de arte que acompañaban. Más allá de eso, esa cosa de tocar en círculo, esa situación es el hábitat normal de “El Plan”, donde vivimos un montón de horas. Era un poco registrar eso sin que seamos nosotros actuando para la cámara sino la cámara espiando un poco esa situación y estamos muy contentos como quedó ese material y creo que quedó bien demostrado lo que hacemos, lo que nos gusta hacer y lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo.

– ¿Cómo sigue este año para El Plan?

-El año sigue con muchas fechas por suerte, también estamos haciendo algunas canciones y por filmar un video en estos días. Así que seguramente saquemos algo de material nuevo muy pronto. Estamos manijas, con muchas fechas, agradecidos por poder salir a tocar, celebrando ese encuentro con las personas y disfrutándolo lo más posible.