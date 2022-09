El Polaco arriba a Mar del Plata con “El ángel que me guía desde el cielo”

El cantante regresa a la ciudad y subirá al escenario con un show en el que repasará grandes éxitos y su último material discográfico.

(Foto: Instagram El Polaco)

El Polaco vuelve a Mar del Plata con un show para recorrer sus grandes éxitos y compartir en vivo su último disco “El ángel queme guía desde el cielo”. El cantante de cumbia llega este viernes con un recital romántico ideal para pasar un momento diferente.

La última presentación de El Polaco en Mar del Plata tuvo lugar en febrero del 2021 en una temporada aún regida por la pandemia de coronavirus. El verano pasado, el cantante fue una de las principales figuras que tuvo la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal en Santa Clara.

El Polaco se presentará este viernes en Mar del Plata. El recital será desde las 21 en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, Diagonal Garibaldi 4830. Las entradas desde $1500 están a la venta por sistema Articket y la aplicación BlackId. También están disponibles en puntos físicos: BrewHouse; La Casa de las Guitarras, Belgrano 3429 y en Conex Tienda Urbana, San Martín 3263.

Según anticiparon desde la organización, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk llega a Mar del Plata con un show apto para todo público donde revivirá sus grandes éxitos y hará bailar a sus seguidores al ritmo de la cumbia romántica. A su vez, tiene previsto estrenar “El ángel que me guía desde el cielo”, el primer disco de estudio que lanzó en siete años. Su nuevo trabajo fue presentado en mayo de este año, está compuesto por diez temas y contó con la colaboración de Leo Dan en la canción “Ahora”.

Luego del lanzamiento, el artista comenzó a recorrer diferentes puntos del país con su música donde cautiva a sus seguidores con una propuesta renovada. El Polaco inició su carrera a los 17 años, en el 2006 tuvo su debut discográfico como solista y recibió un disco de oro por su material discográfico “Vuelve te lo pido”.

Del 2007 hasta el 2020 lanzó unos quince discos con temas populares de la música tropical que lo llevaron a la fama como “Deja de llorar”, “Como yo te quiero”, “La zurda de oro”, “Por qué te fuiste”, “Cuando un amor se va”, “Sola otra vez”, entre otros éxitos. Además cuenta con álbumes como “Agradecimiento a Dios”, “Molestando”, “En vivo en el Teatro”, “3 Años y algo más”, “En tus manos” y “Sólo los fuertes saben esperar”.

Durante el 2020, El Polaco participó de la primera temporada del reality “Masterchef”, donde sorprendió al jurado con recetas familiares. A su vez, grabó “Te necesito” junto a la popular banda Los Ángeles Azules donde obtuvieron más de 40 millones de reproducciones en YouTube. Un año más tarde, presentó los singles ‘”El Regalo” feat Natalie Pérez, “Dulce princesa” junto a El Bahiano y “Llora; Llora”.

En este 2022, y después de siete años sin presentar un disco nuevo, estrenó “El ángel que me guía desde el cielo”, material dedicado a la memoria de su padre, con el que cierra el tema “Entre el cielo, vos y yo”. El repertorio se completa con “La niña esta triste”, “Como poder saber si te amo”, “Con nadie me compares”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Esclavo y Amo”, “Amarte así me daña”, “Cara de niño” y “Me estoy enamorando”.