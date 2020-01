El premio José Maria Vilches 2020 fue otorgado a la obra “El Equilibrista”

También le dieron un premio especial a “Trastorno”. Y menciones a “Ensayo sobre el miedo y la trilogía “Menea para mí”, “Gorila” y “Lo que quieren las guachas”.

(Foto: prensa Secretaría de Cultura)

“El equilibrista”, la obra protagonizada por Mauricio Dayub y dirigida por César Brie que se presenta en el Teatro Bristol, resultó ganadora del premio de teatro José María Vilches 2020, que otorga la Secretaría de Cultura del Municipio. La ceremonia de entrega se llevó a cabo este viernes por la mañana en Villa Victoria, donde también se le otorgó el premio especial a la obra “Trastorno”, una versión libre de Pompeyo Audivert sobre “El Pasado”, de Florencio Sánchez. En esta puesta, Audivert comparte la dirección con Andrés Mangone y se presenta en la sala Payró del Centro Provincial de las Artes.

Asimismo, se entregaron dos menciones especiales, que en este caso fueron para “Ensayo sobre el miedo” -del grupo teatral marplatense “La Rosa de Cobre”- escrita y dirigida por Federico Polleri y que se presenta esta temporada en el Espacio Teatral Cuatro Elementos; y la otra mención fue para la trilogía teatral creada por Marina “Cumbi” Bustinza. La directora a través de “Menea para mí”, que sube a escena en dos salas Melany y El Club del Teatro: “Gorila”, con funciones en El club del Teatro y “Lo que quieren las guachas”, que se presenta en El Séptimo Fuego y aborda temas que la interpelan a diario desde lo social, las minorías y disidencias.

Cabe recordar que el Premio Vilches se entrega a la pieza teatral que se destaque por recatar “la dignidad humana y los valores sociales, por contribuir a la prédica de la libertad y de la paz” y por “presentar destacados criterios escénicos, autorales e interpretativos, tanto individuales como grupales”.

Durante el acto de premiación, Mauricio Dayub recibió con gran emoción la distinción que consiste en una obra realizada por el escultor Rego Curten, y destacó: “Este es un premio que quiero mucho, y esta es una ciudad que quiero mucho, me cuesta cuando me ponen estos lugares porque de chico me pasaba todo lo contrario”. Y agregó: “Cuando empecé a ser actor me costaba mucho ser advertido, estoy más acostumbrado a buscarla, a la pelea, a encontrar, que a recibir las felicitaciones”, expresó.

El jurado que intervino en la resolución estuvo compuesto por el titular de la Secretaría de Cultura, Carlos Balmaceda, el director general Julio Neveleff; la directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático, Sandra Othar; la directora teatral y actriz Graciela Spinelli; el delegado cultural de la Costa Atlántica por Argentores, José Gallo; la directora de Promoción Cultural, Liliana Paniagua; y Roxana Galván, quien se encuentra a cargo de la División Industrias Culturales y Premios de la Secretaría de Cultura.

De acuerdo a los fundamentos presentados, se seleccionó a la obra “El Equilibrista” por su “coherencia estética, la creativa utilización de los objetos y elementos escenográficos, la entrega actoral y el despliegue preciso y adecuado de los recursos escénicos” y destacaron que se trata de un texto que interpela “nuestra identidad” e invita a “recorrer aquellas historias entrañables que nos son propias, más allá de nuestros orígenes”.

También se entregó un premio especial a la obra “Trastorno”, una versión libre de Pompeyo Audivert, dirigida conjuntamente con Andrés Mangone y que se presenta en la Sala Payró del Centro Provincial de las Artes. En este sentido el jurado destacó de esta pieza el hecho de que en la puesta “se impone la línea expresiva del trabajo de Audivert, que impregna y exacerba el texto de Florencio Sánchez –El Pasado, sobre el cual se basa esta versión libre- para mostrarnos desde el núcleo fundante la sociedad, la familia, quienes somos y en qué nos convertimos”.

Asimismo, recibieron menciones especiales el elenco de la obra “Ensayo sobre el miedo”, escrita y dirigida por Federico Polleri, una puesta marplatense que se presenta en el Espacio Teatral Cuatro Elementos. Recibió la distinción por su “estética llevada a su máximo potencial” que integra “el lenguaje espacial y lumínico a una postura filosófico-política”.

Por último, la trilogía compuesta por “Menea para mí”, “Gorila” y “Lo que quieren las guachas”, escritas y dirigidas por Mariana “Cumbi” Bustinza, fueron reconocidas porque “el texto, la dirección y el trabajo de los intérpretes confluyen en una propuesta que no sólo resulta atractiva, sino también eficaz en la transmisión del mensaje final”, con temáticas de “gran significación social”.

Este galardón es reconocido en el ambiente artístico por tratarse de una distinción que han recibido los más prestigiosos referentes del teatro argentino, y porque perpetúa el recuerdo de su primer ganador, el memorable actor y dramaturgo José María Vilches. La temporada anterior fue otorgado a la obra “Un enemigo del Pueblo”. Además se otorgaron menciones especiales a las piezas teatrales “El último espectador”, “La reina del mar” y “Penélope en viaje”.