El premio José María Vilches 2021 fue para la obra “La revuelta”

También se entregó una mención a la obra “Gracias, María Elena” que protagonizan Virginia Lago, Héctor Gióvine y el músico Mario Corredera.

(Foto: prensa Secretaria de Cultura)

A pesar de la lluvia y de la pandemia de coronavirus el teatro tuvo una celebración íntima en Villa Victoria. “La revuelta” obra de teatro marplatense dirigida por Sergio Lanchas resultó ganadora del premio José María Vilches 2021. También se le entregó una mención a la obra “Gracias, María Elena” que protagonizan Virginia Lago, Héctor Gióvine y el músico Mario Corredera.

La obra premiada fue “La Revuelta” escrita por Santiago Serrano y dirigida por Sergio Lanchas. La pieza cuenta con las interpretaciones de Cristina Caruso, Gonzalo Gobbi, Vanina Alonso, Betina Miguel y Nancy Lenzo. Además, se entregó una mención a la obra “Gracias, María Elena”, una idea de Héctor Gióvine que recrea parte de la obra de María Elena Walsh y que interpreta junto a Virginia Lago y el músico Mario Corredera.

La ceremonia se realizó este viernes en el interior de la casa Villa Victoria y contó con la participación, no sólo de los elencos reconocidos, sino también del empresario teatral Carlos Rottemberg, el ganador del año pasado, Mauricio Dayub, el secretario de Cultura Carlos Balmaceda y el Director General Julio Neveleff. Se trató de un encuentro íntimo en el cual cada una de las personas que tomó la palabra celebró que “el arte se haya abierto camino en Mar del Plata” a pesar de las adversidades e incertidumbre que impone la pandemia.

El director Sergio Lanchas, que esta temporada puso en escena seis obras teatrales con distintos elencos y en diversos escenarios de la ciudad, al recibir el premio se mostró claramente conmovido: “Toda mi historia con el teatro está en esta sala: cuando estaba haciendo mi primera obra en La Bancaria, al final de una función me avisaron que estaba Carlos Rottemberg afuera y me quería conocer. Además, yo hice la obra de Mauricio Dayub, hice su personaje, y me dio enormes satisfacciones. Y estar enfrente de Virginia Lago recibiendo este premio, es un enorme orgullo”.

Lanchas admitió que si durante la pandemia no hacía teatro “se iba a volver loco”. “Tuvimos que aprender un nuevo lenguaje de trabajo, dirigir por zoom, por videollamada, analizar un texto y ver qué podíamos hacer”, comentó y agregó: “Fue agotador, pero creo que este premio es un premio al esfuerzo. Hicimos teatro hasta en las plazas. Es una locura y una experiencia alucinante”.

A su tiempo, la actriz Virginia Lago quien obtuvo el premio Estrella de Mar de oro 2021 agradeció la posibilidad de poder hacer temporada y sostuvo: “Los que amamos está ciudad vamos a la batalla”.

La tradicional entrega del premio José María Vilches recuerda al actor y director, primer ganador del Premio Municipal de Teatro en Mar del Plata. Este premio se entrega a la pieza teatral que se destaque por rescatar “la dignidad humana y los valores sociales, por contribuir a la prédica de la libertad y la paz”. A su vez se tienen en cuenta criterios escénicos, autorales e interpretativos.

“Yo creo que el premio Vilches tiene que ver directamente con la idiosincrasia cultural de Mar del Plata. Se instauró en homenaje a alguien que tuvo mucho que ver con el compromiso. Un hombre que quería mucho a esta ciudad”, resaltó el productor teatral Carlos Rottemberg.

Por su parte, el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, celebró la realización del premio y remarcó la importancia de sostener el rito del arte aun cuando se trate de un gran desafío. “El teatro es un rito, un rito artístico, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí: desafiando este mal tiempo y apostando una vez por el rito”, concluyó.