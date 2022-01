“El sueño de Nahuel”, un espectáculo que ahonda sobre la discapacidad

La obra, de Matías Exequiel Cancemi, busca ser una herramienta de inclusión. Se presenta este martes a las 21 en el Teatro Colón.

(Foto: prensa "El sueño de Nahuel")

La obra “El sueño de Nahuel”, planteada como un abordaje contundente de la problemática social que roza todo tipo de discapacidad y que busca encarar lo que sucede puertas adentro de algunos senos familiares, se presenta este martes a las 21 en el Teatro Colón de Mar del Plata. “Es una manera muy grata de colaborar con la difusión de la discapacidad como temática, dejar de ocultar o tener que esconder ciertas cosas para ponerlas en un escenario y mostrarlas y a partir de ahí generar alguna especie de debate, de reflexión“, sostiene su autor, en la previa de la presentación.

Con doce actores y bailarines en escena, y dirigida y escrita por el marplatense Matías Cancemi, la obra relata la historia de Laura y su hijo Nahuel, un joven de 25 años con retraso madurativo psicomotriz, que intentará ser rehabilitado socialmente por Paula, una acompañante terapéutica recién recibida que tendrá que enfrentarse a una estructura familiar consolidada en el marco de un Estado ausente y con un trasfondo político-social corrupto.

La obra, que se presentó también en el Anfiteatro de Tandil este lunes, está basada en la historia real de Ayelén, hermana del autor, que tiene un retraso madurativo psicomotriz y a raíz de experimentar la burocracia desmedida a la hora de tramitar su certificado de discapacidad Cancemi empezó a escribir una carta de descargo, y a través de una expresión de bronca comenzó a cuestionarse por qué tanto manoseo, por qué tanta falta de sentido común y empatía.

“Nunca me dio miedo hacer el espectáculo, sí quizás cómo lo podía recibir la gente, cómo llegar a contar esta historia sin caer en maquetas desde lo actoral. Mariano Carabajal interpreta a una persona con discapacidad pero lo trabajamos mucho y creo que se cumple el objetivo sin caer en ningún tipo de distracción”, afirmó Matías Cancemi en dialogo con Qué digital.

“El Sueño de Nahuel” se presenta este martes a las 21:00 en el Teatro Municipal Colón. Las entradas a $500, jubilados y estudiantes a $400 pueden adquirir las entradas en la boletería ubicada en Hipólito Yrigoyen 1665. Cabe recordar que para ingresar a la sala se pedirá el “pase sanitario”.

“Primero viene el DNI y atrás el certificado de discapacidad. Es el primer paso, lo que te abre las puertas a un montón de derechos adquiridos para equilibrar las desventajas que esa condición plantea. Escribí esas líneas críticas a la sociedad en su totalidad y me pregunté por qué no darle una forma más teatral”, sostuvo el autor. La obra es interpretada por: Mariela Bonilla, Mariano Carabajal, Micaela Zaikoski, Rocío Alamos, Eduardo Pizzini. Y el ensamble lo conforman Rocío Alamos, Fernando Benítez Ortiz, Nahuel Casini Soto, Mora Díaz, Nahuel Guzmán, Mariel Muñoz, Emilia Ramos y Antonio Vlasic.

La dramaturgia, dirección y producción general es de Matías Exequiel Cancemi, Soledad Ravazzoli en dirección coreográfica, Maximiliano Spoltore en composición. Por su parte, la dirección en actuación estuvo a cargo de Carlos Álvarez, Nahuel Casini Soto como asistente de coreografías, y Wilfrida Zarza en vestuario.

Esta obra busca sanar, convertir la angustia en algo que pueda servir para cambiar el paradigma. Desde su estreno en 2015 cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) a nivel nacional a lo cual adhirió la Defensoría del Pueblo del General Pueyrredon. “Es una manera muy grata de colaborar con la difusión de la discapacidad como temática, dejar de ocultar o tener que esconder ciertas cosas para ponerlas en un escenario y mostrarlas y a partir de ahí generar alguna especie de debate, de reflexión sobre este tema. Siempre me pareció que el arte es muy sanador“, apuntó el autor.

A su vez, destacó que el proceso creativo fue muy largo. “Fueron varios meses en los que tratamos de no dejar ninguna arista que provocara confusión con la obra, yo me puse exigente con la parte actoral, para trabajar mucho con los cuerpos y obviamente con el ensamble que lo que hace es reflejar a Nahuel en diferentes situaciones”, reconoció Cancemi.

Y en esta misma línea agregó: “Tiene mucha relación con lo que le pasa al personaje, la construcción de las coreografías fue paso a paso de acuerdo de lo que se quería mostrar con la música original de Maximiliano Spoltore ,que a la vez le pedía lo que yo quería expresar, él iba creando. Íbamos juntos encontrando el punto y estos lugares a los que nos lleva la obra que son climas que nos acercan muchísimo a lo que puede pasar puertas adentro a una familia con discapacidad”.

Por último, el autor y director de la puesta compartió que el público lo recibe de distintas maneras. “Hay quienes salen muy conmovidos, muy emocionados por lo que viven pero agradecen y otros que tal vez deciden no tener que involucrarse en el tema por dolor o porque no están preparados. Hemos tenido anécdotas de todo tipo: graciosas y no tan graciosas pero siempre se agradece el hecho artístico de contar esta historia y verse reflejados”, aseguró.

“El Sueño de Nahuel”, tiene como objetivo dejar un mensaje de inclusión y aceptación. El espectáculo fomenta el cambio de paradigma que comenzó en las últimas décadas y que muchas familias, como las de Nahuel, aún hoy no terminan de entender y aceptar.