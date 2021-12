“El viento en un violín” estrena en el Teatro Auditorium

Previo a presentarse esta temporada en Mar del Plata, este martes a las 20:30 la obra de Claudio Tolcachir sube al escenario de la sala Payró.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

De cara a la ferviente temporada teatral esta semana se estrena “El viento en un violín”, de Claudio Tolcachir, en Mar del Plata. La función tendrá lugar este martes a las 20:30 en la sala Roberto J. Payró del Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium.

“El viento en un violín” se presenta en el marco del ciclo Escenas Alternativas y se estrena este martes a las 20:30 en la sala Payró que integra el complejo del Teatro Auditorium. Las entradas a $200 se pueden adquirir a través de Plateanet y se retiran en la boletería del teatro, ubicada en Boulevard Patricio Peralta Ramos 2280.

El ciclo Escenas Alternativas del Teatro Auditorium busca dar espacio a nuevos formatos e hibridaciones, para que puedan dialogar con sus espectadores y establecer estrategias de impulso a la creación. La obra está dirigida por Gonzalo Urtizberea que relata una historia de amor, de amores desgarrados, de amores incomprendidos, de encuentros y desencuentros, de clases sociales diferentes, de maltratos e injusticias, de violencia, de sueños imposibles que para hacerlos posibles hay que cruzar aquel límite impensable.

La propuesta no evade lo que ocurre en la vida misma, y se mete de lleno con tópicos universales: el amor de una madre y la desesperada búsqueda de hacer feliz a un hijo que ya no es suyo hace mucho tiempo. Otra madre que crio a su hija enferma, sola y como pudo. Pero también se debate el tema de dos mujeres que se aman y quieren ser madres pero no cuentan con la ayuda de nadie, ni siquiera de sus propias madres. Por su lado un psicólogo que a las claras rompe esa ética profesional para acceder a los pedidos de una madre absorbente y desmedida.

Todos los modos de amar están puestos en escena, para pensar uno a uno, reflexionar y encontrarse en esos nudos que se van desarmando poco a poco, con gestos, palabras e incluso con violencia.

La obra de teatro “El viento en un violín” se podrá apreciar en enero y febrero. Cuenta con las interpretaciones de Vanina Alonso, Alicia Cruz, Pula Calleja, Flor Demarchi, Carla Bagu y Juanma Fernández. La dirección está cargo de Gonzalo Urtizberea y Alicia Cruz.

“El viento en un violín” fue catalogada como la “comedia feroz” de Claudio Tolcachir, que originalmente se estrenó en el 2011 en Timbre 4 en la Ciudad de Buenos Aires y viajó por Europa y Latinoamérica.