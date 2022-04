EMAD: 42 años de promesas y nuevos reclamos por un edificio propio

La Escuela Municipal de Arte Dramático se creó en 1979 y la comunidad educativa reimpulsó el reclamo histórico dado que se termina el contrato de alquiler.

(Fotos: Qué digital)

La Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) de Mar del Plata volvió a impulsar un histórico reclamo: la institución que se creó hace 42 años nunca tuvo edificio propio. Y pese a los repetidos anuncios que se realizaron años atrás, las promesas nunca se concretaron y ahora se termina el contrato de alquiler del espacio en el que funciona en la actualidad.

Ante esta situación, Isabella, presidenta del Centro de Estudiantes de la EMAD en Mar del Plata compartió las gestiones que vienen llevando a cabo con concejales y el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, para concretar un anhelo histórico: contar con un edificio propio para estudiar.

La EMAD en Mar del Plata se creó en 1979, y desde ese momento las clases se dictan en diferentes espacios, que en la mayoría no tienen la infraestructura necesaria para las actividades que llevan a cabo. Actualmente quienes estudian arte dramático en Mar del Plata concurren al edificio de Necochea 3672 y algunas clases se dictan en anexos. “El contrato de alquiler donde funciona actualmente la escuela no se va a reanudar y el proyecto para construir uno nuevo recién iniciaría en 2023”, expuso la presidenta del centro estudiantil.

A ello, se suma que el edificio donde funciona actualmente la EMAD en Mar del Plata tiene grandes problemas de infraestructura. “El reclamo de hace varios años resurge porque pedimos que las fuerzas políticas puedan resolver esta problemática que afecta a unos 300 estudiantes”, describieron desde la comunidad educativa.

La semana pasada representantes estudiantiles estuvieron presentes en la comisión de Educación del Concejo Deliberante para reclamar una solución. “Si bien la idea de vender el edificio por parte de la dueña pone en peligro a las dos instituciones que funcionan, convengamos que la EMAD está en peligro desde su propia fundación. No sabemos si estamos condenades a la subsistencia, supervivencia o también al cierre”, resaltó Isabella. Es que en el mismo edificio también funciona el Instituto Superior De Formación Docente Almafuerte.

“Estamos en un punto donde buscamos respuestas concretas porque nos encontramos entre la espada y la pared. Queremos saber qué edificio se va a alquilar. Nos hablaron de la Escuela Cristo Rey que cerró en el 2001, con solo verlo se cae. Y no son tiempos con los que contamos al ritmo del que va nuestra formación”, remarcó.

Ante la necesidad, el año pasado desde las Secretarías de Educación y Cultura se realizó un acuerdo con la Red de Salas Teatrales de Mar del Plata. “Dada la situación de los espacios municipales como el Centro Cultural Osvaldo Soriano que actualmente se encuentra en reparaciones, desde la dirección hicieron un pedido formal a la Secretaría de Educación en el cual también intervino Cultura y ahí surgió la posibilidad de que la Red de salas de alguna manera se hiciera cargo de recibir a las materias que no se podían cursar en el edificio, recibiendo a cargo una remuneración”, confirmó Isabella.

En este sentido, la presidenta del Centro de Estudiantes sostuvo que es “un alivio contar con los espacios de la Red de Salas además del compromiso del Radio City + Roxy + Melany”. “Sabemos que no es la solución pero constituyó un gran alivio para seguir trabajando. Toda nuestra formación básica depende de este acuerdo. Los espacios más significativos son El Telón, de España y Belgrano y El Séptimo Fuego”, indicó.

La última promesa de licitación para un edificio propio para la EMAD proyectaba que funcionara en terrenos linderos a la Vieja Usina. “Hubo planos, hubo maquetas pero desconozco por qué se cayó la idea. Hay mucha disputa en ese sentido”, recordó la estudiante y en esta misma línea agregó: “El segundo proyecto de edificio propio fue en la década de los 90, el primero fue una cesión de terrenos cuando Antonio Mónaco era director que al final claudicó y quedó en la nada”.

La última respuesta que recibió la comunidad educativa fue de manera indirecta por parte del secretario de Educación, Sebastián Puglisi. “Es una suerte de megaproyecto, con la idea para 2023 de hacer el edificio de la EMAD en terrenos lindantes a la Escuela Municipal de Danza”, compartió. Sin embargo, esta iniciativa no sería la ideal. “Salvo que sea encima de la propia escuela, no hay espacios linderos, lo que hay enfrente es una plaza pública y la Municipalidad no puede hacer más que baños público ahí”, describió la estudiante.

“Desde el estudiantado sentimos que corre peligro nuestra formación y nuestra escuela. Queremos ser escuchades, consideramos que la intención de hacer un polo artístico es buena pero el tema es dónde. Es hasta gracioso escuchar a funcionarios cuando hablan de una obra faraónica cuando lo que necesitamos es un edificio con las mismas condiciones de la Escuela de Danza”, cerró.