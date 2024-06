En el Día del Teatro Marplatense, un acto para “honrar la memoria”

Familiares y teatristas se encontraron en Rivadavia al 2300 para recordar a los tres actores desaparecidos en la última dictadura: Gregorio Nachman, Luis Conti y Carlos Waitz.

(Fotos: Qué digital)

Como cada 19 de junio, este miércoles se conmemoró el Día del Teatro Marplatense, y familiares junto a teatristas se encontraron en un sencillo acto en Rivadavia al 2300 para “hornar la memoria”, seguir pidiendo a la Justicia que investigue y que se abra la totalidad de los archivos que datan de 1974 a 1983. El recuerdo de qué pasó con los tres actores desaparecidos en Mar del Plata en la última dictadura cívico militar: Luis Conti, Gregorio Nachman y Carlos Waitz.

El Día del Teatro Marplatense se instauró en 2001 para recordar que el 19 de junio de 1976 fueron secuestrados Gregorio Nachman y Luis Antonio Conti, y también la fecha conmemora al actor Carlos Waitz, el único secuestrado durante el desarrollo de una función en 1977.

En ese marco, Eduardo Nachman, hijo del actor desaparecido en plena dictadura cívico militar, convocó a un acto en el que se repuso el cemento de la baldosa recordatoria emplazada en Rivadavia 2380, donde funcionó décadas atrás “La sala de cartón”. A 48 años de la desaparición de su padre, pidió “honrar la memoria y seguir luchando por la Verdad, Memoria y Justicia”.

“A mi viejo no se lo llevaron por lo que hizo sino por lo que iba a hacer, era un revolucionario del teatro, un tipo comprometido con la cultura, no solamente en el teatro donde él hizo mucho de sus trabajos sino que él hacía teatro en las calles, en los barrios de quienes no venían al centro por falta de plata o porque no tenían la ropa adecuada para ir”, resaltó tras el acto conmemorativo.

“Seguimos reclamando Memoria, Verdad y Justicia no solo por los 30 mil”, reclamó y completó: “Seguimos reclamando justicia por los que nos faltan, porque abran los archivos del ’74 al ’83, ahí vamos a saber dónde están los desaparecidos y cuántos son. Ningún gobierno hizo nada por abrirlos y por investigar qué pasó con los desaparecidos y dónde están los jóvenes que buscan las Abuelas”.

Ante una actualidad crítica donde desde el gobierno nacional reivindican la dictadura y se reanimaron discursos negacionistas, Eduardo Nachman sostuvo que la “lucha sigue”.

Pasaron 48 años de la desaparición de personalidades influyentes en el teatro autogestionado como Gregorio Nachman y Luis Antonio Conti, y particularmente en esta fecha, a través de diferentes acciones, se busca celebrar la consolidación del movimiento independiente. “El teatro es parte de la vida y en Mar del Plata, como en otros lados, hay muchos tipos de teatro: el comercial, pasatista y el comprometido con el arte y la realidad. Saludamos a muchas salas independientes que hacen teatro con el compromiso del arte. Si el arte no sirve para despertar conciencias, para sensibilizar, no sé para qué sirve”, cerró el impulsor de la actividad de este miércoles en el microcentro de la ciudad.

LOS SECUESTROS DE NACHMAN, CONTI Y WAITZ

Hacia la década del ’70 el teatro independiente estaba asumiendo un rol activo frente a las medidas autoritarias: las obras no se quedaban en las salas céntricas sino que algunos elencos salían a hacer funciones en los barrios, y así muchos actores y directores se involucraban en obras comprometidas como Gregorio Nachman, Luis Conti y Carlos Waitz.

La noche previa al Día del Padre de 1976 fue secuestrado Gregorio Nachman. Según el testimonio de su familia durante uno de los juicios que condenó a los responsables, se enteraron que había sido capturado en un local inmobiliario que tenían en la zona de la avenida Colón al 4200. Cuando hicieron la denuncia en la comisaria los ningunearon, también recorrieron delegaciones del Ejército y nadie les dijo nada. “Hubo varios testimonios de un sobreviviente que parece ser que estuvo en el Pozo de Banfield”, relató Eduardo ante los jueces sobre el posible destino de su padre.

El mismo destino tuvo Luis Antonio Conti, el actor oriundo de Balcarce que se había instalado en Mar del Plata para dedicarse profesionalmente y trabajaba con Gregorio Nachman: ese mismo día fue secuestrado y el rastro se perdió en el mismo centro clandestino. Ambos continúan desaparecidos.

Otro caso emblemático y que se rememora cada Día del Teatro Marplatense es el de Carlos Waitz. En plena temporada de 1977, en el teatro “La Botonera” se presentaba Israfel, un cuento de Edgar Allan Poe interpretado por dos actores.

Carlos Waitz (22 años) estaba preparado para subir al escenario y Juan Vitali -que hacía de Poe- estaba en escena. El clima de repente cambió. Un ruido de pasos fuertes y sonido de llaves atravesó la sala, mientras continuaba la obra para los espectadores. El actor continuaba sus líneas, pero, al mismo tiempo, de reojo, vió cómo el dueño del teatro, acompañado por un grupo de tareas, ingresaba a la parte de camarines. Y su compañero nunca salió a realizar su papel.

En el registro sombrío que dejó la dictadura, Carlos Waitz figura como el único actor secuestrado en plena función. Sus restos fueron identificados en 2012 gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y fueron enterrados en el cementerio La Loma de Mar del Plata.