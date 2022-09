Encuentro Nacional de Títeres “Pepe García”: talleres y funciones con impronta social

Del viernes 23 al martes 27 de septiembre el público podrá disfrutar de la primera edición organizada por el Colectivo EPA que le rinde homenaje al titiritero.

(Foto: prensa Encuentro Nacional de Títeres Pepe Garcia)

El primer Encuentro Nacional de Títeres “Pepe García” en Mar del Plata organizado por más de 20 artistas locales que integran el colectivo EPA ya entró en su cuenta regresiva: desde el viernes 23 al martes 27 de septiembre, habrá actividades en diferentes salas de la ciudad con participantes de todo el país. Además, tendrán una marcada impronta social ya que habrá funciones en comedores, sociedades de fomento y cárceles.

“Pepe García es un referente, un gran trabajador del arte y del oficio que nos nuclea. Es una persona muy admirada, muy querida y para algunos y algunas personas que integramos el colectivo EPA es un maestro”, definió para Qué digital Sol Lavitola de cara al primer Encuentro Nacional de Títeres que lleva su nombre.

La idea de realizar el evento fue el fallecimiento del querido titiritero. “Ese vacío que dejo generó encuentro entre titiriteres que quizás no se veían tanto o que quizás estaban más inmersos en sus actividades. Comenzamos a encontrarnos, a soñar un evento de este tipo que pudiera llevar su nombre y homenajearlo, que pudiera compartir al resto de la comunidad, incluso a personas que no son de Mar del Plata y tal vez, no lo conocían, poder compartir su obra y su vida”, explicó la titiritera.

En este sentido también sumó que la pandemia influyó en las ganas de organizar una propuesta de estas características. “Nos dejó una necesidad muy fuerte de encontrarnos, seguir encontrándonos y ese es nuestro principal motivo”, agregó.

Dentro del Encuentro Nacional de Títeres Pepe García hay una gran variedad de actividades en Mar del Plata. “El público podrá ver espectáculos pensados para infancias y también adolescentes y adultes. Tenemos propuestas con títeres de guates, teatro de sombras, títeres de varilla, de mesa y marionetas de hilo. Hay infinidad de formas y estéticas para que la gente pueda disfrutar”, detalló Lavitola.

Dentro del Encuentro habrá una variada propuesta de talleres, charlas, conversatorios y espectáculos a cargo de seis compañías provenientes de diferentes ciudades y provincias del país: “Sakados del Tacho” (Misiones), “Maia” (Bragado), “Ñam Ñam” (Villa Gesell), “Hasta las manos” (Santa Fe), “La Ópera encandilada” (La Plata) y “Lupa” (Tandil).

FUNCIONES DE TÍTERES EN MAR DEL PLATA PARA UN PÚBLICO DIVERSO

Cabe destacar que durante el primer Encuentro habrá una gran variedad de actividades y espectáculos con dos propuestas gratuitas. Una será el sábado 24 a las 15 en Cuatro Elementos, una charla relacionada con Género y Títeres que brindará Alicia Olea y el domingo 25 a las 14 en el Centro Cultural América Libre habrá un conversatorio sobre gestión de festivales y encuentros de títeres moderado por Daniel Dilorenzo y Ezequiel Kaufmann.

“Este tipo de encuentros fomenta el desarrollo y el estudio, nos permite compartir experiencias y saberes referidos al teatro de títeres en Mar del Plata”, explicó y agregó: “Nos permite tejer redes de intercambio y generar un movimiento cultural tanto para les artistas como para los públicos”.

Aparte de las funciones se organizaron talleres que ya están completos, es por eso que Lavitola recomendó a quienes se quedaron con ganas de participar a qué esperen a la próxima edición. “Esperamos el próximo año tener más propuestas de talleres, esta es nuestra primera organización y estamos felices de que se hayan llenado rápido y quienes quieran conocer este tipo de propuestas pueden ir a los espectáculos que van a estar muy lindos en distintas salas”, invitó.

Además, contará con funciones destinadas exclusivamente a públicos que no tienen acceso a la cultura, siguiendo la línea del histórico titiritero. “Tiene una fuerza muy grande por la impronta social que Pepe ha dejado y eso implica llegar a los lugares donde el arte no llega, donde más olvidada está. Por eso nos parece importante estar en escuelas, sociedades de fomento, comedores, cárceles y barrios donde realmente no hay acceso para este tipo de propuestas, como lo hacia él que llegaba con sus títeres sin discriminar y muchísimas veces lo hacía de forma voluntaria”, señaló una de las integrantes del colectivo.

Así, compañías como La Feliz Comitiva (Tucumán) con su espectáculo “¿Qué pulga picó a pulga?”, y Títeres al Viento (Bariloche) con “Pequeñas historias Titiritescas”, brindarán sus espectáculos en las escuelas primarias N° 67, 62, 49 y 68; en las unidades penales Nº50 y Nº44 de Batán; en el Espacio Unzué recibiendo a jóvenes y adolescentes de diferentes barrios y en El Séptimo Fuego para alumnos de la Primaria N°16.

La propuesta llega con una fuerte impronta social y de carácter nacional. “Decidimos traer compañías de distintos puntos del país que ofrezcan distintas miradas regionales, distintas maneras de crear, distintos modos de pensar y distintas técnicas dentro del teatro de títeres. Estamos felices de haber concretado este sueño y poder ofrecerle a la gente de la ciudad espectáculos tan diversos”, indicó.

El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teatro Auditorium, Instituto Nacional del Teatro, Consejo Provincial de Teatro Independiente y el Espacio Unzué, como también algunas firmas privadas como Mon Petit, El Oso Blanco, la Editorial Martin. “Queremos agradecer realmente a todes por apoyar este tipo de eventos tan necesarios para la ciudad”, añadió.