Entre el “pulso rockero y electrónico”, Peces Raros vuelve a Mar del Plata

(Foto: prensa Peces Raros)

Peces Raros inició una gira con la que llega a Mar del Plata el próximo sábado con un show que tiene momentos más rockeros y otros más electrónicos. “Somos una banda nocturna. La noche exige un pulso y nosotros nos adaptamos muy bien. Pasa algo en los shows que la gente viene a cantar nuestra música y también viene a bailar; eso es algo que interpela mucho”, sostuvo Lucio Consolo en diálogo con Qué digital. En este sentido, el músico y productor compartió lo que se viene y los detalles de haber trabajado con Trueno en el exitoso tema “Cicuta Remix”.

En un camino que empezaron a trazar hace diez años, Peces Raros continúa explorando y nutriéndose. La banda que nació en La Plata entre lírica potente, sintetizadores, samples, guitarras y bajos logra una sinergia que cruza fronteras. “Estamos grabando temas nuevos que van a salir dentro de no mucho. Vamos sacar un EP nuevo y después nos embarcaremos en la grabación del nuevo disco”, adelantó el músico.

“A Mar del Plata vamos con un show con el que venimos trabajando hace años y a medida que vamos tocando lo vamos puliendo. Dogma (su último disco) está incrustado a lo largo del show: vamos a hacer canciones enganchadas, bien bailables y también se van a encontrar con canciones nuestras de discos anteriores”, anticipó el músico platense.

La música electrónica no tiene nada que ver con el meta género de la canción o géneros más puntuales como el rock, trap, pop. El desafío está en hacer que todo eso converja en lo que nosotros entendemos. De la dificultad y la resolución de eso, algunas veces mejor que otra, surge Peces Raros.

“En nuestros shows por momentos termina ganando el pulso más electrónico y por momentos termina ganando esa cosa más rockera o la canción y de todas esas tensiones ricas damos un show de una hora y media para escuchar y para bailar”, resalta. En medio de un año intenso, Peces Raros llega a la ciudad para invitar a bailar, con la apuesta que hacen Marco Viera y Lucio Consolo.

La banda nació en La Plata, sus integrantes se conocieron en la Facultad de Bellas Artes y comenzaron a explorar nuevas sonoridades hasta que lanzaron “No gracias”. “Con la banda arrancamos en el 2012, yo tendría 17 años. En 2014 salimos con nuestro primer disco, estuvimos tocando en Mar del Plata para poder grabarlo”, recordó el músico.

Es que Peces Raros creció en la movida under y poco a poco se fueron fortaleciendo. “Tocábamos mucho en pensiones, hostel, en la movida universitaria había un circuito consolidado, hemos tocado a las 2, 3, 4 y hasta las 7 de la mañana. Creo que algo de ese horario en el que nos movíamos nos fue llevando a la propuesta musical de hoy”, comparte y agrega: “A esa hora no podíamos tocar una balada porque la fiesta se desarma un poco. El mismo contexto nos fue llevando a pulir una propuesta musical que resista esos horarios”.

En una década de recorrido y con cuatro discos editados –No Gracias (2014), Parte de un Mal Sueño (2016), Anestesia (2018) y Dogma (2021)-, el dúo se fue adentrando en la música electrónica y a partir de ahí supieron enlazar sonoridades complementarias. “La electrónica nos llevó a nutrirnos, a poner en relieve toda la música”, estableció.

Recientemente presentaron una nueva versión de “Cicuta” con la sorpresiva colaboración entre dos universos distintos como son Trueno y Peces Raros; la pieza plasma el concepto de retroalimentación que coexiste en la industria musical. “Nos contactó el productor de Trueno, Tatool que estaban cebados con el tema y querían hacer algo. Nosotros mandamos las pistas instrumentales porque habíamos entendido que él quería usar el instrumental para sacar un hit. A las dos semanas nos mandan una idea primitiva de lo que terminó saliendo, su estrofa quedó así como la mandó”, describió Lucio.

En ese momento, la banda entendió que se trataba de una colaboración y asumió el nuevo desafió a modo ensayo – error. “Al principio fue ir viendo qué pasaba. Conocemos toda la movida de la música urbana, somos consumidores y estamos en contacto con la multiplicidad de expresiones musicales que no tienen que ver en términos compositivos con nuestra música pero también nos nutre. Había una gran incógnita de qué iba a pasar ”, reconoció el artista.

Un feat que nació del simple placer que una canción puede generar, así se gestó “Cicuta Remix” .“El espíritu fue de ir viendo qué pasaba, si nos cebaba seguíamos y si no iba a quedar en una anécdota. No se puede estipular el destino de un intercambio y bajo ese espíritu expeditivo nos fuimos topando con una idea súper interesante y que se potenciaba”, analizó Lucio sobre la experiencia junto a Trueno.



Además, en este 2022 Peces Raros participó en los principales festivales del país como son Cosquín Rock y Rock en Baradero, y shows en Niceto con localidades agotadas, Córdoba, La Rioja y Rosario. “Venimos tocando bastante, me atrevería a decir que es uno de los años que más hemos tocado. Ahora vamos a Bariloche y seguimos en Mar del Plata. Sentimos que es un muy buen momento para subirnos al escenario”, reconoció Consolo.

Ante la salida del último disco Dogma se dio un quiebre significativo, fuera del estudio de grabación ya que la música de diseño tomó protagonismo y propuso otro tiempo. “Las decisiones más fuertes tuvieron que ver con una cuestión de formatos, es decir, cuánto de electrónico tiene una canción, cuánto tiene de rock. La mayoría de las veces tiene que ver con la duración de las cosas. Cómo hago que una idea me funcione en poco tiempo o cómo hago que en mucho tiempo algo no me aburra”, explicó Lucio.