Estrella de Mar 2021: entre la crisis cultural y el reclamo al Concejo por la emergencia

En una temporada atípica por la pandemia, durante la celebración artistas marplatenses expusieron los reclamos luego de que se archivara el pedido de declaración de emergencia cultural.

Durante la ceremonia de los premios Estrella de Mar 2021, entre las menciones y premiaciones, hubo artistas que en su discurso expusieron los reclamos de las y los trabajadores de la cultura para sea declarada la Emergencia Cultural en la ciudad, teniendo en cuenta el fuerte impacto de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Los reclamos expuestos desde el escenario ante la presencia de diversas autoridades del gobierno, entre ellos el intendente Guillermo Montenegro y su secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, se escucharon luego de que el proyecto para declarar la Emergencia Cultural -que había sido pedido desde el sector y presentado en el Concejo Deliberante por el Frente de Todos- la semana pasada quedó archivado ya que en la comisión de Legislación no contó con el acompañamiento de los bloques oficialistas Vamos Juntos, UCR, Coalición Cívica y Agrupación Atlántica.

Entre los artistas que recibieron sus premios Estrella de Mar, Sergio Lanchas cuando subió al escenario a recibir el galardón en la terna Espectáculo de Teatro Marplatense por “El enfermo Imaginario” fue el primero en hacer mención a la delicada situación por la que están atravesando las y los trabajadores de la cultura en Mar del Plata.

“Luego de meses de inactividad trabajadores de la cultura de la ciudad atravesamos una compleja realidad. Los artistas de Mar del Plata estamos atravesando un difícil momento económico, estamos pasando por una situación de emergencia”, expuso en el escenario de la Villa Victoria y sostuvo: “Si bien la situación es general en el país, yo vivo acá, con gente que mira para otro lado cuando un artista de variedades hace su trabajo en una esquina y muchos artistas callejeros son censurados y discriminados cuando lo que están haciendo es tratar de parar la olla”.

“Mientras tanto, se cajonea el proyecto de cultura de Emergencia Cultural porque hay mucha gente que la está pasando mal y es cierto, pero por algún lado hay que empezar”, subrayó al final de su discurso al cuestionar uno de los argumentos vertidos por los concejales oficialistas y completó: “La crisis del arte no es solo económica, es más importante y profunda, necesitamos políticas claras que ayuden a los artistas cualquiera sea su rubro”.

“Estoy con sentimientos encontrados, fue un año muy difícil, también me quedé sin trabajo y no la pasé bien. Hoy hay muchas ausencias de compañeros, de centros culturales, de movimiento que siempre hay en Mar del Plata. Hoy llama la atención que la mayoría de los ternados son espectáculos marplatenses y no tendría que llamar la atención”, señaló Lanchas en diálogo con Qué digital. A su vez enumeró que todas las temporadas las producciones teatrales locales superan en número a las propuestas que llegan de Capital Federal.

Por otra parte, Cecilia D’Angelo, ganadora como autora de “Una rosa blanca”, aseguró que “las trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras” y pidió “al Concejo Deliberante que declare la Emergencia Cultural en Mar del Plata porque los compañeros la están pasando muy mal“. “Hemos sufrido mucho el invierno”, expresó.

Debajo del escenario y en diálogo con este medio D’Angelo sostuvo la necesidad de que en la ciudad se declare la Emergencia Cultural. “Me parece que hay un desconocimiento de que los artistas son los que están más precarizados. Por lo tanto, se para el trabajo y no ganan nada”, expuso.

Al respecto, la dramaturga compartió que durante el 2020 estuvo colaborando junto a artistas y docentes con “Artistas Solidarios” porque “la situación está bravísima, hay emergencia cultural real”.

“Desconocen la realidad de muchos artistas, con un aforo tan chico con lo que hay que pagar de Argentores y recuperar la producción, no alcanza”, indicó.

Por último, D’Angelo consideró que la declaración de la Emergencia Cultural brindaría la posibilidad de que “lleguen fondos para los artistas y de comenzar a salir un poco de la precariedad”. “La solución sería que los artistas salgan de la precariedad, tiene que haber un sueldo básico, para poder sostener siempre y después que haya otros proyectos”, propuso y agregó: “Se pide la emergencia porque va a permitir solucionar lo más grave”.

“Está demostrado que sin el arte y sin la cultura un pueblo no existe. Lo que nos salvó en esta pandemia fue el arte, el cine, la música, el teatro por streaming si no hubiésemos enloquecido y eso lo producen artistas”, sintetizó.

“No darle una mano al sector es realmente una bofetada. Estamos realmente muy tristes cuando vimos que se cajoneaba el proyecto”, concluyó.

Luego de la entrega de premios, la concejala del Frente de Todos Verónica Lagos celebró que se haya realizado una nueva edición de los Estrella de Mar, pero apuntó contra el gobierno municipal. “El reconocimiento a la cultura y a sus trabajadores debe ser en todas sus formas: la Emergencia Cultural es una manera de brindar acompañamiento y reconocimiento a quienes con gran esfuerzo afrontaron este tiempo de pandemia, y lamentamos que lo hayan negado“.