Festival de Cine: las funciones gratis para ver las películas ganadoras

Los filmes que formaron parte de la edición 36° de cada competencia oficial se proyectan este domingo en seis salas de la ciudad. El detalle de los horarios y las funciones.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Acotado pero eficaz el 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata volvió a consolidarse en las salas de la ciudad. Y para las y los espectadores que se perdieron algunas propuestas, este domingo se realiza una “maratón”, con todas las películas ganadoras. Cómo se pueden sacar entradas para las funciones que son gratis en diferentes salas de cine.

Para poder disfrutar de una verdadera maratón de cine del 36° Festival que concluyó este sábado, las entradas son gratis y se pueden retirar en boletería, desde dos horas antes del comienzo de la función.

Cabe aclarar que se entregarán hasta dos entradas por persona por película seleccionada en las boleterías de las salas de cine de los distintos complejos, que son: Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo Peralta Ramos 2280), Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665), Cine Ambassador (Córdoba 1673), Cines Del Paseo (Diagonal Pueyrredón 3058), Cinema Los Gallegos Shopping (Rivadavia 3050) y Cines del Paseo Aldrey (Alberti 2115).

HIT THE ROAD

(Duración: 93 minutos| Irán| 2021)

Sinopsis: El plano inicial de la película se va encontrando, sin cortes, con los protagonistas: dentro de un auto, en el asiento de atrás, un niño juega con el piano dibujado en el yeso de la pierna herida de su padre, mientras que adelante vemos a su hermano mayor al volante y a su madre como acompañante. Se trata de un alto en un viaje de ruta que tendrá ese interior como espacio fundamental; allí una familia comparte una tensión que tiene que silenciar ante la presencia del hijo pequeño, quien llena de esplendoroso candor la película desde el principio hasta el final. En su ópera prima, Panah Panahi (hijo del reconocido director iraní Jafar Panahi) juega con sutil equilibrio entre la aventura de una road movie familiar y la etérea construcción de un suspenso inesperado, mientras exhibe la virtud de concederles a sus personajes momentos aliviados de conexión como solo la música –y cantar a los gritos– puede ofrecer.

Dirección: Panah Panahi

Proyección: domingo 15:30 en el Teatro Auditorium. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY

(Duración: 150 minutos| Georgia| 2021)



Sinopsis: En medio del alboroto en la puerta de un jardín de infantes, luego de chocarse casualmente, Lisa y Giorgi deciden programar una cita para conocerse más. Pero la voz omnisciente que comienza a narrar la película tiene otros planes: le cuenta al espectador que una especie de “ojo malvado”, mediante un acto de magia caprichoso, decide cambiarles los rostros a los protagonistas, con lo cual les será imposible reconocerse a partir de ese momento. Esta historia de amor maldita en la forma de un cuento de hadas será el eje narrativo de una película que encuentra en sus fugas imprevisibles su sentido poético. Además de la pareja trunca, hay perros fanáticos del fútbol que se citan en bares para ver los partidos de un Mundial que en realidad nunca existió, mientras una dupla de cineastas realiza un casting de posibles parejas para una película sobre el amor. Suena extraño y fantástico, y lo es. También es una fábula humanista que demuestra que el cine, a veces, tiene el poder de mejorar la vida.

Dirección: Alexandre Koberidze

Proyección: domingo a las 12 en el Teatro Auditorium. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

HELLBENDER

(Duración: 82 minutos | Estados Unidos|2021)

Sinopsis: Bajo el apropiado nombre de The Adams Family, John Adams, Toby Poser y su hija Zelda ya llevan dirigiendo, escribiendo, musicalizando y protagonizando media docena de películas, entre ellas The Deeper You Dig (2019), una de las más sorprendentes películas de terror de los últimos años. Hellbender extiende el sublime clima dark de aquella, con la historia de una adolescente que vive en una casa en medio del bosque con su madre, quien le prohíbe el contacto con cualquier humano o civilización con la excusa de llevar consigo una extraña enfermedad. Así, pasa sus días en soledad y ensayando con el dúo de rock gótico que conforman juntas. La aparición de una joven vecina será la puerta de escape hacia un terreno de exploración personal y, al mismo tiempo, de descubrimiento de oscuridades familiares, reveladas –para ella y para el espectador– en la forma de destellos que tiñen la pantalla de una psicodelia lúgubre, con una inventiva y frescura que el género venía necesitando.

Dirección: John Adams, Toby Poser, Zelda Adams

Proyección: Domingo a las 12:00 en el Ambassador 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

9

(Duración: 105 minutos| Argentina, Uruguay| 2021)

Sinopsis: Christian Arias, la promesa del fútbol uruguayo, se encuentra completamente solo, sin rumbo y a la espera de alguien que lo guíe. El jugador está en crisis: un incidente durante un partido con la selección de su país lo dejó en el ojo de la tormenta y ahora sufre la presión de los medios, la opinión pública y, sobre todo, de su opresivo padre, quien oficia de manager. Sin saber cómo enfrentarse a su presente y refugiado en un barrio privado de Montevideo, comienza una relación con una vecina, que se transformará en una vía de escape y con quien conocerá la vida fuera del campo de juego. Buscando correrse de los lugares comunes, 9 expone un universo complejo como lo es el fútbol profesional. Los directores construyen un relato sobre la vulnerable vida de los jóvenes jugadores –sembrada de usos y abusos por parte de su entorno– y convierten lo que podría ser una película deportiva en un drama sobre la soledad de un chico que solo busca un poco de tranquilidad.

Dirección: Martín Barrenechea

Proyección: domingo a las 13 en el Teatro Colón. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

EL PERRO QUE NO CALLA

(Duración: 74 minutos| Argentina| 2021)



Sinopsis: Hartos de los llantos de su perro, los vecinos le exigen a Sebastián que no lo deje solo por las tardes. Sin otra opción, se lo lleva a la oficina, de donde rápidamente lo despiden. A partir de allí su vida atraviesa diferentes etapas de empleo, subempleo y desempleo, a la vez que construye una familia y sobrevive a los inesperados efectos que un meteorito provoca en la Tierra. En 73 minutos, la película conecta momentos distantes y disímiles con una sutileza que nos permite ver aquello que permanece entre tanto cambio. Y, con la misma serenidad con la que Sebastián cultiva vínculos con parejas, compañeros y perros en los intersticios que permiten la precariedad laboral y un mundo al borde del colapso, la película sale a la búsqueda de esa belleza que aparece en lo imprevisto, en los giros sutiles –y no tanto– que pega la vida, mientras se persigue ese anhelo de amor o simplemente de calidez que, como el perro de Sebastián, quizás no se oye, pero nunca se calla.

Dirección: Ana Katz

Proyección: domingo a las 15:30 en el Teatro Colón. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

THE GIRL AN THE SPIDER

(Duración: 98 minutos| Suiza| 2021)

Sinopsis: Se sabe: hay pocas cosas más estresantes que las mudanzas, aunque a veces las tensiones que provocan no sean tan visibles. En su nueva película, Ramon y Silvan Zürcher las sacan a la luz al narrar las incomodidades, las (des)conexiones y las relaciones que se generan cuando, a lo largo de dos días, Lisa deja el espacio que compartía con su roommate, Mara, y se traslada a un nuevo lugar. A través de un trabajo riguroso con el encuadre y el montaje, el director suizo construye una coreografía de miradas y cuerpos en la que Mara, Lisa y su madre, los encargados de la mudanza, los vecinos y hasta un perro que resiste el caos general se cruzan y se miden, mientras alguien toca en un piano una versión lenta y melancólica de “Voyage, Voyage”. Con su virtuosismo silencioso, The Girl and the Spider demuestra que no hacen falta demasiado espacio ni mucho tiempo para que aquellas cosas que parecen estar en su lugar puedan detonar, con apenas un gesto, de un momento a otro.

Dirección: Ramon Zürcher, Silvan Zürcher

Proyección: domingo 21:30 en el Teatro Colón. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

HUSEK

(Duración: 89 minutos| Argentina| 2021)

Sinopsis: El gobierno local planea un millonario proyecto de urbanización en el territorio indígena del Gran Chaco. El programa implica que las familias wichis abandonen sus tierras y modifiquen su ancestral estilo de vida. El niyat Valentino y su nieto buscan impedir que la construcción avance, mientras que, luego de conocerlos en una visita a la zona en disputa, Ana –la arquitecta de la obra– empieza a dudar del proyecto. La observación minuciosa hacia la comunidad y los conflictos tratados provocan que el segundo largometraje de Daniela Seggiaro –coguionado con el escritor wichi Osvaldo Villagra– se ubique cerca del límite entre el documental y la ficción. Sin temor de exponer la violencia tanto histórica como cotidiana y de coquetear con el género fantástico, la directora nos vuelve parte de un relato de disputas y tensiones no solo territoriales sino también lingüísticas. En este desencuentro cultural, la vivienda y el idioma son los dos refugios que la comunidad busca proteger.

Dirección: Daniela Seggiaro

Proyección: domingo 13:30 en el Paseo Aldrey 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

MATAR A LA BESTIA

(Duración: 79 minutos| Argentina, Brasil, Chile|2021)

Sinopsis: Arrastrando su valija por un camino de tierra roja, Emilia llega al albergue que regentea su tía, en la frontera entre Argentina y Brasil. Su madre ha muerto y su hermano, de quien hace rato no hay noticias, está por ahí en algún lugar. Nadie le da la bienvenida: a su tía no le interesa la familia, y se dice que en el pueblo acecha una bestia terrible que podría ser la encarnación de un hombre maligno que se ensaña en particular con las mujeres. Los hombres se arman para ir a buscarla. Pero las mujeres no parecen asustadas: en ellas se percibe,una fuerza subterránea que late al calor pegajoso de la selva. Una frontera no es más que una línea que cualquiera puede cruzar. En Matar a la bestia, esta idea no es solo geográfica: fantasía y realidad, adolescencia y adultez (y, en otro orden, narración y experimentación) se mezclan. Creando un espesor sonoro y visual extraordinario, Agustina San Martín le da forma a un mundo misterioso donde el deseo femenino quizás pueda vencer al miedo.

Dirección: Agustina San Martín

Proyección: domingo a las 16:30 en el Paseo Aldrey 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

EL EMPLEADO Y EL PATRON

(Duración: 106 minutos| Argentina, Brasil, Francia, Uruguay| 2021)

Sinopsis: Rodrigo es un patrón de estancia poco convencional, ligeramente incómodo en su rol. No parece tener ningún problema en la vida, o casi: su bebé presenta posibles signos de un trastorno, y su esposa y él esperan ansiosos el diagnóstico. En esa zona rural, en la frontera entre Uruguay y Brasil, ya no queda mucha gente para trabajar y, en la búsqueda de algún empleado que pueda manejar los tractores para la cosecha, Rodrigo conoce a Carlos. Carlos está más interesado en los caballos y una futura carrera que en sus tareas, pero acepta porque, aunque es muy joven, tiene una familia que mantener: su mujer y, como Rodrigo, una bebé. Pero un accidente desencadena una tragedia terrible y tensiones profundamente atravesadas por conflictos de clase y relaciones de poder. Rompiendo toda posibilidad tranquilizadora de identificación para construir un punto de vista mucho más complejo sobre los personajes y su mundo, Manuel Nieto Zas construye un relato incisivo e incómodo, lleno de preguntas

Dirección: Manuel Nieto Zas

Proyección: domingo a las 19:30 en Paseo Aldrey 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

NOH

(Duración: 75 minutos| Argentina, Alemania, Japón| 2021)

Sinopsis: En 2017 el dramaturgo Marco Canale montó una obra de teatro en la Villa 31 llamada La velocidad de la luz. Allí, un grupo de mujeres ancianas de diversos pueblos originarios recuperaban sus tradiciones para poder explorar sus vínculos con la cultura moderna, la religión, la política y sus propias memorias. Tres años después, Canale replicó la idea en Japón y estructuró, junto con Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone, esta película alrededor de esa experiencia. Noh cuenta la vida de Chiyoko, una viuda que intenta salvar su teatro noh –un arte dramático basado en historias de espíritus que rondan por otros mundos– mientras participa activamente de la obra del director argentino. Entre ensayos y representaciones, conoce a una compañera y emprende un viaje para encontrar la zona donde nació, siglos atrás, esa ancestral práctica. El resultado es una película que deambula entre el documental y la ficción, entre Oriente y Occidente y, al igual que su pieza central, entre los vivos y los muertos.

Dirección: Marco Canale, Juan Fernández Gebauer, Ignacio Ragone

Proyección: domingo a las 14:00 en el Paseo Aldrey3. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

DANUBIO

(Duración: 62 minutos| Argentina| 2021)

Sinopsis: En plena Guerra Fría, la dictadura de Onganía organiza el Festival de Cine de Mar del Plata como una manera de mostrar una imagen de apertura hacia el mundo, mientras continúan en el país la represión y la censura. A partir de un profundo trabajo de investigación que recopila los informes de inteligencia de la época y de un amplio material de archivo audiovisual, Danubio recrea, desde los documentos y la fantasmática de la vigilancia estatal, la historia de una resistencia secreta: una sociedad cultural de comunistas eslavos creada para infiltrarse en el Festival y establecer contacto con las delegaciones de los países socialistas. Al frío burocrático de los informes la película contrapone la calidez de una voz que da cuerpo a esos inmigrantes silenciados, a la vez que nos recuerda que ni la historia del cine ni la de este mismo Festival pueden entenderse si permanece anulada la memoria de quienes fueron perseguidos.

Dirección: Agustina Pérez Rial

Proyección: domingo a las 17:00 en el Paseo Aldrey 3. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

LAS CERCANAS

(Duración: 81 minutos| Argentina| 2021)

Sinopsis: luego de Las cinephilas (2017) y El tiempo perdido (ganadora de la Competencia Argentina de la 35º edición del Festival), María Álvarez cierra con Las cercanas esta particular trilogía sobre cómo el arte dialoga con nuestra vida a lo largo del tiempo. A diferencia de lo que ocurre en sus películas anteriores, aquí no nos encontramos con aficionados sino con dos estrellas argentinas del piano de las décadas del 50 y el 60: las gemelas Cavallini, quienes a sus 90 años aún conviven en un minúsculo departamento ocupado por fotos, inquietantes muñecos y, por supuesto, un piano. Lejos de construir un retrato reconfortante de dos ancianas bohemias, en los celos y las rivalidades cotidianas la película deja ver un vínculo muy intenso, cargado de amor pero también de angustia, que parece haberlas condenado a renunciar a toda individualidad y a aceptar una vida de perpetua compañía. “¿Esta soy yo o sos vos?” es la pregunta que se repite al revisar viejas fotos, y para la que tal vez no haya respuesta certera.

Dirección: María Álvarez

Proyección: domingo a las 20:00 en el Paseo Aldrey 3. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

DE TODAS LAS COSAS QUE SE HAN DE SABER

(Duración: 90 minutos| Perú| 2021)

Sinopsis: Les damos la bienvenida a nuestra tierra, la de César Vallejo”. De esta manera una vecina de Santiago de Chuco recibe a la cineasta, pero bien podría estar describiendo el punto de partida del largometraje de Sofía Velázquez Núñez. Un grupo de directores arriba al pueblo natal del poeta, ubicado en la sierra peruana, para retratar y conocer a sus habitantes, quienes leen e interpretan a su coterráneo más célebre. De todas las cosas que se han de saber es, sobre todo, un tributo vivo y sentido a uno de los autores latinoamericanos más importantes del siglo XX a 83 años de su fallecimiento. El homenaje se construye gracias al respetuoso acercamiento a una comunidad que, sin notarlo, tiene impregnada la poesía de Vallejo en sus charlas, danzas, actos e historias personales. La cámara de la directora explora lugares y personajes en búsqueda de testimonios que confirmen lo que se respira desde el comienzo de la película: el aura del escritor sigue vigente en cada calle de Santiago.

Dirección: Sofía Velázquez Núñez

Proyección: domingo 11:30 Paseo Aldrey 4. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

CARAJITA

(Duración: 86 minutos| Argentina, República Dominicana| 2021)

Sinopsis: Entre los amplios salones de una gran casa a orillas del mar, Sara y su niñera, Yarisa, han construido una amistad tan intensa que parece de fantasía. Mientras Sara encuentra en Yarisa a la madre afectuosa que nunca tuvo, Yarisa encuentra en Sara no solo afecto sino la ilusión de una vida más cómoda, alejada de los dramas económicos de sus orígenes. La fantasía se resiente, aunque sin derrumbarse, cuando Yarisa se ve forzada a lidiar con su pasado y con su hija biológica, Mallory. Pero bastarán una noche lluviosa y un camino embarrado e invadido por los chivos para que se precipite el caos. Al igual que Yarisa, la película también se desdobla: entre lo policial y lo emocional, entre el mar y las rutas embarradas, entre la luz y la oscuridad, y entre quienes se rebelan y quienes aún sueñan con pertenecer. La ilusión de un amor por sobre toda diferencia social se rompe en mil pedazos y desnuda en un mismo movimiento las estructuras que lo vuelven imposible.

Dirección: Silvina Schnicer, Ulises Porra

Proyección: domingo a las 14:30 Paseo Aldrey 4. LLas entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

PUNTO ROJO

(Duración: 80 minutos| Argentina| 2021)

Sinopsis: En alguna zona descampada de la provincia de Buenos Aires, Diego está participando de un concurso radial en el cual debe responder una serie de preguntas sobre su amado Racing Club. Mientras tanto, en un abrir y cerrar de ojos, un hombre cae desde el cielo sobre el capó de su auto, otro aparece amordazado dentro del baúl, una agente secreta hace su entrada con un arma en la mano y un avión se estrella a solo unos metros del lugar. La accidentada primera secuencia es apenas el punto de partida del nuevo y octavo largometraje de Nicanor Loreti, una ampliación del corto Pinball, que presentó en el 34º Festival. Un abanico de desesperados personajes le da forma a una película desenfrenada, fresca y con un estilo que contadas veces se encuentra en el cine argentino. Este festín de violencia y engaños marca, también, el regreso del director al policial y a la comedia negra, dos géneros que ya exploró exitosamente en Diablo (2011) y en los que da rienda suelta a sus mejores ideas.

Dirección: Nic Loreti

Proyección: domingo a las 17:30 en el Paseo Aldrey 4. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

JESÚS LÓPEZ

(Duración: 90 minutos| Argentina, Francia| 2021)

Sinopsis: Se han hecho innumerables películas sobre el duelo, pero el nuevo film de Maximiliano Schonfeld se aleja de las convenciones y transforma ese dolor en un relato inquietante. Jesús López, un prometedor piloto de carreras, muere en un accidente de tránsito con su moto. Su primo Abel, un joven solitario y sin rumbo, empieza a habitar los espacios que eran propios de su difunto familiar: se muda con los tíos, ocupa su habitación, empieza a vestirse igual que él, se relaciona con sus amigos, frecuenta recitales y motoencuentros, y hasta se acerca a la exnovia. La mímesis alcanzará límites imprevisibles. El director, en su nuevo largometraje de ficción y el primero escrito junto con la escritora Selva Almada, reafirma su habilidad para construir atmósferas tan misteriosas e hipnóticas como los personajes mismos. “Mientras te sigamos recordando, no morirás jamás”, dice un hombre durante el homenaje al corredor fallecido. Una frase hecha o, en Jesús López, una declaración de principios.

Dirección: Maximiliano Schonfeld

Proyección: domingo 20:30 en el Paseo Aldrey 4. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

NUCLEAR FAMILY

(Duración: 93 minutos| Estados Unidos|2021)

Sinopsis: Atormentado por las fantasías nucleares de su niñez, Travis Wilkerson (en codirección con su pareja, Erin) exorciza sus fantasmas con una road movie familiar que lo lleva hacia el oeste de los Estados Unidos, a la caza de los silos misilísticos que prometían el apocalipsis instantáneo. Lejos de encontrarse con grandes cuarteles armamentistas, los hotspots de la Guerra Fría que descubre la película no son más que grises pueblos desérticos alguna vez arrebatados de sus pobladores originales en baños de sangre (re)fundacionales. Como en otras películas de Wilkerson, Nuclear Family está atravesada por una indagación histórica que es a la vez personal: ¿cómo construir una identidad individual y familiar cuando su condición material de existencia es una enorme montaña de cadáveres? En los mismos territorios donde los niños Wilkerson disfrutan de sus vacaciones en la pileta o jugando minigolf, los directores trazan un mapa signado no solo por la permanente amenaza de una catástrofe nuclear, sino también por una larga historia de exterminios.

Dirección: Erin Wilkerson, Travis Wilkerson

Proyección: domingo a las 11:00 en el Paseo 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

ENGOMADO

(Duración: 15 minutos| Argentina| 2021)

Sinopsis: Marcos está preso. En la cárcel, su posesión más preciada es un teléfono que entró de contrabando su novia. Con él, Marcos graba y manda videos. Esta película es el diario de un intercambio clandestino, la historia de quien deja escapar imágenes para no dejarse vencer por el encierro.

Dirección: Toia Bonino, Marcos Joubert

Proyección: domingo a las 14:00 en el Paseo 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

LAS MÁQUINAS TRISTES

(Duración: 9 minutos| Argentina| 2021)

Sinopsis: Diversos tipos de robots y máquinas desarrollan diálogos existencialistas. Se quejan. Se cuestionan sobre su ser y su estar, sobre su pertenencia al entorno que habitan. Cuestionan sus decisiones, sus capacidades. Hablan sobre el destino y el azar. La ontología de las máquinas. Las máquinas están tristes.

Dirección: Paola Michaels

Proyección: domingo a las 14:00 en el Paseo 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

FUERA DEL ÁREA DE COBERTURA

(Duración: 29 minutos| Argentina |2021)

Sinopsis: En una ciudad del Noreste Argentino, una caminante deambula por los lugares donde aún no llegaron los rastreadores de Google Maps. El ritmo de sus pasos y lo que escucha en el camino configuran un horizonte de tensiones entre el control y la resistencia, la vida y la muerte, lo real y lo virtual.

Dirección: Agustina Wetzel

Proyección: domingo a las 14:00 en el Paseo 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

SÍNDROME DE LOS QUIETOS

(Duración: 31 minutos| Colombia, España| 2021)

Sinopsis: En 2018 un grupo de cineastas autodenominados Los Quietos se propone hacer un ensayo fílmico sobre un hipotético síndrome de quietud en Colombia. Para ello invitan al documentalista Luis Ospina, al candidato presidencial Gustavo Petro y al escritor Juan Gabriel Vásquez a darles pistas para ahondar en la historia, la geografía y la idiosincrasia de ese país que, paradójicamente, de quieto tiene muy poco. Por razones desconocidas, el proyecto queda inconcluso. Cincuenta años después, una investigadora recupera esas imágenes para dar a conocer aquel hipotético síndrome.

Dirección: Elías León Siminiani

Proyección: domingo a las 14:00 en el Paseo 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

EL CIELO ESTÁ ROJO

(Duración: 77 minutos| Chile| 2021)

Sinopsis: El 8 de diciembre de 2010, en Santiago de Chile, la cárcel de San Miguel se prendió fuego. Todo empezó con una disputa territorial; el conflicto pronto derivó en un incendio. “Peleábamos por espacio y nuestra arma era el fuego”, recuerda alguien. Nadie respondió a los gritos ni abrió las puertas hasta que fue demasiado tarde: 81 presos perdieron la vida y varios más resultaron heridos en una de las peores catástrofes carcelarias del país. Constituyéndose como un collage de materiales de archivo diversos surgidos del proceso judicial –videos de las cámaras de seguridad, fotos, reconstrucciones, declaraciones, llamadas telefónicas, planos, documentos–, El cielo está rojo vuelve sobre estos hechos. En las relaciones que el montaje construye, en los intersticios que se abren entre las imágenes, va surgiendo otra versión de la historia: una en la cual esta no es una inevitable tragedia sino una consecuencia directa de la crueldad del sistema penitenciario y la negligencia del Estado.

Dirección: Francina Carbonell

Proyección: domingo a las 17:00 en el Paseo 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

A NIGHT OF KNOWING

(Duración: 96 minutos| India| 2021)

Sinopsis: En el Instituto de Cine y Televisión de la India, alguien encuentra un puñado de cartas firmadas por una alumna, L. Instantes después sabremos que son cartas de amor. En las palabras de L. resuena el dolor de una relación marcada por rígidas estructuras sociales. Pero pronto su relato se irá abriendo para dejar entrar sus experiencias como estudiante universitaria, atravesada por los conflictos políticos y sociales del país. Y así también lo hará la película, que desde este dispositivo de ficción epistolar mira la realidad para darle forma a un complejo retrato de una juventud en ebullición. Fiestas, ceremonias, sueños, momentos cotidianos, rodajes, proyecciones al aire libre, garabatos, recortes de noticias, imágenes de la infancia, protestas, testimonios, registros de un presente atravesado por la desigualdad y la violencia: con todo eso y más, Kapadia le da forma a un ensayo que nos recuerda que –en la vida y en el cine– lo íntimo y lo político son absolutamente inseparables.

Dirección: Payal Kapadia

Proyección: domingo a las 20:00 en el Paseo 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.

QUIÉN LO IMPIDE

(Duración: 220 minutos| España| 2021)



Sinopsis: A lo largo de cinco años, Jonás Trueba interactuó con un grupo de adolescentes con quienes plasmó, finalmente, este proyecto ambicioso de carácter escurridizo, en el que se vale de las formas del documental, la ficción y el registro testimonial para ensayar una mirada sobre las ideas, los miedos, la incertidumbre, los deseos y la fuerza de la juventud actual. Son los mismos jóvenes quienes, además de protagonizar la película –y sus diferentes registros e historias dentro de esta–, proponen los elementos de los que el cine debe valerse para contar sus inquietudes, alejados de una vez por todas de los tópicos y clichés con los que consideran que suelen ser representados. Con la misma convicción, exponen su compromiso político y sus críticas al sistema actual, mientras descubren las tempranas experiencias amorosas y, con la cámara de Trueba como aliada cómplice, gritan en canciones que nadie va a cambiar su idea de que un futuro mejor es posible.

Dirección: Jonás Trueba

Proyección: domingo 17:15 en el Cinema 1. Las entradas gratis se retiran dos horas antes en la boletería del cine.