Festival Mar del Plata Jazz: música, encuentros y gestión para “formar público”

“Es medio raro dedicarse, además de tocar, a gestionar”, compartió Martín de Lassaletta, uno de los responsables del festival autogestivo en la apertura de la duodécima edición.

(Foto: Qué digital)

Comenzó este miércoles el Festival Mar del Plata Jazz, y durante cinco días la ciudad será sede para generar el encuentro entre más de 80 artistas nacionales e internacionales con el público a partir de los shows, clínicas, charlas, proyecciones y muestras, con entrada libre y gratuita o bien a precios populares. “El objetivo del festival es formar público con cosas que no tienen tanta circulación en los medios masivos“, reconoció Martín de Lazzaletta, uno de sus responsables, en una charla con Qué digital durante la apertura. La autogestión, la falta de apoyo y la grilla con las distintas propuestas del evento.

Hace doce ediciones que cada fin de año Mar del Plata espera con ansias el festival que organiza el Espacio Colectivo de Experiencias Musicales (ECEM). En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de exponentes del género en seis sedes diferentes, y todo gracias a la autogestión: “El espíritu es abrir el grupo de personas que organizamos y que lo hacemos a pulmón”, reconoció de Lazzaletta respecto de los preparativos.

“Al principio éramos dos y después se fueron sumando músicos y músicas, la idea es que tomen la referencia de que a veces se pueden llevar adelante los propios proyectos cuando no están los espacios creados”, añadió.

“Es un laburo constante en el que estamos buscando oportunidades o proyectos que vengan al país. Este año, acercamos la fecha bastante al Festival de Jazz de CABA, que es oficial, y generamos contacto porque todavía no contamos con recursos para traer un artista de afuera”, reconoció y sumó: “Nos vamos valiendo de proyectos que nos enteramos y con los que articulamos, es un trabajo medio ‘tentáculo’ en el que vamos conociendo gente”.

El Festival Mar del Plata Jazz comenzó este miércoles en el Museo MAR, y la apertura estuvo a cargo de Ingrid Feniger con su grupo llegado desde Olavarría y que cautivó a un auditorio que se fue llenando de poco, tras el partido de Argentina ante Polonia. “A ella la conozco hace muchos años de cuando tocaba en Buenos Aires, y son esos tipos de contactos los que hacen al festival”, graficó.

Sin escenario al aire libre, este año el Festival Mar del Plata Jazz contará con seis sedes diferentes. “No conseguimos los apoyos, ni financiación suficientes para poder llevar adelante eso. Para nosotros es re importante, la calle es el primer eslabón para la formación de público. Es una inversión muy valiosa pero no conseguimos los avales necesarios para lograrlo, así que lamentablemente no lo pudimos hacer”, explicó.

En detalle, la duodécima edición se podrá disfrutar en seis espacios diferentes: ECEM (La Rioja 2065); Museo MAR (López de Gómara y avenida Félix U. Camet); Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280); Club TRI (20 de Septiembre 2650); Club TRI MAR (sede Museo MAR) y Dickens Pub (Diagonal Pueyrredón 3017). Y ante cualquier duda, la programación se puede consultar a través de las redes sociales.

MAR DEL PLATA CIERRA EL AÑO A PURO JAZZ E IMPROVISACIÓN

Hasta este domingo, marplatenses y turistas podrán sumergirse en la música jazzística y de improvisación gracias a la gestión que llevó a cabo el grupo de músicos y músicas locales. “Es medio raro dedicarse, además de tocar, a gestionar, pero muchas veces nos invita a cosas creativas y que están buenas”, destacó el reconocido artista marplatense.

El evento está pensado para vivir una experiencia que acerque al público a artistas que trabajan todo el año y producen material discográfico y diverso. “Buscamos abrir para que la gente se acerque a aprender sobre cosas que no tienen al alcance, por eso proyectamos películas, va a haber charlas, seminarios o workshops no solo destinados a músicos sino a público en general”, agregó y sostuvo: “Fundamentalmente la programación del Auditorium o en el Museo MAR tiene conciertos de artistas que de otra manera no vendrían, y eso ayuda a esta idea de formar público”.

En ese marco, este viernes y sábado a las 20 en Club Tri se podrán disfrutar de dos películas. Se trata de “Calle 54” y de “Blue note – Una historia del jazz moderno”.

“Calle 54” es una producción española del 2000 dirigida por Fernando Trueba. Un maravilloso tributo al jazz latino, un género que comenzó a popularizarse en los años 50 y que une las tradiciones musicales de las dos Américas con la mediterránea. Tito Puente, Eliane Elías, Gato Barbieri, Paquito D’Rivera y Chucho Valdés demuestran en este audiovisual su talento musical para crear un tapiz de sonidos, estilo y ritmo que se transforma en una apasionada celebración de sus vidas.

Y “Blue note – Una historia del jazz moderno” es una película alemana de 1997 dirigida por Julian Benedikt. El documental es un testimonio de la pasión y la visión de dos hombres que cambiaron la historia de la música popular del siglo XX. “It must ‘schwing!” era el lema de Alfred Lion y Francis Wolf, dos inmigrantes judíos que en 1939 crearon Blue Note Records, el sello de artistas como Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Thelonius Monk, Art Blakey, Dexter Gordon y Sonny Rollins.

La grilla está colmada de propuestas que se destacan por su originalidad, pero para quienes nunca vivenciaron el festival hay un concierto recomendado en el que convergen artistas locales e internacionales. “Es muy difícil tamizar todo el festival pero la noche de este viernes en el Auditorium es muy particular. Toca el trío Ornella Contreras, es una pianista marplatense súper joven que está haciendo una carrera increíble, está tocando con todo el mundo y va a tocar con músicos de Buenos Aires”, sugirió.

Y en este sentido de Lassaletta recomendó: “Esa fecha también va a tocar el grupo de alemanes combinados con argentinos. Slow Fox 5 es un grupo con el que estamos haciendo una pequeña gira y el festival es una de las paradas. Es un grupo que está buenísimo con una experimentación sobre músicas del mundo y tiene una propuesta muy curiosa. En esa noche se condensa lo internacional y local pero invitamos a que participen de todo el festival”.

“Mar del Plata tiene un montón de proyectos y ha tenido propuestas con esta idea de tomar el toro por las astas y crear los espacios. El Trimarchi fue el más visible y siempre nos combinamos pero también lo que se generó con Mundo Dios y el sello Desde el Mar, entre otros; esta buenísimo que se combinen o que nos acompañemos”, señaló.

Con esa motivación autogestiva, hasta el fin de semana, artistas y espectadores se entregan al sonido que propone el jazz, un género que aporta frescura musical, y así lo comparten desde la organización: “Hay un ida y vuelta que es muy importante”.

Sin dudas que ver a un grupo de jazz interpretar su música en vivo es una experiencia imperdible, sin embargo en el marco de la apertura, Martin de Lazzaletta invitó también a seguir acompañando a la industria musical, por ejemplo, comprando discos. “Sin ser nostálgico porque las cosas van cambiando y esta buenísimo pero no perder esa rueda de seguir a un artista, curiosear en qué anda y no quedarse solo con el encuentro. Seguir el hilo de la lana, esa es nuestra búsqueda”, afirmó.